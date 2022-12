NextPit Adventskalender #21: Gewinne pCloud-Lifetime-Account mit 500 GByte im Wert von 199 Euro

Hinter dem 21. Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es sage und schreibe 500 GByte für eine virtuelle Festplatte im Wert von 199 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

pCloud ist ein europäischer Cloud-Anbieter für den privaten Einsatzgebrauch. Das hat viele Vorteile! Denn Anbieter außerhalb der EU müssen sich nicht an die strengen (und sinnvollen) Datenschutzrichtlinien halten, die wir hierzulande haben. Nicht nur die Leute unter uns, die ihre Daten vor fremden Blicken jeglicher Art geschützt sehen wollen, sondern auch Menschen unter uns, die insgesamt (deutlich) weniger zahlen möchten, als bei anderen Anbietern, dürften pCloud lieben.

Übrigens: NextPit hat pCloud erst kürzlich getestet –> pCloud Test

500 GByte auf sicheren EU-Servern, ein Leben lang (es gibt aber auch eine jährliche Alternative) für einen Preis: Das ist pCloud / © NextPit

Was kann pCloud alles?

Es sei Euch nochmal der pCloud-Test ans Herz gelegt, der direkt über diesem Bild zu finden ist. Im Endeffekt erinnert sehr vieles an den Funktionsumfang von Dropbox. Es gibt synchronisierte Ordner, die Daten lassen sich dann über die Desktop- und Mobile-Apps abrufen. Außerdem ist in pCloud auch eine Backup-Funktion integriert. Bei dieser legt pCloud nicht nur Backups bestimmter Ordner oder Festplattenspeicher Eurer Geräte an, sondern man kann bei der Premium-Variante bis zu 30 Tagen auf die historischen Daten zugreifen. Übrigens sind all Eure Daten selbstverständlich voll verschlüsselt.

Es gibt noch eine ganze Reihe mehr, was pCloud für Euch tun kann. Lest das bitte im NextPit-Test zu pCloud nach.

pCloud gibt es wahlweise in jährlicher Zahlungsweise oder als Einmalzahlung. In diesem Fall könnt Ihr den Speicherplatz ein Leben lang behalten.

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.