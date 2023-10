Samsung Galaxy S23: Android 14 mit One UI 6 ist da!

Es zeichnete sich vor Tagen bereits ab, dass Samsung schon bald One UI 6.0 auf Basis von Android 14 aufs Galaxy S23 (Test) bringen könnte. Jetzt melden wir Vollzug, denn tatsächlich wird die finale Version bereits an Beta-Tester:innen verteilt. Den Anfang machen dabei die Geräte in Deutschland, USA und Südkorea dürften alsbald folgen.

Samsung Galaxy S23: One UI 6.0 auf Basis von Android 14 ist da

Brauchte es früher oft viele Monate, so liefert Samsung uns mittlerweile binnen weniger Wochen das erste Firmware-Update nach Vorstellung einer neuen Android-Version. Seit Anfang Oktober und dem Start der Pixel-8-Smartphones ist Android 14 offiziell und war wie gewohnt zunächst exklusiv für Pixel-Handys verfügbar.

Jetzt berichtet Sam Mobile, dass Samsung schon zum Ende Oktober damit begonnen hat, das finale One Ui 6 auf Basis von Android 14 für das Galaxy S23 zu verteilen. Dabei erreicht die stabile Version zunächst Geräte in Deutschland und dort diejenigen, die zuvor bereits die One-UI-6-Beta im Einsatz hatten. Da diese Beta auch bereits frühzeitig in Deutschland, Südkorea und den USA verfügbar war, gehen wir davon aus, dass auch in den anderen beiden Ländern flott mit den Updates zu rechnen ist.

Samsung One UI 6 war in der Beta-Version bereits länger verfügbar, jetzt ist die finale Version am Start. / © nextpit

Für diejenigen unter Euch, die bereits die Beta im Einsatz hatten: Die stabile Version mit der Nummer S916BXXU3BWJM fällt von der Größe mit etwa 350 MB recht moderat aus. Logisch, dass diejenigen, die von Android 13 direkt auf Android 14 wechseln, diese Datei deutlich größer sein wird.

Als wir jüngst berichteten, dass Android 14 mit One UI 6 vor dem Start steht, waren wir bei sieben Beta-Versionen, laut Android Authority sollen es sogar gleich neun Versionen gewesen sein, die bis zur fertigen Version verteilt wurden. An Bord ist bei der Software übrigens noch der Sicherheits-Patch von Oktober 2023. Informiert Euch über die neuen Funktionen im Artikel von meinem lieben Kollegen Rubens, der One UI 6 bereits einem ersten Test unterziehen konnte. Alternativ gibt es auch eine offizielle Seite von Samsung, die die neuen Features auflistet.

Auch für diejenigen unter Euch, auf deren Geräten der Galaxy-S23-Reihe noch Android 13 läuft, sollte der Startschuss jetzt ganz schnell fallen. Wie immer wird von Samsung erst die aktuelle Flaggschiff-Generation bedacht, aber weitere Modelle folgen in Kürze.

Lasst mal hören: Ist auf Eurem Galaxy S23 die One UI 6.0 bereits angekommen? Und falls ja: Wie sind Eure ersten Eindrücke? Verratet es uns in den Kommentaren.