Spitzenpreis für Apple-Fans: Eve Thermo im Doppelpack nur 89 €!

Bei Cyberport findet Ihr gerade einen speziellen Cybersale. Ihr könnt Euch hier für kurze Zeit und in sehr begrenzter Stückzahl die smarten Thermostate des Herstellers Eve zum absoluten Tiefstpreis im Doppelpack sichern. Die Eve Thermo gab es bisher nicht günstiger. Wir haben alle Deal-Details für Euch.

Der Cybersale ist ein wiederkehrender Flash-Sale von Cyberport. An jedem Montag, also auch am Cyber Monday, erhaltet Ihr hier verschiedene Tech-Produkte zu spannenden Preisen und da bildet auch ein besonderer Deal-Tag keine Ausnahme. Derzeit könnt Ihr Euch Eve Thermo Heizkörperventile im Doppelpack zum absoluten Spitzenpreis von 89 Euro sichern.

Affiliate Angebot Eve thermo Kompatibel mit Apple HomeKit | Autonome Zeitpläne | Thread | Geofencing

Das Eve Thermo (Test) lässt sich gänzlich ohne eine Bridge mit Eurem Smartphone steuern und ist zudem blitzschnell in Euer Heimnetzwerk eingebunden. Doch genau hier gibt es für alle ohne eine HomeKit-Steuerzentrale ein Problem. Denn diese wird für viele der Funktionen benötigt, da das smarte Thermostat nur damit kompatibel ist. Allerdings benötigt das Thermostat keine extra Standortfreigabe und unterstützt die Smart-Home-Standards Matter und Thread.

Lohnt sich das Cyber-Monday-Angebot von Cyberport?

Habt Ihr bereits ein Apple-Ökosystem, ist der Deal wirklich spannend. Ihr zahlt hier 89 Euro für ein Doppelpack, was einem Einzelpreis von 44,50 Euro entspricht. Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 54,95 Euro, wodurch Ihr hier rund 20 Euro spart und somit den absoluten Bestpreis für die Thermostate erreicht.

Die Anzeige des Eve Thermo lässt sich auch am Tag gut ablesen./ © nextpit

Allerdings müsst Ihr Euch beeilen. Denn der Händler hat die Stückzahl stark begrenzt und das Angebot gilt nur noch heute. Hier gehen jede Minute mehr Geräte weg und die Zahl der verfügbaren smarten Thermostate (zur Bestenliste) sinkt. Habt Ihr also Interesse an einem Eve Thermo, für das Ihr keine Bridge benötigt und das mit einer wirklich guten App aufwarten kann, solltet Ihr hier unbedingt zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr ein Apple HomeKit im Einsatz und holt Euch die Thermostate? Lasst es uns wissen!