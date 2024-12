Was sagt Ihr dazu? Weihnachten steht kurz vor der Tür. Habt Ihr alle Vorbereitungen abgeschlossen und alle Geschenke gekauft? Wenn Ihr das bejaht habt, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich zurückzulehnen und eine Pause einzulegen. Wie wäre es mit einem App- und Spiele-Audit auf Eurem Smartphone? Egal, ob Ihr auf der Suche nach einem unterhaltsamen Spiel oder einem hilfreichen Produktivitätswerkzeug seid, wir haben eine Liste mit fünf außergewöhnlichen Apps und Spielen zusammengestellt, die sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen getestet wurden.

Meadowfell ist ein Open-World-Spiel, bei dem Ihr nicht ständig auf der Hut sein müsst. Erforscht die freie Natur in Eurem eigenen Tempo und atmet die frische, digitale Luft ein. Beeper ist eine universelle Messenger-App, erinnert Ihr Euch an Trillian, das vor mehr als zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurde? TheFor ist eine App zum Aufzeichnen von Gewohnheiten, die Euch helfen soll, so schnell wie möglich neue Gewohnheiten zu etablieren.

Wenn Ihr Euch selbst besser fühlen wollt, wie wäre es, wenn Ihr Eure Stimmung verfolgt? Mood Tracker hilft Euch dabei auf einfache Art und Weise. Nur für Android-Nutzer: Hattet Ihr schon mal Reiseübelkeit, wenn ihr mit dem Auto unterwegs wart? Hier ist eine App, die Euch helfen könnte, die Reisekrankheit zu lindern - KineStop.

Wenn Ihr Euch auch fragt, ob es kostenpflichtige Apps gibt, die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos sind, solltet Ihr einen Blick in unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" werfen, die zweimal pro Woche aktualisiert wird.

Meadowfell (Android & iOS)

Das Leben ist so schon hart genug, deshalb suchen manche von uns in Spielen Zuflucht. Meadowfall ist ein charmantes und atmosphärisches Abenteuerspiel, das genau in diese Kategorie fällt. Ich fühlte mich sofort in eine lebendige Welt voller Natur und Geheimnisse versetzt. Die wunderschön gestaltete Umgebung mit ihren üppigen Landschaften, der friedlichen Musik und den kniffligen Rätseln gab mir ein Gefühl der Ruhe und hielt mich dennoch bei der Stange.

Im Grunde genommen ist Meadowfall ein Erkundungsspiel mit Rätseln. Auf meinem Weg durch diese ruhige Welt bin ich immer wieder angenehm überrascht, welche Geheimnisse ich beim Lösen von Rätseln in der Umgebung entdecke. Das Spiel erfordert nicht allzu viel Gehirnschmalz, sondern konzentriert sich hauptsächlich auf Eure Logik und Eure Beobachtungsgabe. Kurz gesagt, es soll nicht frustrieren, sondern Euch mit einem angemessenen Maß an Herausforderung zufrieden stellen.

Ich habe mich einfach in die Kunstwerke in der Welt von Meadowfall verliebt. Auf Schritt und Tritt sehe ich leuchtende Farben, detaillierte Landschaften und eine stimmungsvolle Beleuchtung, die mir das Gefühl gibt, dass ich meine nächste Flucht in die Natur buchen möchte. Mir gefällt die ruhige Stimmung, die von sanften Pastelltönen und natürlichen Elementen ausgeht. Auch der Soundtrack sorgt für eine ganz neue Atmosphäre und ergänzt die ruhigen Landschaften.

Preis: 4,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Da dieses Spiel keine präzise Steuerung erfordert, ist die Touch-Steuerung ausreichend intuitiv und flüssig. Die Interaktion mit Objekten und Rätseln fühlt sich flüssig an und erlaubt es mir, mich auf die Rätsel und die Spielwelt zu konzentrieren.

Ladet Meadowfell aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Beeper (Android & iOS)

Als ob es nicht schon genug wäre, all Eure Passwörter im Auge zu behalten, was ist mit den Instant-Messaging-Konten? Zum Glück gibt es mit Beeper eine Form der Konsolidierung. Diese innovative Messaging-App hat nur ein Ziel: die Kommunikation zu vereinheitlichen und zu rationalisieren, indem sie mehrere Messaging-Plattformen in einer Oberfläche integriert.

