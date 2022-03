Nothing kündigt fast nichts an und das ist kein Wortspiel

Nothing hat gerade sein erstes Android-Smartphone, das Nothing phone (1) im Rahmen seiner The Truth-Keynote vorgestellt. So, das war's! Nein, wirklich, Carl Pei hat praktisch nichts Konkretes über das kommende Produkt gesagt, das für den Sommer 2022 erwartet wird. Diese Keynote hätte eine einfache Mail sein können (und sollen).

Das Motto des Herstellers "Let's bring the future back" verspricht, den Tech-Markt wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ein ehrgeiziges Vorhaben, sagt Ihr? Ich wünschte, man würde mir erst mal meine Zeit zurückgeben. Denn die halbe Stunde, in der Carl Pei mit neckischem Blick ein machiavellistisches Genie spielte, war echt verschenkt.

Aber im Ernst: Nothings CEO stand da – ganz in Schwarz gekleidet, vor rotem Hintergrund und mit einer etwas düsteren Aura. Er enthüllte zunächst, dass er nach einem halben Jahr, in dem er sich in den USA aufhielt, einen neuen Job gefunden hatte. Nach einem Jahr, das er damit verbracht habe, ein Dreamteam zu rekrutieren und Investoren mit Gewicht zu finden, sei er nun bereit, uns die Wahrheit über Nothing zu erzählen. "Wir bauen die überzeugendste Alternative zu Apple auf" [Anmerkung des Autors.: Ich gebe Euch jetzt mal 30 Sekunden, um das sacken zu lassen].

Dies ist das einzige Bild, das mit dem Nothing Phone (1) in Verbindung gebracht wird. Mehr hat Carl Pei nicht gezeigt, wir wissen nicht, wie das Telefon aussehen wird / © Nothing

Im Wesentlichen besteht die Idee darin, ein Ökosystem mit qualitativ hochwertigen Produkten zu haben, das gleichzeitig offen und mit den Produkten anderer Marken interkompatibel ist. Logischerweise braucht man, um dieses Ökosystem zu tragen, ...genau: Ein Smartphone. Wenig überraschend ist das Nothing phone (1) damit jetzt offiziell und wird das Herzstück des von Carl Pei gewollten Ökosystems sein. Doch seltsamerweise, so gehypt das Produkt auch sein mag, war Carl mit konkreten Informationen über sein berühmtes Telefon sehr sparsam.

Alles, was wir wissen, ist, dass es mit einem Qualcomm-SoC ausgestattet sein und mit Nothing OS, dem hauseigenen Android-Overlay des Herstellers, laufen wird. Nothing garantiert 40 Prozent weniger Bloatware und eine Update-Politik mit bis zu 3 Android-Versionen und 4 Jahren Sicherheitspatches. Nothing OS soll auch von Eurer Nutzung lernen, indem es die RAM-Zuteilung an die Apps anpasst, die Ihr am meisten nutzt. Der Hersteller sprach auch von einem sehr minimalistischen Design mit subtilen Animationen, um eine zu starke Überzeichnung der Oberfläche zu vermeiden und konsistente Übergänge anzubieten.

Screenshots von nicht endgültigen Versionen von Nothing OS: (von links nach rechts) Startbildschirm - Widgets - Sperrbildschirm - Always on Display / © Nothing.

Einen ersten Eindruck von Nothing OS wird man über den App-Launcher erhalten, der ab April 2022 für ausgewählte Smartphone-Modelle zum Download bereitsteht. Und was den Preis und die Verfügbarkeit des Nothing phone (1) angeht, werden wir uns wohl bis zum Sommer gedulden müssen.

Und das war es im Grunde auch schon mit einer Präsentation, die eindeutig kein Live-Event verdient hätte. Vermutlich wollte das Unternehmen aber genau diesen Effekt erzielen: Eine Art, unkonventionell zu sein und uns auf dem falschen Fuß zu erwischen, um den unbestreitbaren Coolness-Faktor aufrechtzuerhalten. Kryptische Keynotes mit unterschwelligen Botschaften sind ja auch schön und gut, aber eines Tages müssen sie dann eben auch was Konkretes liefern.

Hoffen wir, dass Nothing und unser lieber Carl uns bald mit Neuigkeiten versorgen werden. Wir hoffen auch, dass wir Nothing OS bald in die Hände bekommen. Dann nämlich können wir Euch einen ersten Eindruck zu diesem minimalistischen, nett anzusehenden Overlay bieten.