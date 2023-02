OnePlus 11 Concept: Neue Smartphone-Innovationen zum MWC 2023

Auf der CES 2020 hatte uns die Oppo-Tochter noch das OnePlus One Concet One als kleines Innovation-Smartphone präsentiert. Dieses Jahr möchte man einen Nachfolger vorstellen, wie nun ein Teaser des Unternehmens informiert. Doch es wird kein OnePlus Concept Two, wie zuvor vermutet, sondern ein OnePlus 11 Concept.

OnePlus präsentiert wieder ein neues Konzept-Smartphone

OnePlus will auf dem MWC 2023 in Barcelona das OnePlus 11 Concept vorstellen. / © NextPit

OnePlus möchte den diesjährigen Mobile World Congress (MWC 2023) in Barcelona dazu nutzen, um ein weiteres Konzept-Smartphone der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Aktuell wirbt die BBK- und Oppo-Tochter mit einem Teaser, auf dem diskret für ein "OnePlus 11 Concept" geworben wird. Es ist zu vernehmen, dass das Smartphone ein "fantasievolles Design mit branchenführender Technologie" bieten soll. Das kann jetzt so ziemlich alles und nichts bedeuten. Wir müssen uns also noch ein paar Tage gedulden, bis in guter alter "Carl Pei"-Manier, erste Scheibchen der neuesten OnePlus-Innovation bekannt werden. Aufgrund des Smartphone-Namens gehe ich mal nicht davon aus, dass es sich optisch stark von dem von uns getesteten OnePlus 11 5G unterscheiden wird.

OnePlus Concept One mit McLaren-Innovation

Im Jahre 2020 hatte OnePlus zur Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas das erste Konzept-Smartphone mit dem OnePlus Concept One präsentiert. Seinerzeit verfügte das Smartphone über eine rückseitige Hautkamera, welche sich praktisch unsichtbar machen konnte. Die elektrochrome Glas-Technologie stammt vom damaligen Kooperationspartner McLaren und dem 720S Supersportwagen. Dessen Glasdach lässt sich auf Knopfdruck verdunkeln. Gleiches "war" also auch mit dem Glas der Triple-Kamera möglich.