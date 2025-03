Top 5: Das sind die besten iOS- und Android-Apps der Woche

Diese Woche haben wir fünf Titel für Android- und iOS-Nutzer ausgewählt, die wir gründlich getestet haben. Unsere Auswahl deckt ein breites Spektrum an Genres ab, von fesselnden Spielen bis hin zu wichtigen Produktivitäts-Apps.

Besser spät als nie, denn Adobe veröffentlicht endlich Photoshop für iOS (die Android-Version soll noch in diesem Jahr erscheinen), damit Ihr auch unterwegs Eure Bildbearbeitungsmagie nutzen könnt. Kamala Horror Exorcism Escape sorgt dafür, dass Ihr die ganze Zeit in Euren Sitzen bleibt, denn es bietet wahnsinnige Jumpscares, bei denen Ihr Euch in die Hose machen könnt! EyeMate Blink Alert will Eure Augen mit ständigen Blinzelerinnerungen auf Trab halten.

Magic Eraser ist ein Tool, das keine eingebaute KI in Eurem Handy benötigt, um unerwünschte Objekte aus Fotos zu entfernen. OffScreen: Screen Time Control macht es einfach, die Smartphone-Nutzung zu regulieren und gibt Euch die Möglichkeit, ein Leben außerhalb der digitalen Welt zu führen.

Wenn diese Empfehlungen Euer Interesse nicht wecken, wird es Euch freuen zu hören, dass eine Reihe von Premium-Anwendungen derzeit für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Und wenn Ihr auf der Suche nach noch mehr versteckten Perlen seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unsere "Gratis-Apps der Woche" werfen, die alle zwei Wochen aktualisiert werden!

Adobe Photoshop (Android & iOS)

Endlich gibt es Adobe Photoshop auch als mobile App, und ich bin mir sicher, dass viele Leute schon lange darauf gewartet haben. Zunächst für iOS und das Web verfügbar, soll die Android-Version noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Sie wird die Kraft der KI nutzen, um generative Bearbeitungs- und Designfunktionen zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die vertrauten Funktionen erhalten bleiben.

Ich fand die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich, und jeder, der das normale Photoshop benutzt hat, wird sofort einsteigen können. Auch wenn Ihr noch nicht so viel Erfahrung mit Bildbearbeitungsprogrammen habt, ist die Lernkurve nicht steil. Zu den Funktionen gehören Ebenen, Auswahlen und Maskierungen, um Bilder zu komponieren und Elemente hinzuzufügen.

Diejenigen, die mehr Werkzeuge für ihre Bildbearbeitung brauchen, müssen allerdings einen gewissen Preis zahlen. Für Werkzeuge wie den Zauberstab, das Werkzeug zum Entfernen, die Objektauswahl, den Klonstempel und erweiterte Mischmodi müsst ihr Adobes Photoshop Mobile und Web Plan abonnieren, der 7,99 € pro Monat bzw. 88,99 € pro Jahr kostet. Wer ein Adobe-Creative-Cloud-Abonnement hat, hat natürlich bereits Zugang zu diesen Premium-Funktionen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (7,99 € - 89,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Denkt daran, dass Adobe Photoshop noch in diesem Jahr für Android erscheinen wird, auch wenn noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt wurde. Alles in allem ist Adobe Photoshop eine solide Ergänzung für alle, die etwas mehr Power für ihre mobile Bildbearbeitung brauchen. Anfänger und Leute, die etwas weniger Kompliziertes bevorzugen, können sich immer noch mit Canva austoben.

Ladet Adobe Photoshop aus dem Apple App Store herunter.

Kamla Horror Exorcism Escape (Android & iOS)

Wollt Ihr etwas, das Euch einen Schauer über den Rücken jagt? Dann ist Kamla Horror Exorcism Escape genau das Richtige für Euch. Dieses gruselige Survival-Horrorspiel hat mich überrascht, als ich in die unheimliche Atmosphäre des Indiens der 1980er Jahre eintauchte und in die Rolle eines Tantrik-Priesters schlüpfte, der auf Kamla aus ist. Kamla ist eine frisch verheiratete Frau, die von einem bösartigen Dämon besessen ist, und ich muss mir einen Weg durch ein mysteriöses Herrenhaus voller dunkler Familiengeheimnisse und übernatürlicher Schrecken bahnen.

