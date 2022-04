Neues Spotify-Feature: Video-Podcasts bald in in ausgewählten Ländern verfügbar

Spotify bietet Video-Podcasting für Nutzer:innen in ausgewählten Ländern an

Video-Podcasts werden über die Web-Plattform von Anchor hochgeladen

Spotify integriert die kostenlose Videoaufnahme und -bearbeitung per Riverside

Spotifys Video-Podcasts sind ab sofort in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland verfügbar. Zusammen mit der Einführung hat Spotify neue Funktionen hinzugefügt, die sich an Podcaster richten. Abonnements für Video-Podcasts sind zeitgleich verfügbar und Spotify gibt an, an weiteren Monetarisierungsfunktionen zu arbeiten.

So nutzt Ihr die Equalizer-Funktion in Spotify für ein besseres Hörerlebnis

Ähnlich wie bei Audio-Podcasts werden Podcaster Zugang zur Videoanalyse ihrer Episoden haben. Dabei können sie auf verschiedene Einblicke und Metriken zugreifen, wie zum Beispiel der Anzahl der Streams, Follower, demografische Daten und mehr. Außerdem können die Ersteller in jedem Video interaktive Umfragen oder Frage- und Antwortbereiche einfügen. Die Videoepisoden können auch auf anderen Seiten eingebettet werden und lassen sich direkt über den Embed Player abspielen.

Spotify arbeitet darüber hinaus mit Riverside zusammen, um Video-Podcasts mit einer Videoauflösung von bis zu 4K und einem unkomprimierten 48-kHz-WAV-Audioformat aufzunehmen und zu bearbeiten. Video- und Audiospuren werden automatisch für jeden Teilnehmer getrennt.

Die neue Spotify Video-Podcast-Funktion unterstützt die Wiedergabe von Videos im Hintergrund, wenn Ihr lieber nur zuhören wollt / © Spotify

Zu den weiteren Funktionen gehört die Möglichkeit, Videohintergründe einzuschalten. Dadurch wird der Ton im Hintergrund abgespielt, während das Video durch ein statisches Bild ersetzt wird – eine praktische Funktion, wenn man einfach nur einen Podcast anhören möchte. Das Unternehmen arbeitet bereits daran, Video-Podcasting in weiteren Märkten einzuführen.

Würdet Ihr Casa Casi gerne als Video-Podcast sehen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.