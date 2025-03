Bei o2 steht im März eine große Veränderung an. Bereits seit einiger Zeit hat der Provider seine Handyverträge reduziert, doch ab sofort gibt es nur noch vier mögliche Tarifvarianten für Neukunden. Allerdings könnte Ihr gerade auch mächtig davon profitieren. So gibt es den o2 Mobile L mit 100 GB Datenvolumen gerade für weniger als 20 Euro. Die wichtigsten Infos zum Umbruch und den neuen Tarifpreisen, findet Ihr in diesem Artikel.