Beeper bietet die einzigartige Möglichkeit, sich mit über 15 beliebten Diensten zu verbinden (darunter iMessage, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal, Discord, Slack und mehr). Mit anderen Worten, dies ist die zentrale Ablage, in der alle Eure Nachrichten eingehen, was es viel einfacher macht, am Ball zu bleiben. Ich fand das sehr nützlich, weil der Posteingang einheitlich ist und Ihr Euch keine Sorgen machen müsst, dass Ihr eine Benachrichtigung von einer der weniger häufig genutzten Messaging-Apps auf Eurem Handy verpasst.

So müsst Ihr nicht mehr zwischen den Apps für verschiedene Unterhaltungen wechseln. Das spart definitiv Zeit und hilft Euch, weniger mentale Energie zu verbrauchen, da ihr nicht mehr zwischen den Apps jonglieren müsst. Die Benutzeroberfläche und das Design sind übersichtlich und intuitiv, und ich hatte keine Probleme, mich sofort zurechtzufinden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Bündelt alle Eure Chats in einer App. / © nextpit

Natürlich müsst Ihr Euch in jede einzelne App von Beeper selbst einloggen, damit er sich mit diesen Apps verbinden und "reden" kann. Ich finde es toll, dass ich mich dank des minimalistischen Designs auf meine Unterhaltungen konzentrieren kann und nicht auf ablenkende Elemente oder unnötige Funktionen. Im Grunde genommen soll das ein unkompliziertes Erlebnis sein.

Ladet Beeper aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

TheFor: Habit Tracker (Android & iOS)

Wolltet Ihr schon immer eine neue Gewohnheit entwickeln? TheFor ist eine App, die Euch dabei helfen kann, Gewohnheiten zu überwachen und zu entwickeln. Das mit den Gewohnheiten ist zwar schon ein alter Hut, aber es gibt immer noch einen riesigen Markt dafür, vor allem, wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und ihr merkt, wie viele Vorsätze Ihr eingehalten und wie viele wieder verworfen habt, weil die Brücke zu weit war, um sie zu überqueren.



Ich mag es, dass es leise im Hintergrund arbeitet und mir erlaubt, alle möglichen Aktivitäten einzufügen, ganz zu schweigen davon, dass ich mich von den Einsichten anderer inspirieren lasse. Die Tatsache, dass sie mich nicht ständig zum Upgrade auffordert, ist ein weiterer großer Pluspunkt, denn diese App ist ideal, um den eigenen monatlichen Fortschritt ohne zusätzlichen Schnickschnack zu betrachten. Die übersichtliche Benutzeroberfläche und das schlichte Design tragen ebenfalls zur Attraktivität bei

Mir gefällt, dass ich mir die Routinen anderer ansehen kann und dann die Möglichkeit habe, sie zu kopieren und zu meinen zu machen oder sie nach meinen Vorstellungen zu verändern. Das erspart mir eine Menge Kopfzerbrechen, denn es gibt ja schon einen Plan, mit dem ich anfangen kann. Auch die Tagebuchfunktion ist sehr nützlich, damit Ihr Eure Gedanken für den Tag aufschreiben könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 19,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Warum nehmt Ihr Euer Leben nicht selbst in die Hand, indem Ihr Euch mit Hilfe dieser App ein paar gute Gewohnheiten aneignest? / © nextpit

Grundsätzlich würde ich denken, dass sich diese App nur lohnt, wenn man sie abonniert hat. Ansonsten ist sie einfach zu simpel und das Fehlen von Analysen könnte ein wunder Punkt sein. Wenn Ihr aber nur eine einfache App braucht, die Euch täglich einen Anstoß gibt, damit Ihr Eure Ziele erreichen könnt, ist es in Ordnung, wenn ihr auf die zusätzlichen Funktionen verzichtet, die mit dem Abonnement verbunden sind.

Ladet TheFor: Habit Tracker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Mood Tracker (Android & iOS)

Man sagt, dass alles, was gemessen werden kann, auch verbessert werden kann. Wie wäre es also mit der Messung der eigenen Stimmung? Hier kommt der Mood Tracker von Pixels ins Spiel. Er hilft mir, meine Stimmung zu überwachen und mein emotionales Wohlbefinden im Laufe der Zeit zu verfolgen. Mir gefällt die einfache und intuitive Benutzeroberfläche, mit der ich sofort loslegen kann. Sie gibt mir ein nützliches Werkzeug an die Hand, mit dem ich meine Stimmungen verfolgen, Muster erkennen und hoffentlich Erkenntnisse über meine psychische Gesundheit gewinnen kann.

