Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Pokémon, Cash und Crash-Cars

Die deutsche nextpit-Mannschaft hat sich heute wieder gemeinschaftlich um App-Tipps bemüht und dabei wieder ein paar Perlen für Euch ausgebuddelt. Als Stammleser:innen wisst Ihr natürlich Bescheid, wie es läuft: Während wir unsere kostenlose App-Auswahl zweimal pro Woche empfehlen, ohne die Apps zu testen, gestaltet sich das bei unseren Top 5 Apps der Woche ganz anders. Wir installieren jede App selbst und probieren sie selbstverständlich auch aus, achten auf Kosten (-fallen), auf Sicherheitsrisiken und mehr.

Das versehen wir dann noch mit Infos zu benötigten Kontos, zu Preisen und möglichen Werbeeinblendungen und versorgen Euch auch mit den entsprechenden Screenshots. Aber das seht Ihr ja jetzt gleich selbst, also lasst uns keine weitere Zeit verlieren!

Cashinator – Ausgaben teilen (Android und iOS)

Casi hat von seiner Italien-Reise diesen App-Tipp mitgebracht: Mit Cashinator behält eine Gruppe sehr einfach und übersichtlich im Blick, wer welches Geld für wen bezahlt hat. Wer hat das Hotelzimmer gezahlt und wer die letzte Restaurant-Rechnung, und wie viel schuldet jeder Einzelne jetzt wem? Habt Ihr alles im Blick mit dieser schlicht aber sehr funktional gestalteten Anwendung.

Logischerweise leistet die App auch gute Dienste bei der Party-Organisation, Gruppen-Geschenken oder in Wohngemeinschaften – also überall, wo sich mehrere Personen finanziell einbringen. Einen Account benötigt Ihr nicht, sondern könnt direkt loslegen, indem Ihr entweder ein Projekt anlegt, oder einem beitretet. Invites gibt es per QR-Code oder als Text-Code, die App verlangt keine Übermittlung persönlicher Daten.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Mit Cashinator habt Ihr Eure Reisekasse jederzeit optimal im Blick. / © nextpit

Ladet Cashinator aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Wundert Euch nicht, dass die App nach Kamera-Zugriff verlangt, denn die Berechtigung wird sowohl für das Scannen des QR-Codes benötigt, als auch fürs Fotografieren von Rechnungen oder Kassenbelegen. Ihr könnt unzählige Währungen nutzen, fremde Währungen werden automatisch in Eure bevorzugte umgerechnet. Ihr benennt Kategorien, sodass Ihr schnell erkennt, was nun für Flüge, Hotels oder Restaurants ausgegeben wurde.

Apropos ausgeben: Die erste Reise ist kostenlos und lässt Euch den vollen Funktionsumfang nutzen. Danach zahlt Ihr 0,99 € für eine Reise/Projekt oder 4,99 € einmalig für unbegrenzten Zugriff. Möglicherweise rechnet sich für Euch aber eher eine Gruppenlizenz: Einmalig 14,99 € sorgen dafür, dass beliebig viele Gruppenmitglieder die App unbegrenzt nutzen können. Und keine Angst: Es gibt keine Abofallen oder unübersichtliche Trial-Phasen.

So sieht das beispielsweise aus, wenn Kumpel Pinzi für die ganze Gang Tickets kauft. / © nextpit

Crash of Cars (Android & iOS)

Crash of Cars ist die nächste App dieser Woche. In Crash of Cars müsst Ihr auf großen, bunten Karten so viele Kronen wie möglich einsammelt und dabei gegnerische Autos zerstören. Bei Crash of Cars gibt es wortwörtlich explosives Gameplay, denn Ihr bekommt Unterstützung durch zahlreiche Waffen, wie Raketen oder Minen. Wenn Ihr eher der defensive Typ seid, sind die Schilder Eure besten Freunde.

Preis: kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: optional

Wolltet Ihr schon immer mal mit dem Krabben-Burger-Mobil aus Spongebob einen Panzer zerstören? Dann habt Ihr mit Crash of Cars die einmalige Gelegenheit dazu. / © nextpit

Die Steuerung ist denkbar einfach, Ihr habt eine virtuelle Taste, um Euch nach rechts umzudrehen und eine, wenn Ihr Euch nach links drehen möchtet. Die Power-Ups aktiviert Ihr, indem Ihr rechts auf das Symbol Eures jeweiligen Boosts klickt. Beim Multiplayer-Spiel verdient Ihr Euch im Laufe der Zeit zahlreiche Flitzer. Von Panzern hin zu Luxuskarren ist alles dabei, was Euer Autoherz begehrt. Dabei gibt es Ähnlichkeiten zu Mario Kart, da jedes Fahrzeug individuelle Statistiken und Fähigkeiten hat. Alles in allem ist Crash of Cars ein amüsantes Spiel mit dem gleichen Wut-Potenzial, wie bei Mario Kart ;-)

Sammelt Sterne und Power-Ups, um Euch im Kampf durchzusetzen. / © nextpit

Crash of Cars aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Linea: an innerlight game (Android & iOS)

Linea: an innerlight game ist ein wunderschönes und einfaches Spiel, bei dem Ihr Muster vervollständigen müsst. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn Ihr könnt die Formen auf unterschiedliche Art und Weisen vervollständigen. Im Laufe des Spiels löst Ihr komplexere Muster und erspielt Euch so weitere Erinnerungen. Falls Ihr mal in einem Level hängenbleibt, könnt Ihr Euch als Denkanstoß ein Muster vorzeichnen lassen.

