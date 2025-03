Das Poco X7 Pro von Xiaomi ist Mittelklasse-Smartphone mit dem Fokus auf Performance. Durch den verbauten MediaTek Dimensity 8400 Ultra bietet es mehr Leistung als jedes andere Smartphone in dieser Preisklasse und eignet sich somit insbesondere für Gamer. Wir haben das Smartphone getestet.

Gorilla Glass 7i Abgesehen von der Farbe, präsentiert sich das Design des Poco X7 Pro schlicht und minimalistisch. Sowohl das Display als auch die Rückseite sind flach gestaltet und werden von einem kantigen Kunststoff-Rahmen zusammengehalten. Farblich steht Euch die volle Bandbreite zur Auswahl: von einem schlichten Schwarz über ein modernes Salbei-Grün bis hin zu einem knalligen Gelb. Unser Testgerät in besagtem Gelb polarisiert und ist definitiv ein Hingucker. Mein persönliches Highlight der gelben Version ist der farblich hervorgehobene Power-Button. Poco X7 Pro / © Timo Brauer Die gelbe Variante setzt auf der Rückseite auf eine Textur aus Kunstleder. Dadurch liegt das Smartphone sehr gut in der Hand – auch ohne Case. Die anderen beiden Modelle setzen hingegen klassisch auf Kunststoff. Für den Preis von 400 Euro erhält man bereits andere Smartphones, die mit einer hochwertigen Glas-Rückseite punkten können. Jedoch bieten diese nicht die Performance des Poco X7 Pro. Ein gern gesehener Bonus ist die IP69-Zertifizierung, welche dem Smartphone einen Schutz gegen Staub und Wasser garantiert. In dieser Preisklasse ist dies bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Poco X7 Pro Rückseite / © Timo Brauer

Hochauflösendes Display Das Display überzeugt im Test mit einer hohen Auflösung, erreicht jedoch keine überdurchschnittliche Helligkeit. Das Gerät setzt auf eine 1,5K-Auflösung, die sich zunehmend als Standard in der gehobenen Mittelklasse etabliert. Dank der 50 Prozent höheren Auflösung im Vergleich zu Full-HD erscheint das Display merklich schärfer, ohne den Akku mit einer 2K- oder 4K-Auflösung unnötig zu belasten. Poco X7 Pro / © Timo Brauer Zum Einsatz kommt ein AMOLED-Panel mit lebendigen Farben und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Helligkeit haben wir im Test mit 890 Nits gemessen. In Anbetracht des Preises ist dies völlig ausreichend, doch für das Spielen im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung nicht ideal. Hier wird der Unterschied zu teureren Flaggschiffen deutlich spürbar.

Xiaomi Poco X7 Pro: Software Software Betriebssystem Android 15, HyperOS 2 Xiaomi hat seine Oberfläche MIUI vor rund einem Jahr in HyperOS umbenannt. Aussehen und Funktionalität bleiben hingegen weitestgehend identisch. Das ist jedoch keineswegs ein Kritikpunkt. HyperOS überzeugt weiterhin mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen und Personalisierungsmöglichkeiten. Negativ fallen allerdings die Xiaomi-eigenen Apps auf, die mit Werbung überladen sind und ungefragt Benachrichtigungen senden. Zum Glück lassen sich diese Funktionen deaktivieren. Der Homescreen mit HyperOS 2 auf dem Poco X7 Pro © beebuzz media Das Kontrollzentrum in HyperOS 2 auf dem Poco X7 Pro © beebuzz media Die Einstellungen in HyperOS 2 auf dem Poco X7 Pro © beebuzz media Die viele Bloatware ist hingegen in dieser Preisklasse vollkommen in Ordnung. So bietet sie Xiaomi die Möglichkeit, das Smartphone zu einem günstigeren Preis anzubieten. Und wer die bereits vorinstallierten Apps wie Opera, Microsoft, Netflix und viele weitere nicht benötigt, kann diese mit wenigen Klicks entfernen. Zum Zeitpunkt der Markteinführung läuft die Software auf Android 15 und und hat den Sicherheitspatch von Januar während unseres Tests per Update erhalten. Somit ist das Smartphone auf dem neuesten Stand. Allerdings gibt es keine offizielle Update-Garantie, und insbesondere die essenziellen Sicherheitsupdates wurden bei früheren Xiaomi-Smartphones häufig verspätet und unregelmäßig bereitgestellt. Hier besteht noch Verbesserungsbedarf.

