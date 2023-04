Samsung Galaxy Watch 6: Neuer Prozessor– längere Laufzeit?

Anders als bei Smartphones , die jedes Jahr neue Prozessoren erhalten, werden die SoCs (System on a Chip) von Wearables nur selten erneuert. Das gilt auch für Samsung, die ihre Galaxy Smartwatches seit zwei Jahren mit demselben Exynos-W920-Chip ausstatten. Heute wird berichtet, dass das südkoreanische Unternehmen bereit ist, die Galaxy Watch 6 und Watch 6 Pro mit einem neuen und schnelleren Prozessor zu versehen.

Samsung Galaxy Watch 6 und 6 Pro mit neuem Chipsatz

Ohne seine Quelle näher zu nennen, geht "SamMobile" davon aus, dass Samsung den Exynos W920 – der in der Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro (Test) verbaut ist – durch den Exynos W980 in der Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Pro ersetzen wird. Es heißt, dass der neue Prozessor eine bis zu 10 Prozent schnellere CPU-Leistung als sein Vorgänger bieten wird. Was die GPU (Graphics Processing Unit) hingegen als Leistungssteigerung erfahren wird, gab die Quelle noch nicht bekannt.

Kein drastisches Geschwindigkeits-Upgrade für Samsungs Smartwatch

Wenn die geteilte Zahl stimmt, wird der Exynos W980 ein bescheidenes Upgrade im Vergleich zum W920 sein. Der letztgenannte System-on-Chip wurde 2021 auf den Markt gebracht und bot eine 20-prozentige Steigerung der CPU- und eine bis zu 10-fache der Grafik-Leistung.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Exynos W980 auf demselben 5-nm-Prozess basieren wird. Es wurde jedoch erwähnt, dass Samsung eine verbesserte 5-nm-Lithografie verwenden wird, die den Chip voraussichtlich energieeffizienter macht und so die Akkulaufzeit des Geräts verlängert dürfte.

Samsung verbaut einen 590-mAh-Akku in dem klobigen Gehäuse. Übrigens unterstützt die Uhr auch kabelloses Laden. / © NextPit

Neben dem Prozessor wurde auch eine Zertifizierung gesichtet, die zeigt, dass die Samsung Galaxy Watch 6 mit einer größeren Batteriekapazität ausgestattet ist. Es wurde auch gemunkelt, dass die größere und teurere Galaxy Watch 6 Pro die geliebte drehbare Lünette der Galaxy Watch 4 Classic zurückbringen soll. Außerdem wird behauptet, dass Samsung in diesem Jahr ein leicht gewölbtes Displayglas verwenden wird.

Es wird erwartet, dass Samsung die Galaxy Watch 6 und Watch 6 Pro auf dem nächsten Galaxy Unpacked Event im August ankündigen wird. Wenngleich gestern ein Gerücht laut wurde, nachdem die Scharnier-Produktion der neuen Galaxy Z 5 Foldables um knapp einen Monat vorgezogen wurde. Das könnte auch den Release der Smartwatches auf den Monat Juli manövrieren. Das Galaxy Z Fold 5, das Galaxy Z Flip 5 und die wasserdichten Galaxy Tab S9-Tablets sollen eigentlich auf demselben Event vorgestellt werden.

Welche Funktionen sollte Samsung bei der Galaxy Watch 6 Eurer Meinung nach hinzufügen oder verbessern, um sie zu einer herausragenden Smartwatch zu machen? Schreibt uns Eure Meinung in den Kommetarbereich.