Preis: kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: optional

Genießt das tolle Design und die beruhigende Hintergrundmusik. / © nextpit

Die App wird Euch überhaupt keinen Stress bereiten. Ihr könnt Euch so viel Zeit wie nötig lassen und auch schnelle Reflexe sind nicht erforderlich. Neben tollen Animationen bietet Euch die beruhigende Hintergrundmusik eine entspannte Spielatmosphäre. Einzig die häufig auftretende Werbung könnte das Spielerlebnis etwas beeinträchtigen. Summa summarum ist die Linea: an innerlight game eine bildhübsche App, die Kreativität und Konzentration auf eine wunderbare Weise kombiniert.

Löst knifflige Herausforderungen, um neue Erinnerungen freizuschalten. / © nextpit

Linea: an innerlight game aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Pokémon Sleep (Android & iOS)

Nachdem Pokémon Go ein extrem erfolgreicher Crossover in die Augmented Reality war, kommt jetzt ein Schlaftracker aus dem Fantasy-Universum. Statt hier durch die Gegend zu reisen, um neue Pokémon zu fangen, müsst Ihr in Pokémon Sleep nur eines tun: Schlafen. Die App analysiert dann anhand Eures Schlafpatterns, welche Pokémon am besten zu Euch passen – und genau diese fangt Ihr dann.

Extrem invasiv oder saucoole Idee? Mit Pokémon Sleep werdet Ihr fürs Schlaf-Tracken belohnt. / © nextpit

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Ja

Damit Pokémon Sleep Euren Schlaf tracken kann, müsst Ihr in der App Euren Schlaf starten. Das ans Ladekabel angesteckte Smartphone legt Ihr dann mit dem Display nach unten ins Bett und erlaubt dem Handy, per Mikrofon zu lauschen. Ja, das klingt ziemlich spooky – aber zumindest verspricht die App, dass sämtliche Aufnahmen lokal analysiert werden. Alternativ dazu könnt Ihr auch einen Pokémon Go Plus+ in Euer Bett legen:

Am Ende des Tages soll so Pokémon Sleep nicht nur Eure Sammlung mit neuen Pokémon füllen, sondern nebenbei auch dabei helfen, gesündere und regelmäßigere Schlafgewohnheiten zu adaptieren – 30 Minuten vor der von Euch eingestellten Schlafenszeit bekommt Ihr beispielsweise einen Reminder.

Pokémon Sleep aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Project Entropy (Android & iOS)

Seid Ihr Fans von RTS-Games wie Starcraft oder Command & Conquer, könnte Project Entropy (oder Entropy 2099) genau das Richtige für Euch sein. Denn Ihr müsst in diesem Game eine Basis errichten und Ressourcen sammeln, um die feindlichen Truppen zu schlagen. Das Game ist im Jahr 2099 angesiedelt und hat daher ein sehr futuristisches Design, wie Ihr dem nachfolgenden Gameplay-Ausschnitt gut entnehmen könnt.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Die Steuerung ist sehr simpel, da Ihr lediglich auf die gewünschte Ressource tippen müsst, um diese einzusammeln. Nach und nach schaltet Ihr mehr Bereiche der Karte frei und findet neue Orte, um an Materialien zu gelangen. Während der Aufbau wie bei einem RTS vonstattengeht, ist das Kampfsystem eher eine Simulation zwischen Euren Charakteren, die Ihr während des Games sammelt und den gegnerischen Einheiten.

In RTS-Manier baut Ihr erst Eure Basis aus und legt Euch dann mit den Bösen an. / © nextpit

Im Game selbst müsst Ihr kein Konto anlegen, allerdings erhaltet Ihr neue Einheiten durch ein Gacha-System. Wollt Ihr also schneller nach vorn kommen, könnt Ihr echtes Geld investieren, was Euch aber keine direkten Vorteile bringt. Alles in allem ist Project Entropy ein durchaus gelungenes RTS für Euer Smartphone.

Project Entropy aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

So, Leute! Damit sind wir durch für diese Woche und hoffen, dass für Euch was Passendes dabei war. Habt Ihr Tipps für uns, welche App wir dringend weiterempfehlen sollten? Dann schreibt es uns gern in die Comments. Schönen Sonntag Euch und kommt gut in die neue Woche!