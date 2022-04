Sannce 2K 4MP Super HD ausprobiert: Sind 4,5 Sterne bei Amazon berechtigt?

NEXT PIT TV

Schlechte Belichtung in hellen Räumen

Die Sannce 2K 4MP Super HD Webcam gibt es über Amazon für eine UVP von 135,99 Euro zu kaufen. Dabei gibt es lediglich eine Farbvariante, die dank schwarzem Gehäuse allerdings in jedes Setting passen sollte.

Das mitgelieferte Stativ ist dank Kugelkopf flexibel justierbar. Nicht so die mitgelieferte Bildschirmhalterung. Ihr könnt die Webcam nicht nach links und rechts schwenken, was gerade bei schräger Platzierung von Bildschirmen praktisch wäre. Clever für die Generation TikTok: Die Webcam lässt sich auch um 90 Grad gekippt einsetzen, was Aufnahmen im Hochformat ermöglicht.

Die Sannce 2K 4MP Super HD Webcam erreicht Euch nach dem Kauf in einer simplen Verpackung. Das Unboxing und die Einrichtung sind echt klasse, denn Ihr könnt im Grunde genommen nicht falsch machen. Das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel ist ausreichend lang und wird in die Rückseite gesteckt. Dann platziert Ihr sie per Magnethalterung auf dem Monitor, Eurem Laptop oder dank mitgeliefertem Stativ auf dem Tisch.

Bild- und Videoqualität

Die Sannce 2K 4M Super HD Webcam bietet eine maximale Auflösung von 2K, also 2048 Pixeln in der Breite bei Videos. Fotos nehmt Ihr interpoliert mit 4 Megapixeln auf. Die Auflösung ist auf jeden Fall ausreichend, denn Google Meet, Zoom & Co. schrauben die Auflösungen ohnehin meist herunter.

Sinnvoll wären höhere Auflösungen, wenn Ihr das Kamerabild per Software oder Gesichtsverfolgung á la Center-Stage zuschneiden könntet. Diese Funktion bietet Sannce allerdings nicht. Das ist schade, denn das Sichtfeld ist für eine Webcam mit 90 Grad recht breit. Wer also die meiste Zeit alleine vor Webcams sitzt, zeigt in Meetings entweder viel Zimmerdecke oder den Blick auf Schreibtisch und Lendenbereich.

Die Sannce 2K 4MP Super HD hat Probleme mit der Belichtungsmessung, sobald es bei Euch im Zimmer hell ist. Hinweis: Alle Bilder in dieser Galerie sind per Lightroom hochskaliert worden, da die Auflösung der Bilder in MacOS Photobooth zu gering war. © NextPit Leider bringt in diesem Fall auch das integrierte Ringlicht keine deutliche Verbesserung. © NextPit Der Autofokus funktioniert aber gerade bei der Naheinstellung von Objekten zuverlässig. © NextPit Die Bildqualität wird besser, wenn Ihr Eure Umgebung ein wenig abdunkelt. © NextPit Vor allem mit aktiviertem Ringlicht überzeugt die Bildqualität der Sannce 2K 4MP Super HD. © NextPit

Qualitativ überzeugt die Sannce 2K 4MP Super HD vor allem aufgrund ihrer Auflösung. Diese beträgt 2K bei 30 Bildern pro Sekunde, alternativ sind 60 FPS bei Full-HD drin. Leider ist die Belichtungssteuerung für Meetings aber weniger ideal. Wenn Ihr im Hintergrund weitere Lichtquellen habt, misst die Webcam deren Belichtung und lässt Euer Gesicht dunkel werden. Das ist schon bei seitlichem Lichteinfall ein Problem, außer in dunklen Räumen habt Ihr quasi immer ein zu dunkles Gesicht.

Hersteller Sannce riet mir auf Rückfrage, die Streaming-Software OBS Studio zu verwenden. Hierüber sei es möglich, die Belichtung genauer zu kontrollieren und auch den Bildausschnitt könnt Ihr darüber steuern. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich in einem Testbericht aber nicht ganz fair finde. Denn diese Möglichkeiten sollte Sannce schon selbst in einer Software anbieten, um Nutzern eine gute Erfahrung mit ihrem Produkt zu gewährleisten.

Gut ist der Autofokus der Sannce 2K 4MP Super HD. Im Testzeitraum gab es nur eine Situation, wo dieser mit der Fokussierung meines Gesichtes zu kämpfen hatte. Sonst funktioniert er zuverlässig und reagiert auch darauf, wenn ich mein Handy wie ein Profi-YouTuber in Windeseile vor die Kamera halte. Habt Ihr also Bock auf Streaming und wollt dabei Dinge in die Kamera halten, empfiehlt sich die Sannce 2K 4MP Super HD durchaus.

An der Vorderseite sitzen mehrere Mikrofone. / © NextPit

Wie Ihr in der eingebundenen Tonaufnahme hören könnt, ist die Audioqualität für Meetings oder Sprachaufnahmen unzureichend. Meine Stimme klingt blechern, ist dabei unverständlich – und wenn die Aufnahme auf das Mikro meines MacBook Air umschaltet, will man nie wieder zurück zur Webcam. Scharfe Kritik, in diesem Falle aber echt berechtigt.