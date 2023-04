Tarif-Hammer: Xiaomi 12T günstiger mit Tarif als ohne?!

Media Markt bietet für kurze Zeit das Xiaomi 12T mit einem Promo-Tarif von o2 an, bei dem Euch 13 GB Datenvolumen erwarten. Hierfür zahlt Ihr gerade einmal 15,99 Euro im Monat und für das Smartphone sogar nur einen Euro. Welche Kosten Euch sonst noch erwarten, wie gut das Xiaomi 12T wirklich ist und ob sich der Deal lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

In der Media Markt Tarifwelt finden sich allerhand spannende Angebote rund um die aktuellsten Smartphones. Ein solcher Deal betrifft nun auch das Xiaomi 12T, das Ihr für gerade einmal 15,99 Euro im Monat beim Elektronikfachmarkt kaufen könnt. Natürlich schließt Ihr hierfür einen Mobilfunktarif ab. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den "o2 Basic 20 Promo"-Tarif mit monatlich 13 GB Datenvolumen.

Affiliate Angebot Xiaomi 12T Inkl. o2 Basic 20 Promo | 13 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G-Netz

Das Smartphone kann vor allem der 6,67 Zoll große AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz wirklich überzeugen. Doch auch das Triple-Kamerasystem glänzte in unserem Test zum Xiaomi 12T mit einer 108-MP-Hauptkamera, die durch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-MP-Makrokamera ergänzt wird. Im Inneren hat ein MediaTek Dimensity 8100 seinen Platz gefunden und sorgt mit 8 GB LPDDR5 RAM und 256 GB Gerätespeicher für die nötige Leistung.

Darum lohnt sich das Xiaomi-Angebot gerade!

In der Tarifwelt (zur Übersicht) schließt Ihr natürlich einen Mobilfunktarif ab, wie es der Name bereits impliziert. In diesem Fall erhaltet Ihr 13 GB Datenvolumen monatlich und surft mit maximal 50 MBit/s durch das 4G-Netz der Telefónica. Ihr bindet Euch für 24 Monate an den Anbieter und zahlt hier 15,99 Euro pro Abschlag, sowie einen Euro für das Xiaomi 12T und noch einmal 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr. Beachtet allerdings, dass die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat auf 19,99 Euro steigen.

Xiaomi-Deal-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-12T-Deal Tarif o2 Basic 20 Promo Datenvolumen 10 GB + 3 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 15,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 429,70 Euro Reguläre Gerätekosten 474,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 1,85 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr seht, kostet Euch das Xiaomi 12T, laut Preisvergleich, gerade 474 Euro im Netz, wenn Ihr es auf ein Neugerät abgesehen habt. Die Gesamtkosten bei diesem Angebot belaufen sich allerdings auf 429,70 Euro, Dementsprechend spart Ihr hier effektiv 1,85 Euro im Monat im Vergleich zum Neupreis. Hier habt Ihr sogar noch einen passenden Tarif dazu, den Ihr dann nicht noch buchen müsstet, um das Smartphone nutzen zu können.

Lediglich bei der fehlenden 5G-Option müsstet Ihr hier ein Auge zudrücken. Das Angebot ist wirklich spannend, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem guten aber günstigen Smartphone seid. Dementsprechend können wir Euch hier nur eine klare Kaufempfehlung geben.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr weiterhin am XIaomi 12T interessiert oder ist das neue Xiaomi 13 spannender für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!