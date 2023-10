Für kurze Zeit: 20 GB für 9,99 € und mehr bei sim.de sichern!

Möchtet Ihr für Euren Handytarif nicht zu viel zahlen, bieten sich die Discount-Angebote von Drillisch an. Genauer gesagt ist es in diesem Fall sim.de, denn hier könnt Ihr Euch unter anderem 20 GB Datenvolumen für 9,99 Euro monatlich sichern. Habt Ihr Lust auf einen günstigen Handyvertrag, findet Ihr in diesem Tarif-Check alle Infos zu den Angeboten.