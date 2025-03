Ihr möchtet unbegrenzt surfen und gleichzeitig nicht auf eine Highspeed-Bandbreite verzichten? Dann müsst Ihr für den o2 Unlimited Max ordentlich in die Tasche greifen. Es sei denn, Ihr schaut gerade bei freenet vorbei. Der Provider bietet Euch den originalen Handytarif nämlich gerade mit einem monatlichen Rabatt von 70 Euro an. Was das bedeutet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.