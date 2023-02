Congstar reduziert die Preise: Richtig viel Datenvolumen zum kleinen Preis!

Bei Congstar könnt Ihr Euch aktuell einen wirklich spannenden Tarif sichern. Denn die größte Allnet-Flat erhält noch einmal mehr Datenvolumen, kostet Euch dafür aber weniger. Darüber hinaus gibt es noch einmal 5-GB-Inklusiv-Volumen jedes Jahr gratis obendrauf. Wie ein solcher Deal möglich ist und ob es sich überhaupt lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Congstar ist dafür bekannt, recht günstige Mobilfunktarife im Netz der Deutschen Telekom anzubieten. Seit einigen Monaten erhaltet Ihr je nach gewähltem Tarif sogar jährlich mehr Datenvolumen, wodurch die Angebote noch einmal lukrativer geworden sind. Nun hat der Anbieter allerdings einen Deal am Start, bei dem Ihr nicht nur richtig viel Datenvolumen bekommt, sondern auch noch richtig wenig zahlt.

Die Rede ist hierbei von der Congstar Allnet-Flat L, welche die größte Flatrate des Anbieters nutzt, wie auch anderen Tarife von Congstar, wie das 4G-Netz der Deutschen Telekom. Dabei erhaltet Ihr aktuell satte 32 GB Datenvolumen, statt der üblichen 15 GB. Außerdem senken sich die Kosten von ursprünglich 30 Euro auf 27 Euro pro Monat.

Darum lohnt sich das Congstar-Angebot

Neben verringerten monatlichen Kosten und mehr Datenvolumen gibt es noch weitere Aspekte die für den Tarif-Deal sprechen. So surft Ihr mit maximal 50 MBit/s im Internet und profitiert von der "GB+"-Aktion des Anbieters, bei der Ihr jährlich 5 GB Inklusiv-Volumen gratis erhaltet. Dadurch seid Ihr bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren bereits bei satten 42 GB für den verringerten Flatrate-Preis. Wollt Ihr keine feste Laufzeit, ist das ebenfalls möglich, allerdings steigt dann die Anschlussgebühr des Tarifs.

Congstar-Übersicht Eigenschaft Congstar Allnet-Flat L Datenvolumen 15 GB 32 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit Wahlweise 24 Monate oder ohne Laufzeit Anschlussgebühr (ohne Laufzeit) 35,00 Euro Anschlussgebühr (24 Monate) 15,00 Euro Monatliche Kosten 27,00 Euro Wechselbonus - 10,00 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 653,00 Euro Besonderheit Jährlich 5 GB Datenvolumen extra Zum Angebot

Wie Ihr seht, kostet Euch ein Tarif ohne Laufzeit 35 Euro Anschlussgebühr. Egal ob Ihr Euch nun 24 Monaten oder mit einer monatlichen Kündigungsfrist an Congstar bindet, Ihr zahlt in beiden Fällen 27 Euro monatlich für die Flatrate. Ihr habt die Möglichkeit einige Zusatzoptionen zu buchen und könnt so beispielsweise 5 GB mehr erhalten, wenn Ihr gewillt seid jeden Monat 5 Euro mehr hinzulegen. Hinzu kommt noch, dass Ihr ein Streaming-Abonnement von Disney+ abschließen könnt und hierfür 8 Euro zusätzlich zahlt, statt der üblichen 8,99 Euro.

Allerdings müsst Ihr einige Abstriche machen, wenn Ihr Euch für den Deal entscheidet. So habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz der Deutschen Telekom und müsst mit einer Bandbreite von 50 MBit/s auskommen. Letzteres ist allerdings eher ein Problem, wenn Ihr viele Online-Games auf Euren Smartphones zockt oder die gesamte Herr der Ringe Trilogie auf einmal schauen wollt. Gerade das Gratis-Datenvolumen und die guten Startkonditionen sprechen allerdings dafür, dass sich das Angebot wirklich lohnt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Congstar sammeln können oder ist Euch der Anbieter noch zu teuer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!