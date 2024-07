Sonos Roam: Den WLAN- & Bluetooth-Speaker bekommt ihr jetzt für 114 Euro

Der Sonos Roam ist ein Multitalent. Recht einzigartig ist seine Kompetenz, unterwegs als Bluetooth-Speaker zu gefallen und sich zu Hause unbemerkt in den Smart-Home-Audio-Palast einzuklinken. Aktuell bekommt ihr ihn als Prime-Kunde bei Amazon zum Tiefpreis.

Aktuell im Prime Day Deal: Sonos Roam mit 43 Prozent Rabatt

Bei Amazon bekommt ihr den Sonos Roam mit 43 Prozent Rabatt zum Preis von 114 Euro. Das ist ein neuer Tiefpreis für den kleinen Lautsprecher, der in den vergangenen sechs Monaten zu keinem Zeitpunkt so günstig war.

Tipp für alle Nicht-Prime-Kunden: Auch bei MediaMarkt könnt ihr euch den Speaker für 114 Euro sichern. Da dann ohne kostenpflichtigen Zugang.

Vorteil MediaMarkt: Hier bekommt ihr den Speaker in Schwarz und in Weiß zu diesem Preis. Bei Amazon ist er aktuell nur in Weiß für 114 Euro zu haben.

Tops und Flops: Wann lohnt sich der Sonos Roam?

Die Kollegen von inside digital haben den Roam in ihrem Test genau unter die Lupe genommen und heben die Doppel-Kompetenz aus Multiroom- und Bluetooth-Speaker lobend hervor. Da an alles gedacht wurde, um beide Welten miteinander zu verknüpfen, ist der Roam ein echter Tipp für Sonos-Fans. So ist er wasserdicht (IP67) für den Außeneinsatz und klangstark genug, um im Inneren nicht negativ aufzufallen.

Pro

Irre guter Klang in unglaublich kleinem Gehäuse

Federleicht

Wasserdicht

Edles Design

Gute Ergänzung für das Sonos-Multiroom-System

Contra

Als reiner Bluetooth-Lautsprecher vergleichsweise teuer

Verbindung mit dem Smartphone etwas hakelig

Nur Ladekabel und kein Adapter im Lieferumfang

Die Quintessenz ist, dass sich der Roam vor allem für die lohnt, die eben beides suchen. Einen Multiroom-Speaker und einen Unterwegs-Lautsprecher. Andererseits: Durch den Prime-Day-Deal ist das Argument, er sei zu teuer, mindestens mal eingedämmt, wenn nicht gar wegargumentiert.