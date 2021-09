Umfrage der Woche: Neue iPhones! Welches werdet Ihr Euch kaufen?

Am Ende einer wilden Tech-Woche mit Events von Apple und Xiaomi ragt natürlich die iPhone-Vorstellung heraus. Seit heute können das Apple iPhone 13, das iPhone 13 mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max gekauft bzw. vorbestellt werden. Als langjähriger Android-Nutzer schaue ich immer mit einiger Faszination auf die iPhone-Fans, die sich da direkt ins Getümmel stürzen und die Kreditkarten glühen lassen.

Genau deswegen möchte ich Euch – oder die iPhone-Fraktion in der NextPit-Community – in unserer Umfrage der Woche ein wenig mit Fragen zu Euren Kaufabsichten löchern. Lasst uns also nicht lange drumherum reden, los geht's!

Werdet Ihr Euch ein neues iPhone kaufen?

Zum Warmwerden möchte ich eine simple Ja-/Nein-Frage stellen, die explizit auf die vier neuen Modelle abzielt. Ich möchte nämlich von Euch wissen, ob Ihr von den Neuerungen so angetan seid, dass Ihr Euch unbedingt ein Gerät aus der iPhone-13-Reihe an Land ziehen werdet.

Kauft Ihr Euch eines der neuen iPhone-Modelle? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Welches iPhone werdet Ihr Euch anschaffen?

Wenn ein neues iPhone vorgestellt wird, muss das nicht zwingend bedeuten, dass sich alle nur um die neuesten Modelle bemühen. Oft wird auch die Gelegenheit genutzt, sich einen der günstigeren Vorgänger anzuschaffen. Aus dem Grund berücksichtige ich bei der Frage nach dem expliziten Modell, welches Ihr ins Auge gefasst habt, auch ältere Geräte.

Sagt mir jetzt also bitte, in welche Richtung bei Euch das iPhone-Pendel ausschlägt. Dabei berücksichtige ich alle Modelle, die Ihr offiziell über die Apple-Seite aktuell bekommen könnt. Neben den vier neuen Smartphones sind das iPhone 12, das iPhone 12 mini, das iPhone 11 und das iPhone SE (2020). Ihr werdet in einigen Stores auch sicher noch über das iPhone 12 Pro oder das iPhone 12 Pro Max oder andere ältere Modelle stolpern. Die werde ich in meiner Frage aber nicht explizit auflisten.

Welches iPhone-Modell werdet Ihr Euch kaufen? iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone SE (2020)

ein anderes iPhone

Überhaupt kein iPhone (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wann werdet Ihr Euch ein neues iPhone zulegen?

"Ich verstehe die Frage nicht", werden sicher einige von Euch denken. Klar, wenn Apple den Startschuss gibt, stürzen sich sehr viele Nutzer:innen direkt auf die neuen iPhones. Genügend von Euch machen es aber auch anders und warten darauf, dass die Preise sinken. Als wir kürzlich über die iPhone-13-Preise spekulierten, verwiesen wir auch auf den von Idealo prognostizierten Preisverfall bei den neuen Handys. Es kann sich also durchaus lohnen, ein wenig abzuwarten, wie Ihr auf folgender Grafik seht:

Wer noch drei Monate warten kann, spart richtig viel Geld! / © idealo

Daher richte ich jetzt meine letzte heutige Frage an Euch: Wann greift Ihr zu?

Wann werdet Ihr Euch ein neues iPhone kaufen? Was für eine Frage – heute natürlich!

Innerhalb der nächsten vier Wochen

Innerhalb der nächsten drei Monate

Ich warte lieber auf die nächste Generation

Ich kaufe keine iPhones – jetzt nicht und später auch nicht (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Damit sind wir dann durch für heute, liebe NextPit-Community. In den Kommentaren könnt Ihr Eure Kaufentscheidungen gerne noch erläutern, oder Eure anderen Gedanken zum Thema loswerden. Ich bedanke mich herzlich bei Euch fürs Mitmachen bei der Umfrage der Woche! Wie immer gibt es am kommenden Montag unsere Auswertung mit den Ergebnissen aller vier NextPit-Domains.