Überrascht uns Apple mit einer eigenen ChatGPT-ähnlichen KI in iOS 18?

Apple gehört zu den großen Herstellern, die trotz des Aufkommens von Chatbots, mit großen Sprachmodellen wie ChatGPT und Googles Bard , keine generativen KI-Modelle in den eigenen Geräten integriert haben. Es wurde zwar bereits angedeutet, dass Apple daran arbeitet, Siri mit generativen KI-Modellen auszustatten, aber es war nicht klar, wann es so weit sein wird. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass diese Funktion mit iOS 18 auf dem Apple iPhone erscheinen könnte.

Apples eigene künstliche Intelligenz ist in Arbeit: Siri bekommt ein Gehirn!

Laut den Quellen des Analysten Jeff Pu, der seine Informationen aus den Apple-Lieferketten erhält, könnte Cupertino bereits in diesem Jahr Hunderte von KI-Server bauen. SO heißt es, dass Apple plant, bis 2024 weitere Server aufzustellen, die sowohl die Cloud- als auch die "Edge-AI"-Nutzung des Unternehmens unterstützen werden.

Die Einrichtung der Server bedeutet jedoch nicht, dass Apple die LLM-basierten Funktionen auch auf seine Hardware-Produkte wie iPhones und iPads ausweiten wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die LLM-Funktion irgendwann im Jahr 2024 auf den Markt kommt und vielleicht sogar rechtzeitig für iOS 18 oder iPhone 16 bereit steht.

KI-basierter Google Magic Editor Beispielfotos / © Google, Edit by NextPit

Der Analyst und Berater betonte auch, dass Apple die Einführung der generativen KI sorgfältig plant und nichts überstürzt. Eine Vorgehensweise, die der kalifornische Hersteller aktuell bei seiner Mixed-Reality-Brille – der Apple Vision Pro – ebenfalls zelebriert. Auf diese Weise kann das Unternehmen seine strengen Standards für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit seiner Kunden einhalten. Ein weiterer, nicht unbekannter Analyst, Ming-Chi Kuo, schließt sich dieser Meinung an und glaubt, dass generative KI nicht vor 2025 in iPhones Einzug halten wird.

Es wurde jedoch nicht gesagt, wie Apple diese KI-Vorteile konkret in seinen Geräten nutzen wird. Es wurde jedoch vermutet, dass der iPhone-Hersteller Siri drastisch verbessern und komplexere Befehle und Aufgaben für den Assistenten ermöglichen könnte.

Dazu soll unter anderem gehören, dass Siri über Shortcuts oder dem Action Button umfangreiche Szenen erstellt, Artikel hervorhebt oder Lieder und Gedichte in iMessages komponiert. Aber wer weiß, vielleicht führt Apple ja auch KI-basierte Bearbeitungsfunktionen wie beim Google Pixel 8 Pro (Test) ein.

Was meint Ihr, wie sollte Apples generative KI oder Chatbots für seine iPhones nutzen? Und haltet Ihr den Einsatz von Large Language Models in Smartphones für unerlässlich? Schreibt uns doch gern Eure Meinung unten in die Kommentare.