Nintendo Switch (OLED) mit Pro-Controller im Otelo-Tarif für 9,99 Euro!

Ob Super Mario, The Legend of Zelda oder Metroid Prime, die meisten von Euch dürften diese Nintendo-Titel nur zu gut kennen. Wollt Ihr die aktuellsten Versionen der Games gerne zocken oder Euch unterwegs die Zeit vertreiben, ist eine Nintendo Switch fast schon ein Pflichtkauf. Bei Flymobile könnt Ihr Euch aktuell die OLED-Variante der Konsole mit einem weiteren Controller sichern und zusätzlich noch eine Allnet-Flat abgreifen. Wie der Deal genau aussieht, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.