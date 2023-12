Redmagic 9 Pro im Test: Schnell, sportlich und sexy!

Alle Jahre wieder präsentiert uns die ZTE-Tochter Nubia einen waschechten Gaming-Boliden. Dieses Jahr ist es für die europäische Kundschaft das Redmagic 9 Pro, welches nicht nur die höchsten Ansprüche eines Zockers gerecht werden will, sondern dieses Mal sich auch optisch ordentlich ins Zeug gelegt hat. Das haben wir uns bei nextpit natürlich nicht nehmen lassen und zum Jahresende hin die viele freie Zeit sinnvoll in so manch Gamingsession investiert, um das Redmagic 9 Pro intensiv für Euch zu testen.

Bewertung

Pro Überragende Performance mit Hardware-Kühlung

Sehr hochwertiges 120-Hz-Display

Minimalistisches Design

Toller Stereosound

Schnelles Laden Contra Position der Audio-Klinkenbuchse

Kein kabelloses Laden

Keine IP-Zertifizierung

Unklare Update-Politik Nubia Redmagic 9 Pro: Alle Angebote

Nubia Redmagic 9 Pro: Design und Verarbeitung Das 164 x 76,35 x 8,9 mm große und 229 g schwere Redmagic 9 Pro ist wie seine vielen Vorgänger ein typisches Gaming-Smartphone. Dennoch hat es sich dieses Jahr zumindest optisch grundlegend geändert. Das Design ist sehr minimalistisch und hat nur noch einige wenige Elemente, die es als Gaming-Boliden identifizieren lassen. Gefällt mir: Sehr marginales Design

Schultertasten an Bord

3,5-mm-Klinkenanschluss Gefällt mir nicht: keine IP-Zertifizierung

Positionierung der Klinke

Rückseite ist sehr rutschig Das Nubia Redmagic hat beleuchtet Schultertasten – kann man aber auch ausschalten. / © nextpit Dazu zählen mit Sicherheit die rückseitigen Beschriftungen, welche zum Teil auch beleuchtet werden können, wie beispielsweise die Zahl Neun neben dem LED-Blitzlicht oder die Schultertasten. Dennoch ist das Design in diesem Jahr sehr dezent, was mir persönlich sehr gut gefällt. Beispielsweise ist die Rückseite komplett plan, was auch auf glatten Oberflächen mit einem nur minimalen Gefälle zum Rutschen führen kann. Selbst die beiden Kamera-Optiken sind auf der Höhe der restlichen Glasrückseite und stehen nicht wie sonst üblich aus dem Gehäuse. Ob das gefällt, ist Geschmackssache – mich erinnert es ein wenig an das Design des Nothing Phone (2), welches wir ebenfalls getestet haben. Alle Tasten, Schalter und Buttons versammeln sich auf der rechten Seite./ © nextpit Die allgemeine Verarbeitung ist sehr hochwertig. Alle Tasten sind auf der rechten Seite positioniert. Angefangen mit der linken sensitiven Schultertaste, gefolgt von der Lautstärkewippe über den mittig (runden) Power- und Standby-Button. Darunter der rot markierte mechanische Schalter, mit dem Ihr in den Gaming-Mode wechselt und abschließend ganz unten die zweite (rechte) Trigger-Taste. Beide, wenn Ihr es wünscht, in unterschiedlichen RGB-Farben beleuchtet. Der analoge Klinkenausgang wird leider beim Spielen verdeckt. / © nextpit Auf der Oberseite einer der beiden sehr gut klingenden Stereo-Lautsprecher, ein Infrarot-Blaster und rechts daneben eine 3,5 mm große analoge Audio-Klinkenbuchse. Meiner Meinung nach wäre die Klinkenbuchse auf der linken Flanke des Smartphones besser aufgehoben. Gleiches gilt für die USB-Type-C-Buchse, die wie bei allen Smartphones, neben dem Lautsprecher auf der Unterseite positioniert ist und HDMI-tauglich ist. Warum wünsche ich mir die beiden Anschlüsse auf der linken Smartphone-Seite? Weil sie im Quermodus dann auf der Unterseite wären und zum Zocken optimal positioniert. Ein weiterer Nachteil des Redmagic 9 Pro ist die fehlende Angabe zu einer IP-Zertifizierung gegen mögliches Eindringen von Staub und Wasser. Analoge Klinkenbuchse! Der Zocker wird es begrüßen, nur die Position ist nicht die Beste. / © nextpit

