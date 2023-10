Readly im Test: 7.000 Magazine & Zeitungen für nur 14,99 €

In der App "Readly" findet Ihr 7.000 Magazine und Zeitungen – 1.000 davon sind in deutscher Sprache verfügbar. Für einen Preis von 14,99 Euro im Monat könnt Ihr unbegrenzt Magazine lesen, herunterladen und sogar enthaltene Kreuzworträtsel lösen. Aber stimmt auch das Angebot und ist das Lesen am Handy bequem genug? Wir haben Readly im Test für Euch ausprobiert!

Bevor wir uns das Angebot von Readly anschauen, noch kurz ein paar Worte zur Übersichtlichkeit der App. Dank vieler Kategorien und einer Stichwortsuche findet man sich in den 7.000 Magazinen und Zeitungen ganz gut zurecht. Die Menüs sind leicht zu verstehen und es kam im Test nie vor, dass ich mich in der Benutzeroberfläche verloren gefühlt habe. Das ist angesichts der vielen Inhalte durchaus bemerkenswert.

Während Readlys E-Reader mich beim Lesen überzeugte, fehlen mir ein paar Sonderfunktionen im Vergleich zu E-Reader-Apps. So könnt Ihr Inhalte weder kopieren, noch markieren oder mit Annotationen versehen. Auch wenn das womöglich Copyright-Gründe hat, wäre es wirklich praktisch, sich kurz ein Rezept oder eine spannende Textstelle zu kopieren. Was bei Readly leider nur den beliebtesten Magazinen vorbehalten bleibt, ist ein dedizierter Lesemodus. In diesem werden Texte unformatiert angezeigt und Bilder ausgeblendet, was wiederum Daten schont und das Lesen zum Teil einfacher macht. Ein derartiger Modus ist also vorhanden, fehlt bei den meisten Publikationen allerdings noch.

Haltet Ihr Euer Smartphone oder Tablet horizontal, könnt Ihr Euch Doppelseiten in voller Größe anzeigen lassen. Im vertikalen Modus zeigt Readly stets nur eine Seite an. Umblättern gelingt über Fingertipps oder Wischen – in den Einstellungen könnt Ihr letzteres mit einer Umblätter-Animation versehen.

Der integrierte E-Reader in Readly ist wirklich angenehm. Seiten laden schnell, Bildinhalte werden hochauflösend und umgehend angezeigt und für kleinere Bildschirme wie dem in meinem iPhone 13 mini könnt Ihr stufenlos heranzoomen. Im Vergleich zum "analogen" Lesen habt Ihr hier zudem den Vorteil, dass Ihr etwa im Inhaltsverzeichnis die gewünschten Inhalte antippen könnt. Statt direkt auf die richtige Seite zu springen, öffnet Readly hier allerdings lediglich die Seitensuche, über die Ihr recht schnell zum Ziel kommt. Hier wären Direktlinks ein wenig praktischer.

Zugang zu Readly bekommt Ihr am besten über ein Smartphone oder ein Tablet. Denn dort gibt es dedizierte Apps in den jeweiligen App-Stores. Dass die Plattform neben Apple und Android auch Huawei- und Amazon-Geräte unterstützt, ist sehr begrüßenswert. Darüber hinaus hat Readly die mobilen Apps überarbeitet und modernisiert. Falls Ihr lieber am Desktop-PC lesen wollt, gelingt das über einen herkömmlichen Browser auch unter MacOS und Windows.

Magazine und Zeitungen

Im Katalog von Readly gibt es 7.000 Magazine und Zeitungen, von denen 1.000 deutschsprachig sind. Darunter aktuelle Tageszeitungen, Lifestyle-Magazine und sehr viele Inhalte zu Spezialinteressen wie Technik, Angeln, Bootfahren, Reisen oder Kochen. Erstaunlich ist dabei, dass auf Readlys Servern auch ältere Ausgaben zu finden sind. Wer also Inhalte nachholen will, der wird hier ebenfalls fündig.

Gefällt:

Große Auswahl an Magazinen und Zeitungen

Ein Abo für alle Inhalte inklusive mehrerer Sprachen

Auch ältere Ausgaben sind lesbar

Nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Lesen

Gefällt nicht:

Bei genauerer Betrachtung fehlen große deutsche Magazine

Keine Multimedia-Inhalte

Das Angebot von Readly ist auf den ersten Blick wirklich überwältigend. In allen Kategorien finden sich mehr Zeitschriften und Magazine, als man in einem Leben lesen könnte. Sind aber unter den 1.000 deutschsprachigen Zeitungen und Magazinen auch wirklich spannende Inhalte dabei? Das liegt natürlich an Euren Interessen, grundlegend ist eine Vielfalt aber durchaus gewährleistet.

So liegt der Fokus vor allem auf Magazinen zu Spezialinteressen. So finden sich bei Readly auch viele deutschsprachige Technikmagazine, was Euch, wenn Ihr regelmäßig auf nextpit unterwegs seid, zusagen sollte. Durch diesen Fokus an Special-Interest-Inahlten, ist Readly aber auch ein wenig von Klatschmagazinen und Fernsehzeitschriften überlaufen, deren Cover eigentlich an der Supermarktkasse um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Daheim am Smartphone fand ich diese eher störend – hier wünschte ich mir eine Funktion, um bestimmte Kategorien gar nicht erst anzeigen zu lassen.

Haltet Ihr Euer Handy schräg, könnt Ihr auch Doppelseiten betrachten. / © nextpit

In der Vergangenheit hatte Readly zudem Probleme mit der Bereitstellung von Tageszeitungen. Eine Zeit lang gab es bei Readly gar keine Tageszeitungen, sondern nur deren Sonntags-Ausgaben, da die Verlage ihre Lizenzen zurückzogen. Die Probleme haben sich aber inzwischen gelöst und so finden sich aktuell die Bild, die BZ, die neue Zürcher Zeitung, die Dresdner Morgenpost, die Welt und weitere Springer-Zeitungen im Sortiment.

Der neueste Zuwachs bei Readly ist das Technik-Fachmagazin t3n. In den vergangenen Monaten sind unter anderem Focus, Focus Money, BUNTE, SuperIllu, Mein schöner Garten, Guter Rat, inStyle, Freundin, ELLE, ELLE Decoration, Esquire, Slowly Veggie, Lust auf Genuss, Lisa, Wohnen & Garten, Harper’s Bazaar hinzugekommen. Der Katalog von Readly wird also stetig erweitert – und auch an deutschen Angeboten kommen immer weitere dazu.

Inhalte wie den Spiegel, die FAZ oder die Zeit sucht man bei Readly vergebens. Wie Readly uns im Gespräch verriet, liege das am Fokus auf Magazine für Spezialinteressen. Und daran, dass viele Angebote ihre eigenen Online-Ausgaben mit eigenen Abonnements anbieten. Mein Tipp ist aber auf jeden Fall, vor dem Abo nach Euren Lieblings-Magazinen und -Zeitungen zu schauen. Erfreulicherweise stellt Readly sein Angebot auch ohne Account im Netz vor.

Was mich bezüglich der Inhalte ebenfalls ein wenig stört ist, dass es im Jahr 2023 noch eine recht strikte Trennung zwischen "analogen" und digitalen Inhalten gibt. Zwar erlaubt Euch die Readly-App, Hyperlink in einem integrierten Browser anzuzeigen. Allerdings könnt Ihr nicht etwa Inhalte antippen und im Web danach suchen. Oder sogar eine direkte Verknüpfung von Magazinen wie Computer Bild nutzen, die neben Print-Ausgaben auch eine Online-Präsenz pflegen.