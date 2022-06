Reno 8 Lite + Kopfhörer nur 359 Euro: Lohnt sich das Saturn-Angebot?

Bei Saturn könnt Ihr aktuell einen echt spannenden Deal für das gerade erschiene Oppo Reno 8 Lite absahnen. Ihr zahlt für das Smartphone 359 Euro und bekommt sogar noch die passenden Kopfhörer obendrauf. Das Angebot gilt bis zum 14. Juli. Alle Einzelheiten erfahrt Ihr in unserem Deal-Check!

Das Oppo Reno 8 Lite erschien am 1. Juni offiziell auf dem europäischen Markt. Zuerst konntet Ihr das Gerät exklusiv nur bei Amazon kaufen, doch mittlerweile gibt's den Midranger überall. Und damit beginnt auch der Preisverfall. Saturn hat Euch dafür direkt ein interessantes Angebot geschnürt, damit Ihr das Handy direkt in vollem Umfang nutzen könnt.

Das Smartphone bietet einen 6,43 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz. Auf der Rückseite findet sich eine 64 Megapixel starke Hauptkamera, die zusammen mit einer Makro- und Monochromlinse die mit jeweils zwei Megapixeln auflösen. Als Prozessor dient ein Snapdragon 685 SoC mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Als Mittelklasse-Smartphone hat das Oppo Reno 8 Lite also einiges mehr zu bieten als sein Vorgänger.

Lohnt sich das Oppo-Angebot von Saturn?

Ihr bekommt das Smartphone bei Saturn aktuell zusammen mit den Oppo Enco Air2. Normalerweise kosten Euch diese knapp 70 Euro im Handel. Für das gesamte Bundle zahlt Ihr beim Anbieter 359 Euro, also den selben Preis, den Ihr aktuell nur für das Handy im Netz zahlt. Dadurch lohnt sich das Angebot definitiv, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem ordentlichen Midranger seid.

Solltet Ihr jedoch nach einem Smartphone mit mehr Power suchen und nicht dem Oppo-Release-Wahn verfallen wollen, dann könntet Ihr eventuell am Prime Day bessere Angebote finden. Als direkter Nachfolger des Oppo Reno 7 bietet das Oppo Reno 8 nicht genügend Upgrades, um den höheren Preis zu rechtfertigen. Zusammen mit den Kopfhörern ist das Angebot dennoch nicht schlecht.

Was haltet Ihr von dem Deal? Denkt Ihr, dass in wenigen Wochen schon ein weiterer Oppo-Midranger in Erscheinung treten könnte?