Nubia Redmagic 9 Pro: Display Das Nubia Redmagic 9 Pro hat ein planes 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.480 x 1.116 px und einer maximalen Helligkeit von 1.600 Nits verbaut. Die maximale Bildwiederholrate des BOE-Q9+-Panels beträgt 120 Hz und die Touch-Samplingrate 960 Hz. Für ein Gaming-Smartphone eine durchaus wichtige Präferenz. Gefällt mir: Unsichtbare UDC

Top Q9+-BOE-Display

Bildwiederholrate von 120 Hz

Touch-Sampling-Rate von 960 Hz Gefällt mir nicht: - Das Nubia Redmagic ist ein Gaming-Smartphones durch und durch! / © nextpit Das Display ist durch Corning Gorilla Glass 5 gegen Kratzer und möglichen Brüchen geschützt. Wenngleich auf den ersten Eindruck ein FHD+-Panel für ein Gaming-Smartphone als zu gering betrachtet werden kann und auch Bildwiederholraten von 160 Hz bei Mitbewerbern wie dem Lenovo Legion keine Seltenheit sind, bewerte ich die genannten Daten nicht als Nachteil. Denn meiner Meinung nach spielt die maximale Auflösung bei der Größe des Bildschirms eher eine untergeordnete Rolle. Anders würde ich das gerade beim Zocken von Ego-Shootern beurteilen: Hier kann es bei einer guten Internetverbindung und einer hohen Bildwiederholrate durchaus zu spielerischen Vorteilen führen, eine hohe Bildwiederholrate zu haben. Leider sind die Spiele, die eine solche Rate unterstützen, nach wie vor rar gesät. Besonders gut gefallen haben mir natürlich in diesem Zusammenhang die sensitiven Schultertasten, welche eine Touchrate von 520 Hz bieten und RGB-tauglich sind. Gerade in der mit gelieferten "Game Space Center"-App lassen sich diesbezüglich für das Spiel entscheidende Einstellungen vornehmen. Zum Gesamteindruck des Displays gehören natürlich auch die schmalen Ränder (body ratio 93,7 %), als auch die 16-MP-Under-Display-Camera (UDC), die für einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm ohne Punch-Hole gewährt. Auch die Schultertasten lassen sich im Game-Center genauestens justieren. / © nextpit

Nubia Redmagic 9 Pro: Software Das Redmagic 9 Pro kommt zu Euch mit dem neuesten Android-OS, was aktuell die Version 14 "Upsidedowncake" ist. Als hauseigene Benutzeroberfläche platziert Nubia Redmagic OS 9.0. Das ist dezent und fällt kaum auf. In diese Kategorie fällt auch das Thema Bloatware, was bei unserem Gaming-Smartphone erfreulicherweise dieses Jahr recht übersichtlich ausfällt. Gefällt mir: Sehr umfangreiches Game-Space-Menü

Software erst einmal Up 2 date

(k)eine Bloatware Gefällt mir nicht: unklare Update-Politik Wie die Updates reinrauschen, weiß bislang niemand so genau. Bloatware ist beim Redmagic 9 Pro Mangelware. / © nextpit Um genau zu sein, gibt es mit Booking.com genau nur eine App, die meiner Meinung nach nicht auf das Smartphone gehört. Man lässt uns also 485,90 GB zur freien Verfügung. Einen Euro für den, der mir sagt, wie viel das Unternehmen an ZTE für diese exklusive Platzierung zahlt. Aber keine Sorge – auch diese lässt sich rückstandslos deinstallieren. Etwas Bauchschmerzen bereitet mir die Update-Politik des Unternehmens. Auf eine Antwort, wie viele und wie lang man gedenkt System- und Sicherheitsupdates zu liefern, warten wir noch. Aktuell befindet sich ein Google-Sicherheitspatch vom 5. Oktober 2023 auf dem Nubia-Device. Alle Settings die ein Zockerherz begehrt! / © nextpit Besonders gefallen hat uns das für ein Gaming-Smartphone das sehr exklusive "Gaming Space Center". Nicht nur, dass sich hier wie bei anderen Herstellern auch die installierten Spiele befinden und starten lassen – nein – hier lässt sich deutlich mehr einstellen als man sonst gewohnt wäre. Angefangen bei den Verbindungs- und Display-Einstellungen, über das RGB-Setting der unterschiedlichen Möglichkeiten des Gaming-Boliden (Logo, Schultertasten und Lüfter), bis hin zu einem extrem umfangreichen Head-up-Display (HUD) als zentrale Steuerzentrale. Wer zockt, liebt automatisch RGB-Farben!/ © nextpit Im Grunde liefert Nubia hier genau das ab, was ich insgeheim von einem Gaming-Smartphone erwarte. Chapeau!

