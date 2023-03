o2 Mega-Deal zum Wochenende: Playstation 5 effektiv (fast) kostenlos?!

Auch heute hat o2 wieder ein spannendes Angebot für Euch auf Lager. Der Mobilfunkanbieter hat einen Konsolendeal zur Sony Playstation 5 Disc-Edition für Euch vorbereitet, bei dem Ihr gerade einmal 37 Euro für das Gerät hinlegen müsst. Natürlich wäre es nicht o2, ohne einen entsprechenden Handytarif und in diesem Fall handelt es sich um den o2 "Free M Boost" mit 40 GB Datenvolumen. Warum sich der Deal wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Glücklicherweise häufen sich mittlerweile die Deals, um eine Playstation 5 endlich in den eigenen Händen zu halten. Das ändert jedoch nichts am stolzen Preis von mindestens 548 Euro für die Konsole. Wollt Ihr das Geld nicht auf einmal zahlen, bleibt Euch die Möglichkeit, eine Finanzierung in Anspruch zu nehmen, oder einen Mobilfunkvertrag abzuschließen und die Konsole dafür zu erhalten. In der Regel müsst Ihr bei letzterem mit einem ordentlichen Aufpreis rechnen, anders nun bei o2. Der Anbieter gibt Euch die Next-Gen-Konsole (fast) umsonst zum Tarif dazu.

Bei der hier angebotenen Playstation 5 handelt es sich um die Disc-Edition, mit der Ihr auch physische Kopien Eurer Lieblingsspiele verwenden könnt. Dabei handelt es sich genauer gesagt um ein HD-Blu-Ray-Laufwerk, mit dem Ihr sogar Eure Playstation-4-Games spielen könnt, da die PS 5 abwärtskompatibel ist. Die SSD fasst satte 825 GB, sodass Ihr natürlich auch ausreichend digitale Games auf Eurer Konsole sichern könnt und somit die Ladezeiten ordentlich verkürzt.

Darum lohnt sich das Playstation-Angebot von o2

Wie Ihr sicherlich schon erahnt habt, richtet sich dieses Angebot vor allem an Personen, die gerade auf der Suche nach einem ordentlichen Handytarif sind. Hierbei handelt es sich um den o2 Free M Boost, bei dem Ihr nicht nur 20 GB, sondern satte 40 GB Datenvolumen erhaltet. Dabei surft Ihr mit maximal 300 MBit/s durch das 5G-Netz der Telefónica. Die Mindestlaufzeit ist variabel zwischen 36 und 24 Monaten, allerdings zahlt Ihr bei der kürzeren Variante monatlich mehr.

Playstation-5-Übersicht Eigenschaft PS 5 + o2 Free M Boost PS 5 + o2 Free M Boost Datenvolumen 20 GB + 20 GB 20 GB + 20 GB Bandbreite Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 36 Monate Monatliche Kosten 36,99 Euro 29,99 Euro Einmalige Gerätekosten 43,00 Euro 37,00 Euro Anschlusspreis 39,99 Euro Entfällt Versandkosten 4,99 Euro 4,99 Euro Gesamtkosten 978,74 Euro 1.121,63 Euro Zum Angebot*

Der Mobilfunktarif kostet Euch ohne eine Zugabe bereits 29,99 Euro im Monat. Wählt Ihr also die längere Laufzeit, zahlt Ihr hier effektiv nur 37 Euro für die Konsole zuzüglich der Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Bei der kürzeren Laufzeitvariante hingegen müsst Ihr nicht nur mehr für die Konsole zahlen, sondern auch noch einen Anschlusspreis und monatlich 7 Euro mehr, als Euch der Tarif ohne Zugabe kostet. Dadurch entstehen effektive Kosten in Höhe von insgesamt 258,98 für die Playstation 5.

Seid Ihr also gerade auf der Suche nach einem wirklich guten Mobilfunktarif in einem der besten deutschen Netze, könnt Ihr hier getrost zuschlagen. Vor allem dann, wenn Ihr bereits seid, Euch länger an den Anbieter zu binden. Lasst Euch hierbei nicht von den Gesamtkosten abschrecken, da diese sich (fast) ausschließlich auf die regulären Tarifkosten beziehen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Playstation 5 eine spannende Zugabe für Euch oder wählt Ihr in so einem Fall lieber ein Smartphone? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!