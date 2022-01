Ugreen HiTune X6 im Test: 60-Euro-Earbuds für Bass-Fans

Die Ugreen HiTune X6 finden entweder in Euren Ohren oder im mitgelieferten Ladecase Platz. Während sie im Ladecase magnetisch sicheren Halt finden, liefert Hersteller Ugreen für Eure Ohren Silkonaufsätze in drei Größen mit. Die Steuerung der Earbuds läuft über berühungsempfindliche Oberflächen, eine Companion-App fehlt den Kopfhörern.

Klang und ANC: Besser leise als laut

In den Earbuds der Ugreen HiTune X6 sitzen laut Herstellerangaben 10 Millimeter große DLC-Treiber. Ugreen überzieht seine Tongeber also mit einer feinen Schicht aus Kohlenstoff, was druckvolle Bässe und hochauflösende Höhen erzeugen soll. Das ANC soll durch künstliche Intelligenz 90 Prozent der Umgebungsgeräusche herausfiltern können.

Gefällt:

ANC erstaunlich effektiv

Druckvolle Bässe

Gefällt nicht:

Höhere Töne übersteuern schnell

Klangqualität nimmt bei höheren Lautstärken ab

Bässe oft zu dominant und dumpf

Kein Transparenzmodus

Integrierte Mikrofone unbrauchbar

Beim ersten Hinhören mit den Ugreen HiTune X6 war ich überrascht: Für 60-Euro-Kopfhörer kommt hier erstaunlich viel Bass rüber. Das macht vor allem bei Popsongs wie "Do It To It" von ACRAZE und Cherish oder allen sonstigen 2-Minuten-Spotify-0815-Chartsongs Spaß. Doch schon bei Hip-Hop wird klar, dass Ugreen den Bässen insgesamt zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Eminems Flow aus seinen Hochzeiten in den 90ern verschwimmt in "My Name Is" unter nervig-dröhnendem Bass.

Für Bassmusik eignen sich die Earbuds gut, sonst sieht's eher mau aus. / © NextPit

Kommen bei den Ugreen HiTune X6 einmal Höhen durch, übersteuern diese schnell. Sia's Piano-Version von "Elastic Heart" wird kratziger, als es die Sängerin jemals selbst könnte. In höheren Lautstärken reicht das an die Schmerzgrenze. Die Mischung macht gerade bei filigranen Songs wie "Castaway Angels" von Leprous wenig Spaß. Für HiFi-Genuss sind die Ugreen HiTune X6 schlichtweg keine Empfehlung.

Das ANC ist angesichts des geringen Preises echt solide! / © NextPit

Umso überraschender war da die gute ANC-Leistung. Mit längerem Gedrückthalten auf den linken Earbud schaltet Ihr diese ein oder aus. Im Straßenverkehr lauft Ihr wie in einer Luftblase zum Schallschutz durch die Gegend. Vor allem mit konstanten Geräuschen wie Fluglärm (YouTube sei Dank) werden die HiTune X6 gut fertig. Schade, dass es hier keinen Transparenzmodus oder eine ANC-Abstufung gibt.

Die gute ANC-Leistung ist besonders beeindruckend, hört Ihr Euch die obige Sprachaufnahme an. Zum Telefonieren oder gar zum Podcasten eignen sich die Earbuds nicht. Als Notbehelf, um kurz ans Telefon zu gehen, sind die integrierten Mikrofone allerdings ausreichend.