Nubia Redmagic 9 Pro: Performance Das Redmagic 9 Pro ist mit seinem verbauten Snapdragon 8 Gen 3 eines der schnellsten Android-Smartphones, welches ich bislang testen durfte. Das in Kombination mit einem echten Hardware-CPU-Lüfter, der mit maximalen 22.000 U/min für kühle Luft sorgt und dem 10-Lagen-ICE-13-Vapor-Kühlsystem, ist das Nubia-Smartphone die ultimative Kampfmaschine, welche kein Temperatur bedingtes Throttling befürchten braucht. Gefällt mir: Maximale Performance

Keine grafischen Einbußen

UFS-3.1-Speicher und LPDDR5-RAM

Effiziente Kühlung durch Hardware-Lüfter und ICE 13 Gefällt mir nicht: Lüfter ist 4 db laut Das Redmagic 9 Pro ist schneller als sein Schatten!/ © nextpit Dazu kommen in unserem Fall schnelle 16 GB LPDDR5X-RAM und 512 GB interner UFS-4.0-Programmspeicher. Dass dieses Setup nichts und niemand fürchten braucht, ist bei den Daten nachvollziehbar. Dennoch waren wir natürlich auf die harten Fakten gespannt, die Anwendungen wie der 3DMark- und Geekbench-Test zutage fördern. Schnell kann das Smartphone – und das auch bei angenehmer Temperatur. / © nextpit Und siehe da, der Geekbench 6 ergab im Single-Core 2.253 Punkte und im Multi-Core-Test 7.036 Punkte. Zum Vergleich haben wir auch einen Test zum älteren Geekbench 5 herangezogen, wo es im Single-Core 1.670 und im Multi-Core-Test 6.332 Punkte gab. Die folgende Tabelle bietet Euch gute Vergleichswerte. Die recht beachtlichen Werte, die wir bei Spielen wie Real Racing 3, Fortnite und Genshin Impact sammeln durften, bestätigen unsere Benchmarkwerte. Redmagic 9 Pro

(Snapdragon 8 Gen 3) Pixel 8 Pro

(Tensor G3) Redmagic 7 Pro

(Snapdragon 8 Gen 1) Xperia 5 V

(Snapdragon 8 gen 2) iPhone 15

(A16 Bionic) 3DMark Wild Life Stresstest Schlechteste: 14951

14951 Bester: 18652 Schlechteste: 4356

4356 Bester: 8492 Schlechteste: 9007

9007 Bester: 10.068 Schlechteste: 6115

6115 Beste: 13273 Schlechteste : 7481

7481 Beste: 9909 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Schlechteste: 4804

4804 Beste: 5201 Schlechteste: 1219

1219 Beste: 2311 Schlechteste : -

- Beste: - Schlechteste: 1629

1629 Beste: 3680 Schlechteste: 1768

1768 Beste: 2893 3DMark Solar Bay Stresstest Schlechteste: 8402

8402 Beste: 8701 nicht unterstützt nicht unterstützt Schlechteste: 4085

4085 Bester: 5332 Schlechteste: 2815

2815 Beste: 4236

4236 (Software-Modus) Geekbench 5/6 Single: 1670 (5)

1670 (5) Multi: 6332 (5)

6332 (5) Single: 2253 (6)

2253 (6) Multi: 7036 (6) Single: 1756 (6)

1756 (6) Multi: 3630 (6) Single: 1252 (5)

1252 (5) Multi: 3815 (5) Single : 2032 (6)

2032 (6) Multi: 5294 (6) Single: 2561 (6)

2561 (6) Multi: 5616 (6) Die Tests wurden nebenbei bemerkt alle mit aktivem Lüfter durch geführt. Ob dieser mich von der Geräuschkulisse her nervt, kann ich gar nicht mal so genau sagen. Zum einen ist es ein beruhigendes Gefühl diesen ab und anzuhören und zum anderen ist man zum Vorgänger schon bedeutend leiser geworden. Das Redmagic 9 Pro besitzt als eines der wenigen Smartphones einen Hardware-Lüfter. / © nextpit