Am besten gefällt mir die Stimmungsaufzeichnung, was auch Sinn macht, da dies die Kernfunktion der Mood Tracker App ist. Mit nur 5 Smiley-Gesichtern in verschiedenen Abstufungen (z. B. fröhlich, traurig, ängstlich, wütend usw.) gibt es zwar keine große Auswahl an Stimmungsoptionen, aber zumindest ist es so einfacher und schneller zu erfassen, wie ich mich fühle. Ich habe auch die Möglichkeit, Notizen oder Kommentare hinzuzufügen, um die Umstände meiner Stimmung zu erläutern und einen umfassenderen Überblick über meinen emotionalen Zustand zu erhalten.

Mir gefällt, dass den verschiedenen Stimmungen unterschiedliche Farbschemata zugeordnet werden können, was das Tracking persönlicher und optisch ansprechender macht. Von Zufriedenheit bis Frustration wird alles abgedeckt. Mir gefallen die detaillierten Berichte und die visuellen Analysen meines Stimmungsverlaufs, die mir helfen, meine Stimmungstrends im Laufe der Zeit zu beobachten, damit ich Muster und Zusammenhänge zwischen meinem emotionalen Zustand und bestimmten Ereignissen oder Verhaltensweisen erkennen kann.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 21,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Mit dieser App werdet Ihr Euch gut zurechtfinden, um Euch auf dem Laufenden zu halten. / © nextpit

Es gibt auch das Parrot Emotions Wheel, das separat installiert werden muss und noch mehr Möglichkeiten bietet, wenn es darum geht, sich auszudrücken und zu notieren, wie Ihr Euch heute fühlt. Wenn Ihr Fotos zu Euren Gefühlen hinzufügen wollt, müsst Ihr etwas Geld für ein Abonnement berappen. Wenn Ihr ein wortgewandter Mensch seid, finde ich das eine unnötige Ausgabe, aber wenn Ihr visuell veranlagt seid, ist es vielleicht einen Blick wert.

Ladet MyPossibleSelf: Mental Health aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

KineStop (nur Android)

Nicht jeder ist mit der Fähigkeit gesegnet, überall hin zu reisen, ohne an Reisekrankheit zu leiden. Was ist, wenn Ihr oder Euer Kind darunter leidet? Nun, dafür gibt es eine App! KineStop behauptet, dass es die Reisekrankheit, auch Kinetose genannt, durch visuelle Hinweise lindern kann, die das Innenohr und die Augen synchronisieren.

KineStop verlässt sich nicht auf Hokuspokus, um sein Ziel zu erreichen, sondern verwendet ein Overlay, das einen Horizont simuliert und so hoffentlich dazu beiträgt, Übelkeit, Schwindel und Unbehagen auf Reisen zu reduzieren. Ich nehme an, dass dies für Aktivitäten wie Lesen oder Filme schauen in einem fahrenden Auto sehr praktisch ist, ohne dass Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit auftreten, und es ist auf jeden Fall besser als medikamentöse Lösungen, da es keine unangenehmen Nebenwirkungen gibt, die mit solchen chemiebasierten Lösungen verbunden sein könnten.

Und das Beste ist, dass keine zusätzliche Hardware benötigt wird. Es gibt nur ein Problem, über das die Nutzer ab und zu stolpern: Die App schaltet sich automatisch ein, wenn man sich nicht im Auto befindet, aber das ist nur ein kleines Ärgernis, denn es lässt sich mit einem Tippen auf die Benachrichtigungen ausschalten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,49 €) / Konto erforderlich: Nein

Bedenkt, dass KineStop kein Wundermittel ist, auch wenn es hilft, einige der Symptome und Gefühle der Reisekrankheit zu lindern. Es sollte helfen, die Zeit zu verlängern, in der Ihr unterwegs bist und vielleicht etwas auf Eurem Smartphone lesen oder tippen könnt, aber es wird Euch nicht super produktiv machen, wenn Ihr länger unterwegs seid.