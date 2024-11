Forgotten Memories: Remastered ist ein Survival-Horrorspiel, das schnelles Denken erfordert und bei dem Ihr vielleicht mit eingeschaltetem Licht spielen wollt. Pinnit sorgt dafür, dass wichtige Benachrichtigungen nicht versehentlich weggewischt werden, während Goblin Tools Euch dabei hilft, Eure Aufgabenliste im Griff zu behalten.

HappyCow ist eine App für Veganer:innen und Veganer, die es vielleicht schwierig finden, in einer neuen Stadt oder im Urlaub im Ausland vegane Restaurants aufzuspüren. Zu guter Letzt ist Daylio Journal eine Wellness-App, mit der Ihr Eure Stimmung täglich im Auge behalten könnt - Ihr habt es erraten.

Unser Redaktionsteam hat jede App in dieser Sammlung sorgfältig analysiert und sichergestellt, dass sie frei von lästigen Mikrotransaktionen und aufdringlicher Werbung ist. Wenn Ihr auf der Suche nach wirklich kostenlosen Apps und Spielen seid, solltet Ihr unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" nicht verpassen, die wir zweimal pro Woche aktualisieren!

Forgotten Memories: Remastered (Android & IOS)

Auch wenn Halloween vorbei ist, heißt das noch lange nicht, dass Ihr sich nicht mehr gruseln dürft. Forgotten Memories ist zurück in einer überarbeiteten Version mit besserer Grafik und Beleuchtung, aber mit der gleichen Survival-Horror-Atmosphäre, die Euch die meiste Zeit den Schweiß auf die Stirn treibt und Euch in Atem hält.

Ihr untersucht einen seltsamen Fall an einem unheimlichen Ort. Mit Eurer Pistole und anderen Waffen kämpft Ihr gegen Gefahren und Feinde. Nach langem Spielen könnt Ihr im echten Leben Schaufensterpuppen meiden.

Ich fand es toll, wie das ganze Spiel von diesem übernatürlichen Gefühl durchdrungen war und mir eine Gänsehaut und sorgfältig getimte Jump Scares bescherte. Die Steuerung ist gut, obwohl ich denke, dass bei Spielen wie diesem, bei denen es immer besser ist, genau zu sein, die Verwendung eines externen Game Controllers das Gesamterlebnis verbessern würde.

Preis: 9,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Das Beste daran ist, dass es sich um ein vollwertiges Premium-Spiel handelt, so dass Ihr Euch keine Sorgen machen müsst, mehr für In-App-Käufe zu bezahlen. Es gibt keine Waffen, Munition oder Gegenstände zu kaufen. Sobald Ihr das Spiel gekauft habt, könnt Ihr Euch mit Eurem Geschick, Euren Reflexen und Eurer Schlagfertigkeit (natürlich mit der richtigen Waffe!) der übernatürlichen Elemente im Spiel entledigen.

Ladet Forgotten Memories: Remastered aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Pinnit (nur Android)

Habt Ihr schon mal eine wichtige Benachrichtigung auf Eurem Handy weggewischt oder verworfen und dann bereut Ihr es, weil sie Euch an etwas Wichtiges erinnert hat und Ihr es dadurch ganz vergessen habt? Dann ist Pinnit die Rettung für uns alle mit einem Kurzzeitgedächtnis. Diese App erfordert die Erlaubnis, auf alle anderen Apps auf Eurem Telefon zuzugreifen, aber für einen guten Zweck - sie stellt sicher, dass alle Eure Benachrichtigungen oben im Benachrichtigungsfenster angeheftet bleiben, bis Ihr sie wieder löscht.

Wie funktioniert das? Die Antwort ist einfach. Grundsätzlich werden alle Benachrichtigungen standardmäßig angeheftet, und selbst wenn Ihr im Benachrichtigungsbereich auf "Löschen" tippt, werden die angehefteten Elemente nicht entfernt. Sie bleiben dort, bis Ihr sie absichtlich wieder entfernt. Mit anderen Worten ist dies eine Sicherheitsmaßnahme, die voraussetzt, dass Ihr Euch um die Benachrichtigungen kümmert, bevor Ihr sie entfernt.

Das kann auch eine aufgabenorientierte App sein, wenn Ihr daran interessiert seid. Erstellt einfach eine neue Benachrichtigung mit dem richtigen Titel und der richtigen Beschreibung, gefolgt von einem Zeitplan (Uhrzeit und Datum), und voila! Zum festgelegten Zeitpunkt wird sie als Benachrichtigung erscheinen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Pinnit sorgt dafür, dass keine Benachrichtigung unbemerkt bleibt. / © nextpit

Beachtet, dass Pinnit eine kostenlose 14-tägige Testphase anbietet, in der alle Funktionen freigeschaltet sind. Sobald die Testphase vorbei ist, könnt Ihr es im Play Store für eine einmalige Zahlung von 1,99 € kaufen. Mit anderen Worten: Ihr müsst Euch nicht um lästige wöchentliche oder monatliche Abonnements kümmern, wenn Ihr Pinnit auf Dauer nutzen wollt.

Ladet Pinnit aus dem Google Play Store herunter.

Goblin Tools (Android & IOS)

Sucht Ihr nach einer hilfreichen App für den Alltag? Goblin Tools stellt eine Sammlung nützlicher Werkzeuge bereit, die Euch bei verschiedenen Aufgaben unterstützt. Im Kern ist es eine magische Aufgabenliste, die Eure Aufgaben gründlicher macht, indem sie durchdachte und praktische Vorschläge macht.

