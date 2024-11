Tiny Cafe ist eine Abwandlung des normalen Caféspiels, bei dem Katzen und nicht Menschen Eure Kunden sind. Lernt, sie bei Laune zu halten, und Ihr werdet weiterkommen! Scarlet's Haunted House ist ein einzigartiges Zeitmanagementspiel, in dem Ihr ein Hotel und seine Gäste verwalten müsst, während Ihr versucht, ein Geheimnis aufzudecken.

Dogo - Puppy and Dog Training hilft Euch bei der strukturierten Welpenerziehung, während Habit Hunter darauf abzielt, Euch dabei zu helfen, Gewohnheiten auf diszipliniertere Weise zu entwickeln. Und schließlich könnt Ihr mit Meteogram (nur für Android) auf einen Blick sehen, wie das Wetter ist.

Tiny Cafe (Android & iOS)

Kennt Ihr das übliche Spiel, bei dem die Katze immer die Maus jagt? Nun, in Tiny Cafe sind die Dinge anders. Die Tierwelt scheint zivilisierter zu sein, und kleine Mäuse betreiben jetzt ein Café, in dem Katzen die Kunden sind. Ihre Aufgabe? Sie sollen die Katzen mit Kaffee und Desserts bei Laune halten.

Normalerweise würde ich mich bei solchen Spielen nach einer Weile tot langweilen, aber Tiny Cafe hat es geschafft, sich zu behaupten. Der Grafikstil spricht mich an, und ich denke, dass er auch bei einer breiten Zielgruppe Anklang finden wird. Ich finde es toll, wie all die kleinen Details dargestellt werden, die zeigen, wie stressig der Betrieb eines Cafés sein kann.

Das Spiel ist sehr entspannt, sodass ich es einfach laufen lassen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich vorwärtsbewegen muss. Auf dem Weg dorthin kann ich neue Rezepte freischalten, die wiederum neue Kunden anlocken, und mehr Arbeiter einstellen, wenn mehr los ist. Insgesamt ist die Lernkurve nicht sehr steil, und das Spiel ist für fast jeden zugänglich.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 9,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Natürlich ist kein Spiel auf dieser Welt perfekt. Ich mag das Pay-to-Win-Modell nicht, das heutzutage in so vielen Spielen zu finden ist, deshalb verlasse ich mich eher auf die Werbung. Es wäre schön, wenn die Maschinen, die ich installiert habe, mir helfen würden, mehr Ingame-Währung zu verdienen, während ich das Spiel mit der Zeit in Ruhe lasse, anstatt gezwungen zu sein, das Spiel zu starten und laufen zu lassen. Trotzdem ist es ein niedliches und angenehmes Spiel, das man auch ohne das Gefühl von Dringlichkeit genießen kann.

Ladet Tiny Cafe aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Habit Hunter: RPG Goal Tracker (Android & iOS)

Es gibt dieses altbekannte Sprichwort, das behauptet, wenn man 21 Tage am Stück etwas tut, entwickelt man eine Gewohnheit. Das waren noch Zeiten, in denen es kaum Ablenkungen gab. Heute gibt es alle möglichen Faktoren, die aus verschiedenen Richtungen um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Habit Hunter vereinfacht die Methode der Gewohnheitsbildung und hilft Euch, Eure Gewohnheiten und Ziele effektiv zu erstellen und zu verfolgen.

Wie funktioniert der Zauber? Nun, ich setze mir persönliche Ziele und unterteile diese Ziele dann in überschaubare Aufgaben oder To-Do-Listen. Von dort aus kann ich meine Fortschritte verfolgen, damit ich motiviert bleibe, neue Höhen auf meinem Weg der Selbstverbesserung zu erreichen.

Alle meine Ziele, Gewohnheiten und Aufgaben werden in ein RPG-Spiel verwandelt, um mich zu fesseln. In dem Spiel spiele ich den Protagonisten, einen Helden, der auf der Suche nach Monstern ist und dabei Menschen rettet. Je mehr Aufgaben ich im echten Leben erledige, desto mächtiger wird mein Held und desto mehr Chaos kann ich über meine Feinde bringen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 49,99 €) / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Gamification scheint eine weitere Möglichkeit zu sein, Gewohnheiten zu bilden, wenn alles andere versagt hat. / © nextpit

Ich finde es toll, dass ich mit Habit Hunter mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Schließlich ist es in der Regel effektiver, sich als Gruppe zu bewegen und sich gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen. Schließlich ermöglicht eine Gruppenleistung, bei der wir uns gegenseitig ermutigen, eine schnellere Gewohnheitsbildung.

Ladet Habit Hunter: RPG Goal Tracker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Meteogramm Wetter Widget (Android)

Das Wetter ist in diesen Tagen ziemlich launisch, weshalb ich in letzter Zeit häufiger zu meiner Wetter-App greife. Aber auch die besten Daten können das Wetter nicht genau vorhersagen, aber sie geben zumindest einen Anhaltspunkt für die Zukunft. Das Meteogram Weather Widget kann ziemlich technisch sein, aber es bietet eine Art ungeahnten Reichtum, wenn es um Daten geht.