Nubia Redmagic 9 Pro: Kamera Das Redmagic 9 Pro verbaut dieses Jahr keine Triple-Kamera auf der Rückseite. Stattdessen gibt es zwei 50-MP-Kameras mit einem ISOCELL- GN5- und einem ISOCELL-JN1-Imagesensor von Samsung. Die Hauptkamera ist mit einer optischen Bildstabilisierung, einem 7P-Objektiv und einer APL-beschichteten Antireflexion für die Linsen ausgestattet. Die zweite Kamera fungiert als Ultra-Weitwinkel-Knipse für Gruppen- oder Landschaftsfotos. Auch Makroaufnahmen werden über letztgenannte Einheit digital gespeichert. Gefällt mir: Durchaus zufriedenstellende Fotoergebnisse

Entscheidung zur Dual-Kamera

Unsichtbare Frontkamera Gefällt mir nicht: Nachtaufnahmen mit der UDC grenzwertig Das Nubia Redmagic kommt mit zwei 50-MP-Samsung-Kameras – eine gute Entscheidung. / © nextpit Ich muss gestehen, dass meine Ansprüche an die Hauptkamera – und die Frontkamera ohnehin – nicht sonderlich hoch waren. Schließlich handelt es sich bei dem Nubia Redmagic um ein Gaming-Smartphone, mit einer sehr spitzen Zielgruppe. Hier erwartet niemand ernsthaft, dass aus dem Profi-E-Sportler ein bekannter Fotograf wird. Doch das scheint man bei ZTE anders zu sehen und sucht nicht nur mit dem geänderten Design, sondern auch mit einem höheren Kameraanspruch eine breitere Kundschaft. Ausgehend von meinem geringen Erwartungen, war ich von den Fotos regelrecht positiv überrascht. Gut, vermutlich hätten die Software-Programmierer bei Google deutlich mehr aus den beiden Samsung-Sensoren holen können, und auch die Berliner Wetterverhältnisse sind alles andere als zuträglich für unsere Testfotos, aber wie erwähnt: Die Messlatte lag nicht so hoch. Sowohl die Selfie-Aufnahmen bei Tage, Nacht oder in geschlossenen Räumen haben mir für eine 16-MP-UDC gefallen. Da haben wir in der Vergangenheit deutlich schlechtere Ergebnisse von den unsichtbaren Frontkameras gesehen. Wirklich überrascht war ich aber von der Hauptkamera, welche ebenfalls bei Tage und Nacht gute Aufnahmen abliefert. Bei Tage können sich sogar Zoomaufnahmen (bis zu 10x) durchaus sehen lassen. Auch bei den Innenaufnahmen in der nextpit-Redaktion sind die Backsteine im Hintergrund durchaus gut zu erkennen. Testfoto der 50-MP-Hauptkamera mit Zimmerbeleuchtung © nextpit Testfoto der 50-MP-Hauptkamera mit Zimmerbeleuchtung © nextpit Testfoto der 50-MP-Hauptkamera mit Zimmerbeleuchtung © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Weitwinkelkamera bei Tage © nextpit Testfoto der 50-MP-Hauptkamera mit Zimmerbeleuchtung © nextpit Testfoto der 50-MP-Weitwinkelkamera mit Zimmerbeleuchtung © nextpit Testfoto der Makrokamera bei Tage © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage | 1x Vergrößerung (24 mm) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage | 2x Vergrößerung (48 mm) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage | 5x Vergrößerung (120 mm) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Tage | 10x Vergrößerung (240 mm) © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Zimmerbeleuchtung © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Weitwinkelkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Weitwinkelkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Hauptkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Weitwinkelkamera bei Nacht (Night-Mode) © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Nacht © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Nacht © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Nacht © nextpit Testfoto der Under-Display-Frontkamera bei Nacht © nextpit Bei Weitwinkelaufnahmen sind keine großartigen Unterschiede in der Darstellung oder seitliche Verzerrungen zu erkennen. Lediglich die Selfies bei Nacht verpixeln den Hintergrund komplett. Man fragt sich, ob das ein Fehler oder ein Feature ist? Auch die Makroaufnahme wirkt auf mich ein wenig künstlich. Kann aber auch mit dem nassen Ast zusammenhängen. Alles in allem wiederhole ich mich gern: Für mich sind die Foto-Ergebnisse des Redmagic 9 Pro durchaus positiv zu bewerten. Wer das anders sieht, darf gern seine Meinung unten in die Kommentare verewigen. Huch! Wo ist die Frontkamera abgeblieben? / © nextpit

