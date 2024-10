Ungeachtet des Namens wurde das zweisitzige Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale gezeigt. In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich ein großes Touch-Display, über das die Fahrer:innen ihr Ziel ansteuern können. Es hat auch Schmetterlingstüren, aber nur eine im Vergleich zu den vertikalen Hebe- und Falttüren des Model X. Tesla verwendet LED-Leisten in Scheinwerfern und Rückleuchten, die dem Cybertruck ähneln.

Das Cybercab von Tesla hat Schmetterlingstüren, aber kein Lenkrad und keine Pedale. Außerdem verfügt es über ein Selbstreinigungssystem. / © Tesla

Teslas Cybercab verzichtet auf einen Ladeanschluss und setzt stattdessen auf induktives oder kabelloses Laden. Um die Kosten niedrig zu halten, verzichtet das Robotaxi auch auf Radar und Sensoren für die Navigation und setzt stattdessen auf KI und Kameras. Das Cybercab verfügt über eine Selbstreinigung mit UV-Strahlen und ein automatisches Staubsaugen des Innenraums, obwohl noch nicht gezeigt wurde, wie letzteres funktioniert.

Während der Präsentation sagte Elon Musk, dass autonome Autos eine effizientere Art der Fortbewegung bieten als der Besitz eines herkömmlichen Fahrzeugs. Er geht außerdem davon aus, dass autonome Fahrzeuge wie Robotaxis in Zukunft deutlich sicherer sein werden.

Der X-CEO betonte auch, dass der Besitz eines Robotaxis billiger sei als die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und verglich die Kosten mit 20 Cent pro Meile vor Steuern. So können Besitzer:innen ihr Cybercab auch in Teslas Ridesharing-Plattform einbinden und möglicherweise ein zusätzliches Einkommen erzielen.

Das Cybercab wird bei seiner Markteinführung im Jahr 2026 voraussichtlich 29.990 US-Dollar kosten. In den USA könnte das Cybercab auch für Steuergutschriften in Frage kommen, was den Preis auf 22.490 $ senken würde. Angesichts der Tatsache, dass Musk in der Vergangenheit immer wieder Versprechen nicht eingehalten hat, könnt Ihr davon ausgehen, dass sich die Markteinführung des Cybercab verzögern wird.

Teslas Robovan und Haushaltsroboter

Neben dem Robotaxi stellte Tesla auf der Veranstaltung auch den Robovan vor. Über den Robovan gibt es nur wenige Details, z. B. die Kosten und das Erscheinungsdatum, aber es handelt sich um ein fahrerloses und autonomes Shuttle, das bis zu 20 Fahrgäste befördern kann. Gleichzeitig kann er auch für den Transport von Gütern konfiguriert werden, was eine Alternative zu Lieferwagen und Lkw darstellt.

Der Robovan von Tesla ist ein fahrerloses, autonomes Shuttle, das bis zu 20 Passagiere und Fracht befördern kann. / © Tesla

Die Optimus-Roboter von Tesla waren ebenfalls Teil der Veranstaltung, wo sie während der Keynote vorfuhren und bei der After-Party-Show in Aktion zu sehen waren, wo sie Stein-Schere-Papier-Spiele machten und die Gäste unterhielten. Musk sagte, dass Optimus die meisten Aufgaben übernehmen kann, die Ihr Euch wünscht - vom Gassigehen mit Eurem Hund über das Rasenmähen hin zum Baseballspielen für Eure Kinder oder dem Servieren von Getränken für Euch.

Es ist unklar, wann der Optimus erhältlich sein wird, aber laut Musk wird er zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar kosten.

Tesla sagt, dass der Optimus-Roboter nach seiner Markteinführung 20.000 bis 30.000 US-Dollar kosten wird / © Tesla

Was den Rest der Ankündigung angeht, hat Tesla verraten, dass das unbeaufsichtigte FSD (Full Self-Driving) in Texas und Kalifornien im Jahr 2025 eingeführt wird, beginnend mit dem Model Y und dem Model 3. Es ist außerdem geplant, die vollständig autonomen Fahrassistenzfunktionen in Zukunft für weitere Modelle einzuführen, um die Straßen sicherer zu machen.

Könnt Ihr Euch vorstellen, dass die Zukunft fahrerlose Autos haben wird? Welche sind Eure Lieblingsankündigungen von "We, Robot"? Lasst uns in den Kommentaren von Euch hören.