Ich finde es toll, dass bei der Eingabe von "Lagerraum reinigen" eine Liste mit Vorschlägen erscheint. Sie zeigt mir sogar Schätzungen für jede einzelne Aufgabe an, die ich nach Belieben bearbeiten kann. Natürlich könnt Ihr die vorgeschlagenen Aufgaben je nach Eurer Situation auch wieder entfernen. Es gibt auch einen "Schärfegrad", der durch die Anzahl der Chilis auf einer Skala von 1 bis 5 angegeben wird. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Zahl, desto weniger detailliert werden die Aufgaben aufgeschlüsselt.

Neben der magischen Aufgabenliste gibt es noch weitere Funktionen wie den Formalisierer (wandelt Sprache in formale Sprache um), den Professor (erklärt alles, was Ihr eintippt, und liefert ein Beispiel), den Richter (hilft Euch, einen Tonfall zu interpretieren), den Schätzer (schätzt den Zeitrahmen für eine Aktivität), den Compiler (nimmt einen Haufen Gedanken und wandelt sie in Aufgaben um) und den Koch (Ihr gebt die Zutaten an, die Ihr habt, und er zaubert ein anständiges Rezept).

Preis: 1,99 € / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Lasst Euer Leben ein bisschen Koboldmagie genießen! / © nextpit

Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass Goblin Tools ein Vorläufer von KI-Programmen ist. Es dauert zwar eine Weile, Aufgaben zusammenzustellen oder ein Rezept zu finden, aber die Wartezeit ist nicht so lang, dass es mich stört. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass sich die Benutzeroberfläche verbessert, für eine App aus dem Jahr 2024 sieht sie viel zu spartanisch aus.

Ladet Goblin Tools aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Daylio Journal - Mood Tracker (Android & IOS)

Daylio ist eine App, die das digitale Tagebuchschreiben erleichtert. Ihr könnt Eure Stimmung von "fantastisch" bis "schrecklich" festhalten und Aktivitäten wie "Arbeit" oder "Entspannung" mit einem Klick hinzufügen. Zudem könnt Ihr eigene Aktivitäten erstellen. Die App visualisiert Eure Daten in Grafiken, sodass Ihr Trends in Eurer Stimmung und Euren Aktivitäten schnell erkennen könnt.

Daylio analysiert Eure Einträge auf intelligente Weise, um Trends aufzudecken, und bietet aufschlussreiche Statistiken in Form eines monatlichen Stimmungsdiagramms, mit dem Ihr herausfinden könnt, welche Aktivitäten sich auf Euer Wohlbefinden auswirken. Außerdem unterstützt Daylio Euch dabei, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln, indem Ihr Euch konkrete Ziele setzen könnt.

Daylio verfügt über eine strenge Datenschutzrichtlinie, die sicherstellt, dass Eure persönlichen Daten vertraulich bleiben. Die App ist kostenlos, aber für diejenigen, die ein werbefreies Erlebnis wünschen, gibt es eine Premium-Version, die für einen einmaligen Betrag erhältlich ist und unbegrenzte Stimmungen, Ziele, Erinnerungen und vieles mehr freischaltet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja/ In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 59,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Daylio kann dabei helfen, Muster zu erkennen und hoffentlich negative Gewohnheiten umzukehren. / © nextpit

Ich fand diese App ziemlich interessant, weil ich damit verstehen konnte, was mich an einem bestimmten Tag beeinflusst hat und wie ich mich gefühlt habe. Und nicht nur das: Da ich schreiben oder einfach nur Fotos teilen kann, dürfte die App eine breite Palette von Nutzern ansprechen, von denen einige vielleicht nicht so gut mit Worten umgehen können, dafür aber gut mit Fotos.

Ladet Daylio Journal - Mood Tracker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

HappyCow - Veganes Essen in der Nähe (Android & IOS)

Für Menschen, die sich Vegan oder Vegetarisch ernähren, kann die Suche nach passenden Restaurants schwierig sein. Obwohl es inzwischen mehr vegetarische und vegane Lokale gibt, sind sie nicht überall zu finden. HappyCow hilft dabei, solche Restaurants leichter zu entdecken.

Wenn Ihr im Ausland reist, wird es besonders schwierig, vor allem in einem Land, dessen Sprache Euch fremd ist. Warum lasst Ihr Euch nicht stattdessen von dieser App helfen? Mit Restaurantangeboten aus über 180 Ländern weltweit habt Ihr die Qual der Wahl aus mehr als 240.000 Einträgen.

Ihr müsst Euren Standort angeben, um Restaurants in Eurer Nähe zu finden. Außerdem könnt Ihr Eure Ausflüge im Voraus planen, indem Ihr unter anderem nach veganer, vegetarischer, glutenfreier und roher Küche filtert.

Preis: Kostenlos (Android)/4,99 € (IOS) / Werbung: Ja (Android)/Nein (iOS) / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Beachtet, dass es hier versteckte Juwelen geben könnte, die nicht auf Google Maps zu finden sind, also genießt es einfach!

Ladet Happy Cow - Vegan Food Near You aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Das ist alles, was wir für den Moment haben! Nächste Woche kommen wir mit einer neuen Top-5-Apps-Liste der Woche zurück.