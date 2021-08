PS5 jetzt kaufen: Seltene Konsole im o2 Free M-Tarif sichern

In Deutschland an die Sony PlayStation 5 heranzukommen, ist kaum möglich. Bei Saturn, MediaMarkt und Co. ist die Konsole ausverkauft. Bei Interesse solltet Ihr Euch daher unbedingt die Verträge bei Mobilcom Debitel anschauen. Denn als Zugabe zum "o2 Free M"-Tarif gibt es hier nicht etwa ein Smartphone, sondern die Next-Gen-Konsole.

PS5 als Zugabe im o2 Free M Tarif

42,99 Euro monatlich, keine Anschlussgebühr und 1 € Zuzahlung

Bei Interesse solltet Ihr schnell sein, Angebot schnell vergriffen