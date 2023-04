PS5-SSD Samsung 980 Pro, Portable SSD T7 & Co. zum Bestpreis kaufen

Bei Amazon gibt es für kurze Zeit eine Rabattaktion mit Speicherprodukten von Samsung. Dabei könnt Ihr viele beliebte Produkte wie die für die Sony PS5 geeignete Samsung 980 Pro, die neue Samsung 990 Pro, aber auch externe SSDs in Form der Samsung Portable SSD T7 (Shield) abstauben, die dank USB-A und USB-C nicht nur am PC, sondern etwa auch für Datentransfers vom Smartphone oder Tablet genutzt können.

Die Sparaktion umfasst viele Produkte, wir beschränken uns im Folgenden auf die Produkte Samsung 980 Pro, 990 Pro und Portable SSD T7 (Shield). Es gibt aber auch weitere SSDs wie zum Beispiel Samsung 870 Evo und 870 QVO und auch Speicherkarten und USB-Sticks zu Aktionspreisen. Werft am besten einen Blick auf die Übersichtsseite*, falls Ihr Euch ein Speicher-Upgrade gönnen möchtet.

Samsung 980 Pro: SSD für PC, PS5 & Co.

Sowohl für die Samsung 980 Pro mit 1 TB als auch 2 TB samt Kühlkörper gibt es dank der Rabattaktion keinen günstigeren Anbieter als Amazon. Ihr bekommt in beiden Fällen eine NVME-SSD, welche eine enorme Leserate von 7.000 MB/s bietet und beim Schreiben 5.000 MB/s (1 TB) respektive 5.100 MB/s (2 TB) erreicht. Möglich macht es die Anbindung via PCI-Express 4.0 ×4.

Die Datenspeicher sind nicht nur für PCs geeignet, sondern auch für die Spielekonsole Sony PS5. Ein paar Euro günstiger kommt Ihr bei der Variante ohne Kühlkörper weg. Diese wird ohne Belüftung oder einem anderen Kühler natürlich wärmer, sodass bei langen Transfers die Leistung durch einen früher anspringenden Überhitzungsschutz geringer ausfallen kann. Dafür ist eine leichte Installation etwa in einem Laptop mit freiem M.2-2280-Slot möglich. Die reduzierten Modelle:

Samsung 990 Pro: eine SSD mit Höchstleistung

Seid Ihr auf der Suche nach einer besonders rasanten SSD, lohnt sich womöglich der Aufpreis für die neuere Samsung 990 Pro. Die 2-TB-Variante gibt es momentan nirgendwo günstiger als bei Amazon und erzielt 7.450 MB/s beim Lesen und 6.900 MB/s beim Schreiben. Auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit kleiner Dateien ist schneller, was IOPS-4K-Werte von 1.200/1.550K beim Lesen/Schreiben unterstreichen - eine 980 Pro bringt es im Vergleich dazu auf (ebenfalls starke) 1.000K. Auch die 1-TB-Version bietet Amazon momentan günstiger an:

Samsung Portable SSD T7 (Shield): flexibel dank USB-A und USB-C

An der Aktion nehmen auch externe SSDs in Form der Portable SSD T7 teil. Diese tragbaren Speichermedien werden via USB-C oder USB-A angeschlossen - beide Kabeltypen liegen bei. Die Samsung-SSD kann nach dem Anschließen mit einem PC, Mac oder Android-Gerät als Datenspeicher genutzt werden und erreicht Transferraten von bis zu 1.050 MB/s. Da bei Amazon keine Versandkosten bei einem Bestellwert ab 39 Euro anfallen, ist Amazon auch bei diesen Produkten die derzeit günstigste Option. Die Variante Shield ist von der Leistung identisch, bietet aber ein gehärtetes Gehäuse mit Stoßfestigkeit bis 3 m Fallhöhe und ist wasser- und staubfest gemäß IP65. Die Deals in der Übersicht: