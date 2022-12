NextPit Adventskalender #1: Gewinne ein Jackery SolarSaga 100 Watt im Wert von 329 Euro

Hinter dem ersten Türchen des NextPit-Adventskalenders gibt es ein Solarpanel von Jackery im Wert von 329 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Strom selbst erzeugen: Noch nie war die Nachfrage nach Powerstations und ihrem Zubehör so hoch wie in diesem Jahr. Das bekannte Unternehmen Jackery eröffnet unseren NextPit-Adventskalender und wirft das Solarmodul SolarSaga 100W in den Gewinnspiel-Topf.

Das Solarpaneel SolarSaga 100 von Jackery bietet eine Spitzenleistung von 100 Watt. / © NextPit

Was kann das Jackery SolarSaga 100W?

Unser NextPit-Kollege Stefan hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem echten Spezialisten von Powerstations und ihrem Zubehör entwickelt. Mit dem SolarSaga-Panel hatte Stefan dieses Jahr zu tun, als er den Jackery Solargenerator 500 getestet hat.

Im NextPit-Test im Mai dieses Jahres brachte es das SolarSaga 100W in der Mai-Sonne auf eine respektable Ladeleistung von bis zu 74 Watt. Wie gut das jetzt im Dezember funktioniert? Das kann ich Euch an dieser Stelle leider nicht sagen – aber es wäre sehr nett, wenn die Gewinnerin oder der Gewinner uns die jeweiligen Erfahrungen auch bei sehr tiefstehender Sonne mitteilt.

Hinter einem Reißverschluss beim SolarSaga 100W findet Ihr zwei USB-Ports. / © NextPit

Mit dem SolarSaga-100W-Panel produziert Ihr auf jeden Fall Euren eigenen Strom – ganz gleich, ob auf dem Balkon oder aber unterwegs bei Eurem nächsten Campingurlaub. Das Panel hat ein Gewicht von 4,7 Kilogramm und lässt sich auf 61 mal 54 Zentimeter zusammenklappen. Über ein proprietäres Kabel verbindet Ihr das SolarSaga 100W dann beispielsweise mit der Jackery Explorer 500, um den Strom zu speichern.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Jackery SolarSaga 100W liegt bei 329 Euro. Wer jetzt noch eine passende Powerstation dazu gewinnen möchte, der sollte auf jeden Fall im Dezember jeden Tag bei NextPit vorbeischauen. Es wird sich lohnen!!

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.