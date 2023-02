Top-Angebot bei eBay: Xiaomi 12 Pro zum aktuellen Bestpreis

Auf eBay finden sich immer wieder recht spannende Deals zu den verschiedensten Tech-Gadgets. Nun könnt Ihr Euch auch das Xiaomi 12 Pro in der grauen Variante zum aktuellen Bestpreis sichern. Das Flaggschiff des vergangenen Jahres gibt es hier für 709 Euro zu schießen und der Verkäufer gibt zudem an, dass es sich um ein Neugerät handelt.

Affiliate Angebot Xiaomi 12 Pro Zur Geräte-Datenbank

Das Xiaomi 12 Pro ist mit 8,16 Millimetern recht dünn und nutzt ein 6,7 Zoll (ca. 17 cm) großes AMOLED-Panel. Als Prozessor findet sich hier ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mit 12 GB RAM und 256 GB maximalem internen Speicher. Dieser lässt sich also nicht durch eine microSD-Karte erweitern. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst Bilder per 4-in-1-Pixel-Binning mit 12,5 Megapixeln auf und wird durch Ultraweitwinkel- und Telekamera ergänzt. In unserem Test zum Xiaomi 12 Pro gibt es noch mehr Details zum Smartphone, wie etwa, was es mit dem super schnellen Quickcharging auf sich hat.

Passend dazu: Wir haben die besten Xiaomi-Smartphones für Euch ausgewählt

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von eBay?

Laut Idealo kostet Euch ein Neugerät aktuell rund 762 Euro. Somit ist dieser Deal preislich wirklich spannend. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen nie dagewesenen Preis. Denn die Preisentwicklung zeigt, dass Ihr das Xiaomi 12 Pro bereits günstiger erhalten konntet. Momentan gilt jedoch, dass Ihr bei eBay definitiv das beste Angebot erhaltet.

Das Kameramodul des Xiaomi 12 Pro besteht aus einem Triple-Kamerasystem. / © NextPit

Gerade mit Hinblick auf den bevorstehenden Release des Xiaomi 13 und 13 Pro ist das ein sehr guter Preis. Solltet Ihr gerade keine 700 Euro auf der hohen Kante haben, könnt Ihr hier auch eine Ratenzahlung vereinbaren, solltet Ihr das Angebot wahrnehmen wollen. Ihr solltet Euch allerdings beeilen, denn die Geräte sind nur begrenzt verfügbar.

Was haltet Ihr von dem Deal? Kauft Ihr Eure Smartphones lieber direkt oder bevorzugt Ihr Tarifangebote? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!