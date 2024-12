Bitte beachtet, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unserer üblichen Rubrik "Top 5 Apps der Woche" unterscheiden. Hier haben wir nicht jede einzelne App im Detail getestet, sondern uns an den Bewertungen im App Store beziehungsweise Google Play Store orientiert. Seid also etwas auf der Hut beim App-Download – und beachtet, dass trotz des kostenlosen Downloads einige Anwendungen zusätzliche In-App-Käufe oder Werbung enthalten können.

Profi-Tipp: Wenn Ihr eine App findet, die Euch gefällt, die Ihr aber jetzt nicht braucht, ladet sie trotzdem herunter und installiert sie. Sie wird dann als "gekauft" markiert und bleibt für immer in Eurer App-Bibliothek – auch wenn Ihr sie sofort wieder deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

PowerAudio ( 0,49 € ): Habt Ihr viele unterschiedliche Audiodateien auf Eurem Android-Handy? Dann schaut Euch diese App an!

): Habt Ihr viele unterschiedliche Audiodateien auf Eurem Android-Handy? Dann schaut Euch diese App an! Bubbles Live Wallpaper ( 4,49 € ): Verleiht Eurem Hintergrundbild einen Hauch von Pep, indem Ihr es live macht.

Kostenlose Android-Spiele

Weihnachtsspiele Pro-5 in 1 ( 1,49 € ): Es ist die schönste Zeit des Jahres, also stimmt Euch mit diesen Spielen auf die Weihnachtszeit ein!

): Es ist die schönste Zeit des Jahres, also stimmt Euch mit diesen Spielen auf die Weihnachtszeit ein! Shadow Survival ( 0,99 € ): Hier kämpft Ihr gefühlt gegen die ganze Welt. Wehrt Euch gegen endlose Horden, während Ihr Eure Waffen und Fähigkeiten verbessert.

): Hier kämpft Ihr gefühlt gegen die ganze Welt. Wehrt Euch gegen endlose Horden, während Ihr Eure Waffen und Fähigkeiten verbessert. Match Connect Pro ( 1,49 € ): Testet und trainiert Eure Zählfähigkeiten auf eine herausfordernde und unterhaltsame Weise!

): Testet und trainiert Eure Zählfähigkeiten auf eine herausfordernde und unterhaltsame Weise! Spelling Book Pro ( 1,49 € ): Dieses Lernspiel ist perfekt für Kinder, die Englisch lernen wollen – oder für diejenigen, die Englisch als Fremdsprache lernen.

): Dieses Lernspiel ist perfekt für Kinder, die Englisch lernen wollen – oder für diejenigen, die Englisch als Fremdsprache lernen. Slime Legends Survivor ( 0,19 € ): Ihr seid ein zäher Überlebender der Schleimmonster, der sich nun anschickt, den Pfad eines wahren Monsterjägers einzuschlagen.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Lesegewohnheit ( 0,99 € ): Genießt die besten, speziell kuratierten Lesestücke aus dem Internet mit nur einem Fingertipp.

): Genießt die besten, speziell kuratierten Lesestücke aus dem Internet mit nur einem Fingertipp. Search Ace-AI Browser ( 3,99 € ): Man sagt, Abwechslung ist die Würze des Lebens. Wenn Ihr also neugierig auf eine alternative Browser-Erfahrung seid, wie wäre es, wenn Ihr diesen KI-Browser ausprobiert?

): Man sagt, Abwechslung ist die Würze des Lebens. Wenn Ihr also neugierig auf eine alternative Browser-Erfahrung seid, wie wäre es, wenn Ihr diesen KI-Browser ausprobiert? Convert Me-Video Audio PDF ( 5,99 € ): Diese App bietet vielseitige Audio- und Videokonvertierungsfunktionen und eine effiziente Videokomprimierung obendrein.

): Diese App bietet vielseitige Audio- und Videokonvertierungsfunktionen und eine effiziente Videokomprimierung obendrein. iMusic Player & Equalizer ( 1,99 € ): Ein Mediaplayer mit eingebautem Equalizer, der Euch hilft, die besten Songs zu finden.

): Ein Mediaplayer mit eingebautem Equalizer, der Euch hilft, die besten Songs zu finden. Der Bitcoin Tracker ( 0,99 € ): Eine nützliche App, wenn Ihr in Bitcoin investiert und den Preis in verschiedenen Währungen sehen wollt.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Alice gefangen im Wunderland ( 1,99 € ): Entdeckt und löst die erstaunlichen Geheimnisse im Wunderlandes. Ihr spielt natürlich Alice!

): Entdeckt und löst die erstaunlichen Geheimnisse im Wunderlandes. Ihr spielt natürlich Alice! Tiny Runner ( 1,99 € ): Ein Endlos-Runner, bei dem Ihr Hindernissen ausweichen müsst, um am Leben zu bleiben!

): Ein Endlos-Runner, bei dem Ihr Hindernissen ausweichen müsst, um am Leben zu bleiben! Manic Marble ( 1,99 € ): Ihr seid eine Murmel, die versucht, ihren Weg durch die Welt zu finden und dabei zahlreiche Strecken zu durchqueren.

): Ihr seid eine Murmel, die versucht, ihren Weg durch die Welt zu finden und dabei zahlreiche Strecken zu durchqueren. My City: Star Horse Stable ( 3,99 € ): Ein Pferd zu besitzen kann eine sehr teure Angelegenheit sein, warum also nicht dafür sorgen, dass Ihr Euren Kleinen einen kostenlosen Vorgeschmack gebt?

): Ein Pferd zu besitzen kann eine sehr teure Angelegenheit sein, warum also nicht dafür sorgen, dass Ihr Euren Kleinen einen kostenlosen Vorgeschmack gebt? Catenaccio Football Manager ( 2,99 € ): Wenn Ihr glaubt, dass Ihr es als Fußballmanager schaffen könnt, dann lasst Euch nicht lumpen.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der Welt der mobilen Apps nutzen einige betrügerische Apps clevere Taktiken, um von Euren persönlichen Daten zu profitieren. Wenn Ihr aber genau auf die Berechtigungen achtet, könnt Ihr Eure Daten schützen. Bevor Ihr einer App Zugriff gewährt, überlegt, ob sie ihn wirklich braucht – warum sollte ein Wecker Zugriff auf Eure Kontakte oder eine Taschenlampe Zugriff auf Euren Standort brauchen?

Was haltet Ihr von den Empfehlungen für dieses Wochenende? Ist Euch eine bestimmte App oder ein bestimmtes Spiel ins Auge gefallen, die/das es verdient, näher vorgestellt zu werden? Teilt Eure Entdeckungen mit uns in den Kommentaren!