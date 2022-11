Rabatt-Vorsprung bei Shokz: Spart 30 % bei OpenRun, OpenRun Mini & OpenMove

Shokz startet früh in den Black Friday und reduziert zum Auftakt des vorweihnachtlichen Sparmarathons drei Knochenschall-Kopfhörer richtig krass. Wer jetzt schnell bei Amazon zugreift, erhält beim Kauf der Modelle OpenRun, OpenRun Mini und OpenMove rund 30 Prozent! Mit diesen Kopfhörer-Deals bleiben eure Ohren beim Sport frei und euer Portemonnaie voll.

Wer beim Sport keine schwitzenden Ohren und rutschende Ohrmuscheln und nicht von der Umgebung abgeschottet sein will, genießt Musik mit Knochenschall-Kopfhörern. Falls ihr schon länger über den Kauf eines solchen Modells nachdenkt, ist der Black Friday ein idealer Zeitpunkt. Shokz, ein Spezialist für Bluetooth-Knochenschallkopfhörer, reduziert drei seiner Top-Geräte bei Amazon jetzt richtig stark: OpenRun, OpenRun Mini und Open Move. Bis zu 30 Prozent spart über im Vergleich zum regulären Kaufpreis, wenn ihr noch bis zum 28. November im Shokz-Store bei Amazon zugreift.

Der Shokz Openmove ist der aktuell günstigste Knochenschall-Kopfhörer von Shokz. / © Shokz

30 Prozent sparen bei drei Knochenschall-Kopfhörern von Shokz

Die Shokz-Sparaktion zum Black Friday gilt zum einen für zwei Modelle, die speziell fürs Laufen gedacht sind: die Standard-Variante OpenRun und die noch etwas leichtere Alternative OpenRun Mini. Zum anderen ist das Allrounder-Modell OpenMove rabattiert. Es ermöglicht wegen seines generell günstigen Preispunktes einen äußerst erschwinglichen Einstieg in Knochenschall-Technik. Das Besondere daran: Sie übertragen den Schall über die Kieferknochen ans Innenohr. Die Gehörgänge bleiben bei diesem Open-Ear-Design frei. Der große Vorteil: So verpasst ihr keinen Zuruf und könnt schnell auf Geräusche in eurer Umgebung reagieren.

An den Look denkt Shokz auch. Die rabattierten Modelle OpenRun, OpenRun Mini und OpenMove gibt es in zwei bis vier Farbvarianten. Daher harmonieren sie mit sehr vielen Sport-Outfits. Eine Gemeinsamkeit aber teilen sich alle drei Modelle auf jeden Fall: der starke Rabatt von 30 Prozent noch bis zum 28. November:

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen NextPit und Shokz. Auf die redaktionelle Meinung von NextPit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.