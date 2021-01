Samsungs Lösung zum Umweltschutz lässt Apple alt aussehen

Die Grundidee ist es, den Nutzern eines Samsung Galaxy-Smartphones die Möglichkeit zu geben, ein in die Jahre gekommenes Gerät in ein vernetztes Objekt zu verwandeln und es in ein Smart-Home-Ökosystem zu integrieren, anstatt es weiterzuverkaufen, wegzuwerfen oder schlicht in einer Schublade liegen zu lassen.

Samsung sprach bereits 2017 über das Galaxy Upcycling-Projekt, ohne dass auf dem europäischen Markt je etwas Konkretes passiert wäre. Die "Wiederbelebung" dieser Initiative zu Beginn der CES 2021 , gibt diesem schönen Versprechen ein wenig mehr Substanz. Wir können deutlicher erkennen, wie Samsung einen wirklich kompletten Produktlebenszyklus erreichen will, verbunden mit einer besseren User-Experience.

Verwandelt Eure alten Samsung-Smartphones in ein Babyfon oder einen smarten Schalter

Um dieses Upcycling zu ermöglichen, plant Samsung Software-Updates, die es dem Besitzer ermöglichen sollen, selbst zu wählen, welche neue Nutzung er seinem alten Galaxy-Smartphone zuweisen möchte.

Mit diesen Updates würden also mehrere Funktionalitäten zur Verfügung stehen, um das Gerät bestmöglich an seine neue Aufgabe anzupassen. Der Hersteller nannte während seiner Konferenz auf der CES 2021 einige Beispiele, wie etwa die Möglichkeit, sein Samsung Galaxy Smartphone in ein Babyfon zu verwandeln.

Das Telefon wird in dem Fall mit der Möglichkeit ausgestattet, die Geräusche des Babys zu überwachen und zu erkennen, wenn es aufwacht oder weint. Ihr bekommt dann eine Benachrichtigung auf Euer aktuelles Smartphone geschickt, damit Ihr sicherstellen können, dass alles in Ordnung ist.

Eine weitere von Samsung gezeigte mögliche Anwendung ist die Umwandlung eines Galaxy-Smartphones in einen smarten Schalter, mit dem Ihr Eure angeschlossene Beleuchtung entsprechend der Umgebungshelligkeit Eures Innen- und/oder Außenbereichs steuern könnt. Im Prinzip ist die Initiative durchaus lobenswert und man kann Samsung schwerlich Green-Washing vorwerfen im Vergleich zu der dummen Idee, Ladegeräte separat zu verkaufen.

Samsungs Upcycling könnte helfen, den Abfall zu reduzieren und den Lebenszyklus von Smartphones zu verlängern, der durch Marketing-Obsoleszenz und Neuheiten-Erpressung verkürzt wurde / © Samsung

Aber kommen wir für einen Moment auf den Boden der Tatsachen zurück, denn wir müssen auch die Machbarkeit und vor allem die Rentabilität eines solchen Projekts hinterfragen. Was versteht Samsung unter einem alten Smartphone? Ein Galaxy S9 ist für viele Nutzer noch "neu", so dass sie es als Alltagsgerät nicht loswerden wollen, Upcycling hin oder her.

Was versteht Samsung unter einem Galaxy-Smartphone? Werden nur High-End-, Galaxy S-, Note- und Z-Fold/Flip-Smartphones mit den für das Upcycling erforderlichen Updates kompatibel sein? Oder wird das Projekt auf das Mittel- und Einsteigermodell Galaxy A ausgeweitet?

Wird Samsung die Kompatibilität dieser Upcycling-Funktionen mit einem bestehenden Connected-Home-Ökosystem sicherstellen? Oder wird der südkoreanische Riese eine proprietäre und exklusive Lösung erzwingen? Letzte Frage: Brauchen wir Samsung oder einen anderen Hersteller und spezifische Upgrades, um unsere alten Smartphones selbst zu überholen?

Um sein Projekt zu einer relevanten und "nahtlosen" Lösung mit möglichst geringen Einstiegshürden zu machen, muss Samsung einen echten Mehrwert als fortschrittliche Integration seiner Smartphones in das Ökosystem bieten. Es muss eine Interkompatibilität und Interoperabilität zwischen dem/den Smartphone(s) und allen vernetzten Objekten im Haus geben, die Anwendungen von Drittanbietern nicht bereits bieten.

Wie so oft bei CES-Ankündigungen sind wir nicht sicher, wann Samsung diese Funktionen anbieten wird, aber es verspricht dennoch eine spannende Ausgabe zu werden. Spannender jedenfalls als die optionalen, vollwertigen Ladegeräte, die uns als Option verkauft werden, um angeblich den Planeten zu retten und niemals, wirklich niemals, um seine Margen auf Kosten der Verbraucher zu erhöhen.