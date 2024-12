Ich mag ja unsere Zusammenarbeit mit dem überMORGEN-Podcast und glaube, dass wir uns da oft gegenseitig mit frischen Ideen versorgen. Als ich jüngst meinen Artikel über digitale Brücken für Obdachlosen schrieb, geschah das zum Beispiel aufgrund einer solchen frischen Idee von Johanna.

Aufmerksam wurde ich also durch Johanna auf dieses Thema und deswegen war ich natürlich auf diese Podcast-Folge besonders gespannt, wo sie mit Jörg Richert und Jens Wille nämlich Hauptverantwortliche für diese technische Entwicklung für Obdachlose zu Wort kommen lässt. Im Gespräch geht es also darum, wie man es schafft, moderne Technologie und soziale Innovation unter einen Hut zu bringen.

Sie spricht aber auch an, dass die Idee sogar dazu führte, gleich zweimal die Google Impact Challenge zu gewinnen – und es wird in die Zukunft geblickt, denn es gibt neue, frische und ähnlich spannende Ideen, die auf Umsetzung warten.

Im ganzen Gespräch folgt Ihr also dem Thema der Teilhabe für Obdachlose. In gekürzter Form gibt es das auch wieder in der unten verlinkten Donnerstags-Folge. Dort befasst sich überMORGEN aber generell mit dem Abbau von Barrieren, denn beispielsweise geht es auch bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen leider immer noch viel zu oft um mangelnde Teilhabe. Hört also unbedingt rein.

