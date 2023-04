Ugreen Nexode 200W im Test: Netzteil mit fetter Power

Ugreen hat sich in den vergangenen Jahren auch hierzulande einen echten Namen als Spezialist rund ums Thema Aufladen gemacht. Mit dem Nexode 200W baut Ugreen seine Nexode-Produktlinie weiter aus. Was das immerhin 200 Euro teure Netzteil von Ugreen alles kann, an wen sich das Gerät hauptsächlich richtet und ob es sein Geld wert ist, klären wir im NextPit-Testbericht.

Ugreen Nexode 200W: So schnell lädt der Charger

Mit dem Ugreen Nexode 200-Watt-Charger könnt Ihr bis zu sechs Geräte gleichzeitig laden , wobei zwei davon beispielsweise Laptops mit einer Ladeleistung von bis zu je 100 Watt sein könnten. Allerdings variiert die Ausgabeleistung, je nachdem welche Steckplätze belegt werden. Um herauszufinden, mit welcher Leistung man mit welcher Steckplatzbelegung laden kann, hat Ugreen eine auf den ersten Blick nicht so übersichtlich wirkende Grafik erstellt. Wenn man das System aber erst einmal verstanden hat, ist alles logisch.

Das Cheatsheet von Ugreen für den Nexode-200-Watt-Charger / © Ugreen

Die aufmerksame Leserin beziehungsweise der aufmerksame Leser haben sofort gemerkt: Sobald man mehr als zwei Ports belegt, sinkt die Leistungen von Port 1 und 2 von 100 Watt auf 65 Watt. Im Test ließen sich die Werte übrigens auch alle mehr oder weniger so nachvollziehen. Dazu haben wir ein Strommessgerät verwendet und verschiedene Devices angeschlossen.

Die größte Herausforderung war es, ein Gerät zu finden, das via USB-PD mit 100 Watt geladen werden kann. Denn Hersteller wie Xiaomi, Oppo & Co. können zwar 100 W und mehr, nutzen dafür aber ihre eigenen, propriertären Standards. Oder aber die Devices werden mit 65 Watt und weniger geladen. Mein MacBook Pro M1 wird sowohl über die Magsafe-Schnittstelle als auch über USB-C mit Power Delivery mit rund 62 Watt geladen. Ein 16 Zoll großes MacBook Pro kann wiederum mit den versprochenen 100 Watt (Leistungsaufnahme im Test: 95,4 Watt) geladen werden.

Zwei Hinweise an dieser Stelle: Bei USB-PD ist auch entscheidend, welches Ladekabel Ihr verwendet. Damit die volle Leistung fließen kann, muss das Kabel PD-fähig sein. Dies setzt das USB-Power-Delivery-Protokoll voraus: Ein integrierter Chip handelt aus, wie viel Strom durch das Kabel fließen darf.

In der Praxis nutze ich den Nexode 200W als eine Art Netzteilersatz und schließe hier am Arbeitsplatz meine Geräte direkt an der Ladestation an. Das geht aber nur, wenn Euer Gadget einen Akku besitzt, also bei einem Notebook. Denn ganz unterbrechungsfrei läuft die Stromversorgung nämlich nicht. Beim Test konnte ich beim An- und Abstecken weiterer Kabel immer wieder einen kurzen Abfall der Leistung feststellen, was beispielsweise bei einem Mini-PC mit USB-C-Anschluss zu einem Neustart (und Datenverlust) führen könnte.