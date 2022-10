Smartwatch-Kracher: Galaxy Watch 5 mit LTE nur 229 Euro – plus 50€-Gutschein!

Kurz zur Erinnerung: Samsung hat die Galaxy Watch 5 auf seinem August-Unpacked-Event vor genau zwei Monaten vorgestellt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Galaxy Watch 5 liegt dabei bei 379 Euro. Das aktuelle Angebot bei Otto bedeutet also eine Ersparnis von 40 Prozent. Rechnet Ihr den 50-Euro-Einkaufsgutschein dazu – der übrigens an keine anderen Bedingungen gekoppelt ist – ergibt sich sogar eine Ersparnis von über 50 Prozent.

Bei dem rabattierten Modell handelt es sich um die Samsung Galaxy Watch 5 in der größeren 44-Millimeter-Version. Außerdem hat das rabattierte Modell LTE – Ihr könnt also das Smartphone zuhause lassen und trotzdem nach dem Joggen in der Bäckerei Eure Brötchen bezahlen. Weiterhin bietet die nach IP68 geschützte Samsung-Smartwatch allerlei Sportmodi und Fitness-Funktionen, darunter Pulsmessung, SpO2-Erfassung, Schlaftracking, GPS und EKG.

Die Galaxy Watch 5 (links) kommt etwas filigraner daher als die teurere Galaxy Watch 5 Pro. / © NextPit

Als Betriebssystem kommt das gemeinsam mit Google weiterentwickelte Wear OS in Version 3.5 zum Einsatz – jenes System, das beispielsweise auch auf der neuen Google Pixel Watch läuft. Ihr habt also am Handgelenk Zugriff auf den Google Play Store mitsamt aller nur erdenklichen Apps. In der größeren 44-Millimeter-Version der Galaxy Watch 5 steckt ein 410 mAh starker Akku, der aller smarten Funktionen zum Trotz eine beachtliche Laufzeit von bis zu 40 Stunden ermöglichen soll.

Die Samsung Galaxy Watch 5 gibt's in den Farbvarianten Graphit, Saphirblau und Silber, die zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auch alle noch im Angebot von Otto verfügbar sind. Nachdem aktuell im Online-Shop von Otto die Galaxy Watch 5 ohne LTE teurer ist als das LTE-Modell, handelt es sich womöglich um einen Fehler. Habt Ihr Interesse, solltet Ihr also lieber schnell zuschlagen*.

Was sagt Ihr zu dem Angebot? Kauft Ihr Euch die Samsung Galaxy Watch 5 – oder findet Ihr eine andere Smartwatch derzeit spannender?