Die Spielmechanik wurde gut eingeflochten, einschließlich Exorzismusritualen und Rätseln. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem ich in der ganzen Villa nach einzigartigen Ritualgegenständen suche, die für die Durchführung des Exorzismus benötigt werden. Die Rätsel können manchmal ganz schön knifflig sein und bieten genau die richtige Menge an Belohnung für die Herausforderung.

Manchmal sind gute Reflexe gefragt, wenn ich meinen ganzen Verstand und meine Geschicklichkeit zusammennehmen muss, um Kamlas Zorn zu entgehen, denn diese von Dämonen besessene Dame taucht von Zeit zu Zeit auf unvorhersehbare Weise auf und erfordert schnelles, spontanes Denken. Beachtet, dass die Android-Version bereits erhältlich ist, während die iOS-Version erst am 8. März erscheint, wo Ihr sie schon jetzt vorbestellen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Insgesamt bietet dieses Spiel etwas von der weniger befahrenen Straße, besonders im mobilen Horror-Genre, da es indische Kulturelemente mit klassischem Survival-Horror-Gameplay verbindet. Die Rätsel haben genau das richtige Maß an Herausforderungen, und ich schäme mich zu sagen, dass sogar ich mich manchmal fast in die Hose gemacht habe. Zumindest wirft es einen Blick auf das Horrorgenre aus einer anderen Perspektive, was erfrischend sein kann.

Ladet Kamla Horror Exorcism Escape aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

EyeMate Blinzelalarm-App (nur Android)

Manchmal frage ich mich, warum meine Augen am Ende des Tages so müde sind, und jetzt ist mir die Antwort eingefallen: Ich habe den ganzen Tag über viel zu lange auf den Bildschirm gestarrt. Ob auf dem Handy, im Auto, vor dem Fernseher im Wohnzimmer oder auf dem Computerbildschirm - vielleicht habe ich vergessen zu blinzeln. Die EyeMate Blink Alert App ist eine innovative App, die speziell zur Förderung gesunder Augengewohnheiten entwickelt wurde und sich vor allem an Kinder richtet, die längere Zeit vor Bildschirmen verbringen.

Wie funktioniert die App? Die App nutzt eine Echtzeit-Blinzelerkennung, um das Blinzelverhalten der Nutzer/innen zu überwachen und sie mit sanften Hinweisen zum regelmäßigen Blinzeln zu ermutigen, in der Hoffnung, dass dies dazu beiträgt, die Überanstrengung und Trockenheit der Augen insgesamt zu verringern. Eltern können auch persönliche Spracherinnerungen aufzeichnen, damit ihre Kinder daran erinnert werden, zu blinzeln. Schließlich hilft eine vertraute Stimme immer, oder?

Alles, was gemessen werden kann, kann auch verbessert werden, und ein Dashboard, das die Anzahl der Blinzler und der Erinnerungen während jeder Sitzung anzeigt, gibt Aufschluss über die Blinzelgewohnheiten und die Gesundheit der Augen des Smartphone-Nutzers. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach, so dass sie auch für technisch ungebildete Eltern leicht zu verstehen ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,99 € - 9,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Da heutzutage fast jeder mindestens ein Gerät besitzt, müssen unbedingt Maßnahmen ergriffen werden, um eine Überanstrengung der Augen durch regelmäßiges Blinzeln zu verhindern oder zumindest zu verringern. Diese App erledigt diese Aufgabe auf benutzerfreundliche Art und Weise. Eltern tun gut daran, diese App für ihre Kinder auszuprobieren.

Ladet die EyeMate Blink Alert App aus dem Google Play Store herunter.

Magic Eraser - Objekte entfernen (Android & iOS)

Jemand hat Euer einziges Urlaubsfoto, das Euch gefällt, mit einer Fotobombe versehen? Wenn Ihr Euch nicht so gut mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen auskennt, wie wäre es dann, den Fotobomber aus dem Bild zu entfernen? Mit Apps von Drittanbietern wie Magic Eraser - Remove Objects ist das heutzutage leichter gesagt als getan. Diese KI-gestützte Fotobearbeitungs-App soll Nutzern helfen, unerwünschte Elemente nahtlos aus ihren Fotos zu entfernen.

