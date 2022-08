Nur Heute: Cyberport bietet Ecovacs-Saugroboter günstiger als je zuvor

Cyberport hat heute einen wirklichen Top-Deal für Euch auf Lager. Ihr könnt Euch den Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi so günstig wie noch nie sichern. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, denn das Angebot ist nicht nur zeitlich begrenzt, sondern es gibt auch nur eine gewisse Anzahl an Geräten zum Preis von 279 Euro.

Bei Cyberport könnt Ihr aktuell einen wirklich guten smarten Staubsauger zum bisherigen Tiefstpreis kaufen – also zu einem günstigeren Preis als es ihn bisher im Netz gab. Kommt Ihr also regelmäßig nach der Arbeit nach Hause und wundert Euch, warum die Wohnung schon wieder komplett verwüstet ist – der Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi sorgt in Eurer Abwesenheit für saubere Fußböden!

In unserem großen Saugroboter-Vergleich konnte der Ozmo T8 AIVI zumindest laut Datenblatt ordentlich punkten. Der smarte Staubsauger verfügt neben der Saugfunktion auch über eine Wischfunktion. Außerdem könnt Ihr über die integrierte Kamera jederzeit auf dem Handy prüfen, ob Euer Ozmo T8 auch die gewünschte Arbeit verrichtet. Die KI erkennt verschiedene Hindernisse und auch eine Kartierung mehrerer Etagen ist möglich. Außerdem lässt sich der Saugroboter in nahtlos in Euer Smart-Home integrieren.

Lohnt sich das Ecovacs-Angebot von Cyberport?

Der Preis von 279 Euro ist nicht nur der aktuelle Bestpreis, sondern auch der bisher günstigste Preis für den Ecovacs-Saugroboter. Der nächstbeste Preis liegt aktuell bei 389 Euro. Packt Ihr den smarten Staubsauger in Euren Warenkorb, wird Euch ein Preis von 329 Euro angezeigt. Im Warenkorb selbst seht Ihr allerdings dann einen 50 Euro Abzug und den Aktionspreis von 279 Euro.

Die Kamera des Ecovacs Deebot T8 Ozmo Aivi erkennt jedes Hindernis! / © Ecovacs

Das Angebot rentiert sich also wirklich, solltet Ihr aktuell auf der Suche nach einem günstigen Saugroboter mit Wischfunktion und verschiedenen Smartfunktionen sein. Allerdings müsst Ihr Euch tatsächlich beeilen, denn das Angebot gilt nur heute. Außerdem gibt es nur noch 386, nein, 385 Stück.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Ecovacs zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!