Vier Jahre ist es her, dass Nuki die 4. Generation seiner Smart Lock-Reihe auf den Markt gebracht hat. Mit dem neuen Nuki Smart Lock Ultra hat der österreichische Hersteller nicht weniger als das schnellste, kleinste und leistungsfähigste elektronische Türschloss, aus dem Hause Nuki entwickelt. Was das neue elektronische Türschloss alles auf dem Kasten hat, lest Ihr in diesem Beitrag.

Kompaktes Design und neuer Motor

Das Nuki Smart Lock Ultra ist das kompakteste Türschloss von Nuki, ohne dabei auf das ikonische Design zu verzichten. Es gibt den bekannten LED-Kreis und den Lichtring, der den Status des Schlosses anzeigt. Neu ist je ein Basisring in Schwarz oder Weiß, zwischen denen Nutzer wechseln können. Somit müsst Ihr Euch beim Kauf nicht auf eine Farbe festlegen.

Das Nuki Smart Lock Ultra ist wahrlich superkompakt. / © Nuki

Das Ultra ist dreimal schneller als die vorheriger Generationen. Viel erstaunlicher ist, dass das Smart Lock Ultra nur ein Drittel der Größe des Vorgängers hat. Auch wenn am Design gespart wurde, hat das 250 g schwere Smart-Home-Gadget neue Funktionen in petto. Nutzer können zwischen drei, speziell auf Bedürfnisse abgestimmten Geschwindigkeits-Modi zugreifen:

Insane: Auf- und Zusperren in weniger als eineinhalb Sekunden

Standard: Auf- oder Zusperren in zwei Sekunden

Gentle: Geräuschreduzierung bei geringerer Geschwindigkeit – alles bei doppeltem Sperrvorgang

Nuki-Mitgründer und CEO Martin Pansy zum Smart Lock Ultra:

„Wir haben uns nicht nur Zeit gelassen, sondern diese ganz bewusst genommen. Wir wollten unser elektronisches Türschloss auf die nächste Ebene bringen. Umso schöner ist es, jetzt das Ergebnis von vier Jahren harter Arbeit spielend leicht in einem Handteller halten zu können: Bei minimaler Größe steckt im Smart Lock Ultra ein Maximum an Innovation."



Das Lock Ultra wird per Lithium-Polymer-Akku betrieben, der in zwei Stunden voll aufgeladen ist. Eine Akkuladung reicht für mehrere Monate, angenommen, das Schloss ist täglich in Betrieb. Außerdem integriert Nuki einen magnetischen Ladeanschluss, mit dem das Laden direkt an der Tür möglich ist. Praktisch für Bestandskunden: sämtliche Gerätekonfigurationen und Zutrittsberechtigungen können in der Nuki-App übertragen werden.

Praktisch: Das Nuki Smart Lock Ultra kann jederzeit per Kabel geladen werden. / © Nuki

Neue Zylinder, aber altbewährte Funktionen

Das elektronische Nuki-Türschloss wird mit einem neuen Premium-Universalzylinder ausgeliefert, da es nicht mit bestehenden Universalzylindern kompatibel ist. Der neue Universalzylinder ist für alle gängigen Türbreiten ausgelegt und bietet laut Herstellerangabe die höchste Sicherheitsklasse. Zudem sind beim Austausch des Zylinders keine Bohr-Einheiten, zusätzliches Werkzeug oder technische Vorkenntnisse notwendig.

Das Nuki Smart Lock der 4. Generation (Links) und das Smart Lock der 5. Generation (Rechts) im direkten Vergleich. / © Nuki

Ein Extra-Lob erhält Nuki, weil die Nutzung immer noch ohne die Einrichtung eines Nutzerkontos funktioniert. Das smarte Schloss kommt mit einer integrierten WLAN- und Matter-over-Thread-Funktionen an Bord. Abgesehen davon unterstützt das Smart Lock Ultra die vierte Generation von Matter. Wer das Nuki Keypad bereits hat, kann das Lock Ultra per Fingerabdruck oder Zutritts-Code öffnen.

Preis und Verfügbarkeit des Nuki Smart Lock Ultra

Das Nuki Smart Lock Ultra wird ab Anfang Dezember im Nuki Shop und Nuki Pro Shop erhältlich sein. Der Preis des neuen Türschlosses wird bei 349 Euro liegen. Im Bundle werden das Türschloss und der Universalzylinder enthalten sein. Wer ungeduldig ist, kann aufatmen – die Vorregistrierungen sind ab sofort möglich.