Nubia Redmagic 9 Pro: Akku Nubia verbaut für das Redmagic 9 Pro einen 6.500 mAh starken Akku. Dazu packt das Unternehmen ein 80-W-Charger, der das Smartphone entsprechend schnell aufladen soll. In China gibt es zu dem Redmagic 9 Pro+ ein 165-W-Ladegerät – dafür aber nur einen 5.500 mAh starken Akku. Gefällt mir: nach 30 Minuten gibt es 82 % Energie

Ladegerät in der Verpackung enthalten Gefällt mir nicht: Etwas begrenzte Akkulaufzeit beim Zocken Nubia packt ein 80-W-Ladegerät mit in den Lieferumfang. / © nextpit Mehr als die doppelte Leistung finde ich schon ein wenig ungewöhnlich. Da hätte man unter Umständen einen besseren Kompromiss finden können. Tatsächlich entpuppt sich beim Thema Akku auch der Einzige, wenn überhaupt nennenswerte Makel des Redmagic 9 Pro. Dabei möchte ich die fehlende Funktion des kontaktlosen Ladens gar nicht mal so anprangern. Vielmehr stört mich, dass das Android-Smartphone bei dem Gebrauch, für das es geschaffen wurde – nämlich dem Zocken – recht schnell aufgibt. Ich bemängel das, weil ich bei dem Kapitel "Design und Verarbeitung" gern die Anschlüsse auf der linken Smartphone-Seite gesehen hätte. Dann könnte ich nämlich einfach mit einem angeschlossenen Stromkabel getrost weiterspielen. Zwei Stunden am Stück Gaming und dann ist auch schon Schicht im Schacht. Klar, im normalen Gebrauch, wie bei jedem anderen Smartphone auch, kommt Ihr auch hier mit nur einer Akku-Ladung locker über den Tag. Und der fehlende Strom ist dann auch trotz 80-W-Netzteil dann recht hurtig wieder in den Akku gedrückt. Nach nur 5 Minuten gab es 16 Prozent und nach 20 Minuten bereits 60 Prozent maximale Akkukapazität in der Energiezelle. Nach 30 Minuten waren es 82 Prozent – dann wird der Ladevorgang langsamer. Die maximalen 100 Prozent bekommt Ihr nach 42 Minuten. Wenn auch "nur" 80 Watt, schnell geladen wird dennoch und über den Tag kommt Ihr locker! / © nextpit Zum Abschluss des Akku-Parts gibt es noch den "PC Mark Work 3.0"-Batterietest, der uns die nackten Zahlen um die Ohren ballert. Hier wird der Akku auf 100 Prozent geladen, die Bildschirmhelligkeit auf 200 Nits fixiert und der Flugzeugmodus aktiviert. Das Redmagic 9 Pro von Nubia kam auf 11 Stunden und 14 Minuten, was eigentlich ein gar nicht so schlechter Wert ist. Der allgemeine Vergleich mit dem schlechten Akku hingt also, und ist mehr ein subjektives Empfinden, da es sich eben um einen Gaming-Boliden handelt.

Datenblatt Technische Daten Produkt Nubia Redmagic 9 Pro Abbildung Farben Black (Sleet), Transparent Silver (Snowfall) und Transparent Black (Cyclone) Abmessungen & Gewicht 164 x 76,35 x 8,9 mm | 229 g Bildschirm 6,8 Zoll AMOLED | Full HD+ | 120 Hz Bildwiederholrate | 960 Hz Touch-Sampling-Rate Speicher 12/256 GB | 16/512 GB | UFS 3.1-Speicher und LPDDR5-RAM. CPU & GPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 OS Redgmagic OS 9.0 basierend auf Android 14. Fotomodul Hauptobjektiv: 50 MP | ISOCELL GN5 | OIS | 7P lens | APL-coated anti-glare

Ultraweitwinkelobjektiv: 50 MP | ISOCELL JN1

Selfie: 16 MP, unter dem Bildschirm Video Rückseite : 8K bei 30 fps | 4K bei 30/60/120 fps | 1080p bei 30/60 fps

: 8K bei 30 fps | 4K bei 30/60/120 fps | 1080p bei 30/60 fps Selfie: 1080p bei 60 fps | 720p bei 30 fps Akku 6.500 mAh Dual Cell | 80 Watt Schnellladung per Kabel | keine drahtlose Aufladung Audio 2 Stereolautsprecher mit DTS-Zertifizierung (Digital Theater System) | 3,5-mm-Klinkenstecker. Preis 649 Euro | Black (Sleet) | 12/256 GB

799 Euro | Transparent Silver (Snowfall) | 16/512 GB

799 Euro | Transparent Black (Cyclone) | 16/512 GB