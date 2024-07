Seid Ihr auf der Suche nach einem Saugroboter, meint es das Internet gerade gut mit Euch. Aktuell könnt Ihr Euch zahlreiche Premium-Modelle bei verschiedenen Händlern zum günstigen Preis sichern. So findet Ihr bei Amazon etwa gerade den Roborock S8 Pro Ultra so günstig wie noch nie. Ob sich der Deal allerdings wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem Check.

Ein Saugroboter (Bestenliste) erleichtert Euch das Leben ungemein. Zu den wohl bekanntesten Herstellern zählt zweifellos Roborock, die mit Ihrem S8 Pro Ultra ein echtes Premium-Modell zu einem Premium-Preis vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht haben. Zum Glück gibt es aber immer wieder Rabatt-Aktionen, durch die der Preis unter die magische 1.000-Euro-Marke fällt. So auch gerade bei Amazon, wo Ihr den smarten Sauger mit Wischfunktion zum bisherigen Bestpreis erhaltet.

Darum lohnt sich das Roborock-Angebot

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Roborock S8 Pro Ultra liegt bei 1.299 Euro. In der Regel zahlt Ihr auch im Jahr 2024 häufig mehr als 1.000 Euro im Netz. So müsst Ihr auch gerade mit mindestens 1.148,90 Euro als nächstbestem Preis rechnen. Allerdings gibt es immer wieder Rabatte, durch die der Sauger nur noch 999 Euro kostet.

Besser geht es kaum: Unser Test zum Roborock S8 MaxV Ultra

Amazon liegt hier noch einmal einen drauf und bietet Euch das Premium-Modell nun zum Bestpreis von 949 Euro an. Der absolute Bestpreis für das Gerät. Allerdings verkauft nicht Amazon selbst seine Bestände, sondern der Hersteller Roborock. Dementsprechend könnt Ihr Euch bei Fragen direkt an diesen wenden.

So schlägt sich der Roborock S8 Pro Ultra

Der Roborock-Sauger arbeitet mit einer satten Saugleistung von 6.000 Pa, die für saubere Böden sorgt. Hinzu kommt eine super Wischleistung der Wischplatte und eine makellose Navigation dank LiDAR-Technologie. Die mitgelieferte Basisstation hat einen futuristischen Look und bietet Platz für zwei Wassertanks. Außerdem findet sich ein Staubbehälter hier, der ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern aufweist.

Dank der LiDAR-Navigation scannt der Roborock S8 Pro Ultra präzise Eure Wohnung. / © NextPit

Die S-Serie von Roborock verfügt zudem über verschiedene technische Spielereien. So kann der Sauger automatisch die Leistung erhöhen, sobald er auf einen Teppich fährt, wodurch die Gummibürsten auch den gesamten Schmutz aufnehmen können. Etwas nachteilig ist hier allerdings die Akkulaufzeit. Nicht, dass diese nicht ausreichend ist, allerdings dürfte man sich von einem Premium-Sauger durchaus mehr erwarten. Möchtet Ihr mehr erfahren, schaut am besten in unseren Test zum Roborock S8 Pro Ultra vorbei.

Weitere Saugroboter-Deals

Neben dem Roborock-Angebot findet Ihr derzeit zwei weitere spannende Deals im Netz. Zum einen gibt es den Ecovacs T30 Omni gerade 100 Euro günstiger (ebenfalls bei Amazon). Und zum anderen bieten MediaMarkt und Saturn den beliebten Dreame L20 Ultra derzeit für 899 Euro an. Beide Modelle können durchaus mit dem Roborock konkurrieren, allerdings bietet Euch das hier angebotene Modell einen noch etwas größeren Funktionsumfang.

