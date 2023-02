Google Bard: Die KI-Antwort auf ChatGPT in der Microsoft-Suche Bing

Nachdem Microsoft mit der Integration von ChatGPT in die Suche Bing und dem Browser Edge die Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich gezogen hatte, wollte auch Google seine "Magic Moment" auf der "Live aus Paris"-Veranstaltung. Google CEO Sundar Pichai präsentierte bereits schon am Montag Bard, die KI-gestützte Vision aus Mountain View und in Kürze auch in unterschiedlichen Anwendungen in Aktion.

Google präsentiert die KI "Bard"

Sie steht in direkter Konkurrenz zu ChatGPT von OpenAI

Auch Google will die auf LaMDA basierende KI in die Suche integrieren