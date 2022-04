Top 5 Apps der Woche: Die besten Downloads für iOS & Android

NEXT PIT TV

Wie an jedem Sonntag versuche ich Euch in meiner App-Bestenliste, spannende Downloads für Euer Smartphone zu empfehlen. Dabei suche ich nach Apps und Mobile Games, die weder Kostenfallen noch dubiose Abonnements sind. Zu meinen eigenen Fundstücken kommen auch Apps hinzu, die von der französischen NextPit-Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurden.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die Top 5 Apps von NextPit für diese Woche. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, also könnt Ihr Euch auch meine 5 Apps der letzten Woche ansehen.

Questmate (Android & iOS)

Questmate ist eine Produktivitäts-, genauer gesagt eine Projektmanagement-App. Jedes Projekt, hier Quest genannt, besteht aus einer Liste an Aufgaben, wobei jeder Eintrag mit einem Hinweis versehen werden kann.

Da die Aufgaben, die im Allgemeinen als lästige Pflicht empfunden werden, durch die Produktivität positiv beeinflusst werden sollen, bietet die App die Möglichkeit, die Aufgaben in einem Spiel zu vereinen. Die Anwendung bringt also einen Hauch von Gamification mit sich, indem sie es Euch ermöglicht, eine "Belohnung" für die Erfüllung einer Aufgabe festzulegen. Aber erst, wenn man alle Einträge in der Aufgabenliste abgehakt hat!

Ihr könnt Quests entweder für Euch selbst oder für ein ganzes Team erstellen, indem Ihr verschiedene Quests oder bestimmte Aufgaben einer Quest zuweist. Ihr müsst ein Konto erstellen, aber ich habe keine Werbung oder In-App-Käufe gefunden.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Projektmanagement über 15 verschiedene Anwendungen hinweg macht mir Angst. Euch auch? / © NextPit

Ladet Questmate aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunter.

Supercasts (Android)

Supercasts ist, wie der Name schon sagt, eine Podcast-App, mit der Ihr all Eure Lieblingspodcasts in einem einzigen Player zusammenfassen könnt. Die App bietet einen Offline-Modus, einen Favoritenmanager, eine Suchfunktion und personalisierte Vorschläge auf der Startseite – kurz gesagt, sie ist sehr klassisch, aber auch echt umfangreich.

Ich finde die Oberfläche sehr aufgeräumt und der Player ist ebenfalls hübsch und ergonomisch. Es gibt keine Werbung oder In-App-Käufe und die App leitet Euch nicht zu Spotify weiter. Stattdessen bleibt Ihr in der App und nutzt ihren Player. Der Entwickler hat auf Reddit angedeutet, dass er plant, Supercasts auf ein kostenpflichtiges Angebot umzustellen. Es wird also entweder ein Abonnement geben, das man abschließen muss, oder man muss einen einmaligen Kauf tätigen, um die Vollversion der App nutzen zu können. Der Entwickler sagte auch, dass er in der kostenlosen Version Werbung schalten wolle (und zwar so wenig aufdringlich, wie möglich, versichert er).

Was? Ein Ersteller von Webinhalten, der für seine Arbeit bezahlt werden möchte? Was soll das? Das ist Kommunismus! Was ist der nächste Schritt? Für Zeitungsartikel bezahlen?

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die Benutzeroberfläche von Supercasts ist einfach, aber schön / © NextPit

Ladet Supercasts aus dem Google Play Store herunter.

Dreamer (Android)

Dies ist eine Traumtagebuch-App, mit der Ih Eure Träume protokollieren könnt. Entweder für Euch selbst, oder um sie mit anderen Nutzer:innen der Plattform zu teilen.

Gut, die App ist noch sehr jung und die Mitgliederzahl hat gerade erst 100 Personen überschritten. Aber ich finde es ziemlich lustig, zu sehen, wovon Fremde in letzter Zeit geträumt haben. Außerdem kann man die Träume, die jemand geteilt hat, kommentieren. Kurz gesagt, es ist nicht unbedingt der nächste Social-Media-Hype, aber ich finde das Konzept lustig.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Was haltet Ihr von dieser Art von "alternativen" sozialen Netzwerken / © NextPit

Ladet Dreamer aus dem Google Play Store herunter.

Vitaetracker (iOS)

Die Arbeitssuche kann ein heikles Thema sein und ich glaube nicht, dass übertriebenes Tech-Lösungsdenken zu einem gesünderen Umgang mit der Rückkehr in die Arbeitswelt führt. Es ist einfach nur eine Anwendung, die Ihr ausprobieren könnt oder nicht. Ganz sicher will ich Euch aber nicht mit überflüssigen Empfehlungen auf den Wecker gehen.

So, nachdem dieser Disclaimer erledigt ist: Vitaetracker ist eine Produktivitätsanwendung, die Euch bei der Jobsuche helfen soll, Eure vielen Bewerbungen zu verwalten. Ihr könnt jede Bewerbung mit dem Namen des Unternehmens, der angestrebten Stelle, einem Link, dem Datum sowie dem Status (gesendet, abgelehnt, angenommen usw.) auflisten.

Was ich nicht schlecht finde, ist die Möglichkeit, für jede Bewerbung Erinnerungen zu erstellen. Damit vergesst Ihr nicht, die Personalverantwortlichen erneut zu kontaktieren. Kurz gesagt, es ist keine Wunderlösung und auch nicht unbedingt notwendig. Aber möglicherweise macht es Euch das Leben leichter – einen Versuch ist es wert. Viel Glück an alle, die auf Arbeitssuche sind, und ich sage: Scheiß auf die Vorstellungsgespräche!

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Wenn Ihr andere Apps für die Jobsuche verwendet, teilt uns Eure Tipps bitte in den Kommentaren mit / © NextPit

Ladet Vitaetracker aus dem Apple AppStore herunter.

Cat Museum

Cat Museum ist ein 2D-Abenteuer- und Puzzlespiel, in welchem Ihr in einer ziemlich gruseligen und surrealen Welt Rätsel lösen müsst. Aber das Wichtigste an der Geschichte ist, dass es eine Katze gibt!

Kurz gesagt, es ist ein Side-Scroller, in dem Ihr visuelle Puzzles vervollständigt, um weiterzukommen. Das Spiel konzentriert sich visuell auf die Kunst und die Kunstkultur, nicht umsonst ist Euer Charakter ein Museumswärter.

Ich habe es kaum gespielt, bevor ich mich an diese Zeilen hier gesetzt habe. Aber ich finde das Universum total "WTF" und ich finde, dass diese Art von Spielen eine kleine Abwechslung zu der üblichen Mainstream-Suppe ist. Ihr könnt den Anfang des Spiels kostenlos testen, aber dann müsst Ihr 4,59 € bezahlen, um das gesamte Spiel freizuschalten.

Preis: kostenlos, später 4,59 € / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Account: erforderlich / Deutsche Sprache: nein