Home-Office made easy: Mini-PC mit Windows 11 unter 200 €!

Der Händler Geekbuying hat erneut einen spannenden Deal für Euch auf Lager. Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Mini-PC, könnt Ihr Euch hier den T-Bao T8 Plus derzeit in verschiedenen Konfigurationen mit einem Gutschein zum Top-Preis sichern. Die Computer supporten zudem alle bereits das neue Windows 11. Wir haben den Deal-Check für Euch gemacht.

Befindet Ihr Euch im Home-Office oder möchtet gerne Arbeit von Zuhause aus erledigen, bieten sich Mini-PCs an, da sie häufig günstiger als große Tower sind und zudem über ausreichend Leistung verfügen, damit Ihr in Ruhe von Eurem heimischen Schreibtisch aus die Arbeit erledigen könnt. Ein solches Gerät ist der T-Bao T8 Plus, den Ihr derzeit für weniger als 200 Euro bei Geekbuying erhaltet.

So viel Leistung bietet der Mini-PC

Der T-Bao T8 Plus kommt bereits ab Werk mit der aktuellsten Version von Windows 11 und setzt auf eine CPU vom Typ Intel Alder Lake 100, die erst Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Der Prozessor hat vier Kerne, die mit maximal 3,4 GHz takten. Damit Ihr für Grafikberechnungen nicht auf die CPU angewiesen seid, ist ein Intel UHD-Grafikchip verbaut.

Der T-Bao T8 Plus ist zwar klein, hat allerdings einiges auf dem Kasten. / © T-Bao

Auf der Vorderseite befindet sich der Power-Knopf. Seitlich am Gehäuse gibt es rechts drei USB-A-Anschlüsse und links drei HDMI-2.0-Anschlüsse. Letztere unterstützen Monitore mit 4K-Auflösung bei maximal 60 Hz. Auf der Rückseite verbaut T-Bao einen 12-V-DC-Anschluss zur Stromversorgung, einen 3,5-mm-Kopfhörer-Ausgang und zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Mit WiFi 802.11 AX und Bluetooth 4.2 könnt Ihr den Mini-PC auch mit kabellosen Geräten verbinden.

Zusätzlich ist der Mini-PC ein echtes Leichtgewicht. Denn er bringt gerade einmal 300 Gramm auf die Waage und misst nur 8 cm in der Länge, 8 cm in der Breite und gerade einmal 4,7 cm in der Höhe, wodurch das Gerät wirklich überall einen Platz findet.

So sieht der Mini-PC von T-Bao von Innen aus. / © T-Bao

Geekbuying den Mini-PC in unterschiedlichen Speichervarianten an, das günstigste Modell mit 8 GB RAM und 512 GB Speicher kostet gerade einmal 144 Euro. Wenn Ihr mehr Leistung benötigt, findet Ihr im Online-Shop allerdings auch eine Variante mit 16 GB DDR5-RAM und 1 TB Speicher – für attraktive 185 Euro.

Wie gut sind die T-Bao-Deals wirklich?

Hier findet Ihr die ganzen Preise der drei unterschiedlichen Modelle und die Speicher-Eckdaten auf einen Blick:

Gerät RAM Festplattenspeicher UVP Neuer Preis Gutschein Angebot T-Bao T8 Plus 8 GB 512 GB 187,05 € 144,00 € NNNMDT8P Jetzt kaufen* T-Bao T8 Plus 16 GB 512 GB 214,31 € 159,00 € NNNDET8512 Jetzt kaufen* T-Bao T8 Plus 16 GB 1 TB 246,27 € 184,99 € NNNDET81T Jetzt kaufen*

Achtet beim Kauf lediglich darauf, die korrekten Gutscheine, die Ihr in der Tabelle seht, zu verwenden. Anschließend seht Ihr den Angebotspreis in Eurem Warenkorb und könnt hier zugreifen. Auch wenn die Geräte aus China versandt werden, müsst Ihr hier keine zusätzlichen Versandkosten zahlen, jedoch mit einer Lieferzeit von 10 bis 45 Tagen rechnen.

Möchtet Ihr Euch also einen wirklich günstigen Mini-PC mit ausreichend Leistung zum Arbeiten zulegen, solltet Ihr hier unbedingt zugreifen.