Es handelt sich um ein größenveränderbares Wetter-Widget (das auch als App genutzt werden kann, je nachdem, wie ihr es verwenden wollt), das eine detaillierte und optisch ansprechende Wettervorhersage bietet. Mit anderen Worten: Ihr wisst auf einen Blick, wie das Wetter wird, ohne Euch durch ein Menü nach dem anderen wühlen zu müssen.

Wie einfach oder komplex die Sache ist, hängt von Euren persönlichen Vorlieben ab. Was mir an dieser App am besten gefällt, ist das hohe Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Wenn Ihr für den Platin-Status bezahlt, stehen Euch natürlich noch mehr Funktionen zur Verfügung, ganz zu schweigen davon, dass Ihr das Wasserzeichen loswerdet. Mit der Möglichkeit, die Wetterwarnkarten der Regierung anzuzeigen, habt Ihr die Qual der Wahl.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (1,49 € - 39,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Wie ist das Wetter heute? Findet es auf einen Blick mit Meteogram heraus. / © nextpit

Es besteht die Gefahr, dass es zu kompliziert wird, aber auch hier kommt es auf Eure Persönlichkeit und Eure Vorlieben an. Alles in allem ist dies eine der umfangreichsten Wetter-Apps, die ich bisher kennengelernt habe.

Ladet Meteogram Weather Widget aus dem Google Play Store herunter.

Dogo - Welpen- und Hundetraining (Android & iOS)

Die Erziehung eines Welpen - vom Toilettentraining bis zum Gehorsam - erfordert Zeit, Mühe, Geduld und Liebe. Die Investition in die ersten zwei Jahre eines Welpen zahlt sich jedoch für die Jahre aus, die ihr mit Eurem pelzigen Freund verbringen werdet, und Dogo ist hier, um Euch dabei zu helfen.

Dogo ist eine äußerst beliebte App für das Hundetraining und hilft dabei, die Art und Weise, wie Hunde trainiert und erzogen werden, zu verändern. Die Bibliothek enthält eine umfassende Liste von über 100 Hundetricks mit Videoanleitungen, die Euch den Einstieg erleichtern. Ich liebe Videoanleitungen, denn sie sind viel einfacher zu verstehen und auszuführen, als wenn man sie nur liest.

Es gibt auch wissensbasierte Artikel, die Ihr lesen könnt, und ein Community-Aspekt der App ermöglicht es Euch, Fotos mit anderen zu teilen und Euch mit anderen Hundebesitzern zu vernetzen. Natürlich ist es sinnvoll, für zusätzliche Trainingstipps und Videos zu bezahlen, denn auch die Entwickler müssen ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber wenn Ihr mit den kostenlosen Videos das Grundlagentraining hinbekommt, ist Euer Hund schon ein gut trainierter Kumpel!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja/ In-App-Käufe: Ja ($3,99 - $99,99) / Konto erforderlich: Ja

Beginnt damit, Euren Hund mit Dogo gut zu trainieren. / © nextpit

Vor allem bitte ich Euch als Hundebesitzer, Eurem Fellknäuel viel Liebe und Geduld entgegenzubringen. Wenn Ihr beide anfangs keinen Erfolg habt, versucht es noch einmal. Sicher, manche Rassen lernen schneller als andere, aber das Wichtigste ist, dass Ihr Spaß habt, das Gehirn Eures Hundes herausfordert und die gemeinsame Zeit genießt.

Ladet Dogo - Welpen- und Hundetraining aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Scarlet's Haunted Hotel (Android & iOS)

Manchmal fühle ich mich wie ein Genie, wenn ich ein Level gemeistert habe, ein anderes Mal fühle ich mich völlig festgefahren und schaffe es nicht, alles in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Scarlet's Haunted Hotel ist ein fesselndes Zeitmanagement-Abenteuer, in dem die Spieler/innen ein Hotel leiten und gleichzeitig Hinweise lösen müssen, um ein Geheimnis zu lüften.

Insgesamt gibt es 60 Levels, die alle ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Wendungen und ihre eigene Geschichte haben. Das Spiel ist im Amerika des 19. Jahrhunderts angesiedelt, und ich mochte die Art Direction des Spiels und wie sie zur Atmosphäre beiträgt. Die Grafik und der Ton passen hervorragend zusammen und sorgen für ein fesselndes Erlebnis. Falls der aktuelle Schwierigkeitsgrad zu hoch ist, könnt Ihr ihn einfach runterschalten (oder hochschalten, wenn er zu leicht ist).

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (14,99 € - 89,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Es ist auch schön zu sehen, dass der Entwickler Minispiele eingebaut hat, die die Monotonie des Spiels auflockern, wenn Ihr Euch langweilt oder die Dinge einfach mal aus einer anderen Perspektive betrachten wollt. Mit 5 einzigartigen Schauplätzen, die es in diesem Spiel zu erforschen gilt, werdet ihr feststellen, dass es Eure Zeit wert ist, sie alle zu erkunden.

Das Spiel kann kostenlos gespielt werden, und wenn ihr ein GameHouse-Abonnement abschließt, könnt Ihr alle anderen Spiele des Entwicklers freischalten und unbegrenzt spielen. Zum Glück wurde die Steuerung mobilfreundlich gestaltet, so dass Ihr sie genießen könnt.