Flaggschiff-Performance zum kleinen Preis Leistung Prozessor MediaTek Dimensity 8400 Ultra Speicher 8/12 GB RAM

256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher

keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Die Performance ist das Headliner-Feature des Poco X7 Pro. Schließlich spendiert Xiaomi dem Smartphone den leistungsstarken MediaTek Dimensity-8400-Ultra-Prozessor mit welchem das Poco X7 Pro Flaggschiff-Performance erreicht. Mit einem AnTuTu 10 Score von 1.527.429 Punkten bewegt sich die Leistung nämlich zwischen dem Snapdragon 8 Elite und dessen Vorgänger. Für 370 Euro eine echte Ansage, die in dieser Preisklasse kaum zu übertreffen ist. Poco X7 Pro

(MediaTek Dimensity 8400 Ultra) AnTuTu 1.527.429 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest Bester Durchlauf: 11648

Stabilität: 47,6% Auch im täglichen Gebrauch überzeugt das Poco X7 Pro auf ganzer Linie. Anspruchsvolle Apps starten zügig und laufen ohne jegliche Verzögerungen. Besonders bei Spielen macht sich diese Leistung positiv bemerkbar. Ich habe gängige Titel wie Subway Surfers, Modern Combat, PubG, Clash of Clans und Pokémon Go ausprobiert und konnte alle Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen ohne Ruckler spielen. Das Smartphone verfügt zudem über eine effiziente Kühlung, sodass auch längere Spielesitzungen problemlos möglich sind. Ein praktisches Feature ist der "Spiel-Turbo", der sich beim Start eines Spiels automatisch aktiviert und das Smartphone in einen speziellen Gaming-Modus versetzt. Dieser Modus reduziert Unterbrechungen, verbessert die Touch-Eingabeerkennung und bietet zahlreiche weitere Optimierungen.

Xiaomi Poco X7 Pro: Kamera Kamera Hauptkamera 50 MP, f/1,5 OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 8 MP, f/2.2 Selfie-Kamera 20 MP, f/2.2 Max. Videoauflösung 4K Während sich die Performance durchaus auf Flaggschiff-Niveau befindet, kann die Kamera nicht einmal in der Mittelklasse mitspielen. Hier zeigt sich, dass dieser Bereich beim Poco X7 Pro definitiv nicht im Fokus stand. Dennoch kann die Hauptkamera zumindest bei guten Lichtbedingungen überzeugen. Mit ihren 50 Megapixeln und einer optischen Bildstabilisierung gelingen bei guten Lichtverhältnissen scharfe Fotos mit realitätsnahen Farben. Auch bei schwierigen Lichtbedingungen sind die Ergebnisse akzeptabel. Die zusätzliche Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln ist jedoch eher als nettes Extra zu betrachten und liefert selbst bei optimalen Lichtverhältnissen keine besonders scharfen Aufnahmen. Poco X7 Pro Kamera / © Timo Brauer Das ist jedoch vollkommen okay. Um in einem Smartphone für unter 400 Euro eine Flaggschiff-Performance zu realisieren, muss nun einmal an anderen Stellen Abstriche gemacht werden. Wenn Ihr auf der Suche nach einer möglichst guten Kamera für wenig Geld seid, ist das Poco X7 Pro nicht die beste Wahl. In diesem Fall könnte das Pixel 8a (Test) eine geeignete Alternative darstellen. Poco X7 Pro Foto mit der Hauptkamera © Timo Brauer Poco X7 Pro Foto mit der Ultraweitwinkel-Kamera © Timo Brauer Poco X7 Pro Foto mit der Hauptkamera © Timo Brauer

Xiaomi Poco X7 Pro: Akku Batterie Batteriekapazität 6000 mAh Ladegeschwindigkeit (per Kabel) 90W Ladegeschwindigkeit (kabellos) nicht möglich Smartphone-Spiele führen zu einem deutlich höheren Stromverbrauch im Vergleich zum einfachen Surfen im Web. Dank neuer Akku-Technologie schafft Xiaomi dem Smartphone, einen Energiespeicher mit beeindruckenden 6.000 mAh zu spendieren. Damit zählt der Akku zu einem der größten in einem Smartphone. In unserem Akku-Benchmark erreichte das Smartphone eine bemerkenswerte Laufzeit von 15 Stunden und 31 Minuten, was eine überdurchschnittlich gute Akkulaufzeit darstellt. Diese hervorragende Leistung zeigt sich auch im täglichen Gebrauch, da selbst nach mehreren Stunden intensiven Spielens von Pokémon Go noch genügend Akkukapazität für den Rest des Tages vorhanden war. Sollte der Akku einmal leer sein, kann er mit einer Ladeleistung von bis zu 90 Watt wieder aufgeladen werden. Ein entsprechendes Netzteil ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten, sodass Ihr dieses bei Bedarf separat erwerben müsst. Xiaomi setzt jedoch auf einen offenen Ladestandard, sodass jedes USB-C-Netzteil verwendet werden kann. In unserem Test dauerte eine vollständige Aufladung von 0 auf 100 Prozent etwa 48 Minuten.