Zu den Funktionen gehört das Entfernen von Objekten mit intuitiven Werkzeugen wie dem Pinsel und dem Lasso, mit denen Ihr unerwünschte Objekte, Personen, Texte, Logos oder Wasserzeichen auf Fotos markieren und entfernen könnt. Ich fand die Anwendung einfach genug, denn sie ähnelt sehr der Arbeitsweise von Googles Magic Eraser. Die künstliche Intelligenz füllt dann die Lücke auf natürliche Weise auf, damit das Foto intakt bleibt.

Zu den weiteren Funktionen gehören das Entfernen von Hintergründen, das Verbessern der Auflösung eines Fotos und das Herumspielen mit Filtern, was sich perfekt für den Fotoalbummarkt eignet. Es ist einfach und effektiv genug, um es zu benutzen, und mir gefällt, dass ich das bearbeitete Ergebnis herunterladen kann, um es anderswo zu verwenden. Die nützlicheren und komplexeren Funktionen sind alle hinter einer Bezahlschranke versteckt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 199,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App könnt Ihr Euer Foto von unerwünschten Objekten befreien, indem Ihr es aufräumt / © nextpit

Wenn Euer älteres Smartphone keine KI-gestützte App zur Bildbearbeitung hat, ist diese App vielleicht ein guter Platzhalter, bevor Euer nächstes Smartphone-Upgrade Euch zur Apple Intelligence oder zu Googles eingebautem Magic Eraser auf Android führt. Es erledigt die Grundlagen gut genug, aber wie die meisten KI-Radiergummi-Apps neigen komplexere Bilder dazu, auf seltsame und lustige Weise zu entstehen.

Ladet Magic Eraser - Objekte entfernen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

OffScreen: Kontrolle der Bildschirmzeit

Wellness beschränkt sich heute nicht mehr nur auf die Ernährung und körperliche Aktivität, sondern auch auf den geistigen Freiraum und neuerdings auch auf digitales Detoxing. OffScreen: Screen Time Control ist eine App, die speziell entwickelt wurde, um den Nutzerinnen und Nutzern dabei zu helfen, ihre Gerätenutzung zu überwachen und zu verwalten, um so gesündere digitale Gewohnheiten zu fördern. Ich dachte mir, ich könnte es ja mal ausprobieren, da ich das Gefühl hatte, mehr Zeit als sonst mit meinem Smartphone zu verbringen, als zum Beispiel an den Rosen zu riechen.

Mit dieser App kann ich mir persönliche Ziele für die Bildschirmzeit setzen und erhalte täglich Einblicke in meine Gerätenutzung. Ich finde es gut, dass die App detaillierte Analysen liefert, z. B. über die Abholzeiten, die durchschnittliche Nutzungsdauer, die Nutzung beim Gehen, die Stillstandzeiten und die Schlafzeiten. Ich kann auch Zeiträume einplanen, in denen ausgewählte soziale Apps deaktiviert sind, was mir hilft, mich vom Doomscrolling zu entwöhnen und meine digitalen Interaktionen zu minimieren.

Außerdem gibt es verschiedene Fokusmodi, die mir helfen, Ablenkungen zu minimieren. Zu diesen Modi gehören Pomodoro-Timer, Countdowns und kumulative Zeiterfassung. Die App selbst unterstützt die Fokussierung auf den Sperrbildschirm und den Klappbildschirm, Live-Aktivitäten und den StandBy-Modus. Ich kann auch Whitelists für wichtige Apps erstellen, um die Funktionalität während der Fokussierungssitzungen zu erhalten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 9,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Sorgt dafür, dass Ihr die Kontrolle über Euer Leben erhaltet, ohne ein Sklave des Doomscrollings zu sein / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und ich fand die Funktionen so effektiv, dass ich nach einem Tag mit der App mein Smartphone insgesamt weniger genutzt habe. Natürlich gibt es in der Premium-Version zusätzliche Funktionen wie erweiterte Analysen und Anpassungsmöglichkeiten. Ich hoffe, dass die Zeit, die ich nicht mit meinem Smartphone verbringe, zu mehr Interaktion mit echten Menschen führt.