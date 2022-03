"Smart kombiniert" bei Saturn: Die besten Smartphone-Deals im neuen Flyer

Wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, solltet Ihr Euch die aktuelle Aktion von Saturn mal genauer anschauen. Neben neuen Handys könnt Ihr auch bei Smartwatches oder Gaming-Zubehör aktuell richtig sparen. Wie üblich, lohnen sich allerdings nicht alle Deals. Deswegen haben wir die besten Smartphone-Deals herausgesucht und stellen sie Euch in diesem Artikel vor.

Die besten Smartphone-Deals im neuen Saturn-Flyer

Bei der "Smart kombiniert"-Aktion von Saturn gibt es viele Smartphones im Angebot. So viele, dass ich mir erst einmal einen Überblick verschaffen musste. Dabei habe ich für Euch die besten Smartphone-Deals herausgesucht und dafür ein Preisvergleichstool genutzt. Sucht Ihr also aktuell ein neues Smartphone, schlagt Ihr bei diesen Angeboten zum Bestpreis zu:

Affiliate Angebot Saturn Angebote im Überblick

Affiliate Angebot Saturn Angebote im Überblick

Die hier aufgelisteten Deals sind allesamt günstiger als bei anderen Händlern. Alle Smartphones im Angebot von Saturn befinden sich momentan in einem Preisverfall. Da die Hersteller in den letzten Wochen immer mehr Flaggschiff-Modelle vorstellten, sind ältere Modelle natürlich auch günstiger. Wenn Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Handy seid, schaut Euch diese Angebote doch einmal genauer an.

Weitere Bestpreise im neuen Saturn-Flyer

Weitere Modelle wie das Apple iPhone 12 sind bei Saturn allerdings deutlich teurer, als bei anderen Anbietern. Daher lohnen sich die Flyer-Angebote nur bedingt. Allerdings gibt es noch weitere Smartphones, die durchaus einen Blick wert sind. Es handelt sich hierbei zwar nicht um Bestpreise, sparen könnt Ihr dennoch.

Affiliate Angebot Saturn Deals im Überblick

Ob die Deals sich für Euch wirklich lohnen, müsst Ihr natürlich selbst entscheiden. Vor allem die Tiefstpreis-Deals sind zwar günstig, allerdings handelt es sich hier um Smartphones, die schon etwas älter sind. Andererseits müsstet Ihr für solche Angebote trotzdem auf spezielle Events wie den Black-Friday warten. Sucht Ihr also gerade nach einem günstigen Handy, schaut Euch die Deals doch einmal genauer an.

Was haltet Ihr von den Deals? Sind ältere Smartphones zu einem so günstigen Preis interessant für Euch? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!