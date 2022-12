Mega-Gewinnspiel: Samsung Galaxy Z Fold4 im Wert von 1800 Euro!

Das Samsung Galaxy Z Fold4 ist das absolute Flaggschiff-Smartphone von Samsung – und Ihr könnt bei NextPit ein Modell mit 256 GB Speicher im Wert von 1799 Euro gewinnen! Hier lest Ihr, wie Ihr beim Gewinnspiel des Z Fold4 mitmacht.

Kein Hersteller steht so sehr für faltbare Smartphones wie Samsung. Bei den Foldables haben die Koreaner in Deutschland einen Marktanteil von weit über 90 Prozent – und das zu Recht. Das Galaxy Z Fold4 hat im Test bei NextPit beispielsweise 4,5 von 5 Sterne abgeräumt und ist in unserer Bestenliste der faltbaren Smartphones auf dem ersten Platz.

Antoine titelte damals im Test des Z Fold4: "zu gut, um so teuer zu sein" – aber um den Preis braucht Ihr Euch beim Gewinnspiel ja glücklicherweise nicht zu sorgen.

Das ausgeklappte AMOLED-Display des Galaxy Z Fold4 hat wie beim Vorgängermodell eine Diagonale von 7,6 Zoll. / © NextPit

Das Highlight am Samsung Galaxy Z Fold4 ist natürlich das 7,6 Zoll große AMOLED-Display, das einfach umwerfend gut ist. Ob mit optional erhältlichem Stift oder mit dem Finger: Hier arbeitet Ihr wie auf einem Tablet. Im zusammengeklappten Zustand steht Euch ein 6,2 Zoll großes AMOLED-Panel zur Verfügung.

In beiden Bildschirmen verbaut Samsung eine Selfie-Kamera. Während die 10-Megapixel-Selfie-Kamera im Außendisplay in einer klassischen Notch sitzt, setzt Samsung beim großen Innendisplay auf eine unter dem AMOLED-Panel verbaute 4-Megapixel-Kamera. Nutzt Ihr diese Kamera gerade nicht, ist sie also quasi unsichtbar. Auf der Rückseite des Z Fold4 gibt's noch eine vollwertige Triple-Kamera mit 50-Megapixel-Hauptkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkel und 10-Megapixel-Telekamera.

Zusammengeklappt ist das Galaxy Z Fold4 nicht größer als ein normales Smartphone – nur etwas dicker natürlich. / © NextPit

Unter der Haube arbeitet der Snapdragon 8+ Gen 1, Qualcomms diesjähriger Flaggschiff-Prozessor. Dazu gibt's 12 GB Arbeitsspeicher und einen 4.400 mAh starken Akku. Das Galaxy Z Fold4 bekommt derzeit das Update auf Android 13 beziehungsweise One UI 5.0. Samsung verspricht insgesamt vier große Android-Updates für seine Flaggschiffe – Ihr dürft mit dem Z Fold4 also mindestens noch mit Android 16 rechnen. Sicherheitspatches gibt's mindestens fünf Jahre lang.

So nehmt Ihr an der Verlosung des Samsung Galaxy Z Fold4 teil

Ihr möchtet ein Samsung Galaxy Z Fold4 gewinnen? Damit Ihr bei der großen Verlosung dabei seid, schreibt einfach einen Kommentar unter diesen Artikel und beantwortet die folgenden beiden Fragen:

Wie viele Kamera-Module hat das Samsung Galaxy Z Fold4 insgesamt?

Wie würde bei Euch das Galaxy Z Fold4 mit seinem Falt-Display glänzen?

Nach Ablauf der Teilnahmefrist ziehen wir aus allen Einsendungen eine:n Gewinner:in. Der Versand beziehungsweise die Versandkosten gehen dabei natürlich auf uns!

Bitte beachtet zudem, dass für diese Aktion unsere Teilnahmebedingungen gelten und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen der NextPit GmbH von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen sind.