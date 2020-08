Unreal Engine in Gefahr: Epic bekommt Rückendeckung von Microsoft

Nachdem Epic Games mit einem Update des Spiele-Hits Fortnite vor einigen Wochen gegen die Regeln von Apples und Googles App Stores verstoßen hatte, wurde der Titel nicht nur aus dem Verkauf entfernt. Apple gab Epic außerdem ein Ultimatum bis zum 28. August 2020, um eine den App-Store-Regeln folgende Version von Fortnite anzubieten. Sollte man das Spiel nicht aktualisieren, will man Epic den Zugriff auf die Entwicklungswerkzeuge und die damit verbundenen Dienste nehmen – wir berichteten.

Davon wäre dann nicht mehr nur Fortnite betroffen, sondern auch anderen Teile des Unternehmens, wie eben zum Beispiel auch die Entwicklung der Unreal Engine. Die Spiele-Engine ist Grundbestandteil vieler anderer Titel und damit ein wichtiger Baustein – nicht nur für Epic Games, sondern auch andere Unternehmen, die die Engine in ihren Spielen einsetzen.

In einem Schreiben vom 23. August an das Gericht in Kalifornien beschreibt Epic, dass mehrere Unternehmen Apples Vorhaben als kritisch ansehen und sich beim Spiele-Entwickler gemeldet haben. Zu diesen Unternehmen gehört auch Microsoft, die sich in einem separaten Dokument an das Gericht gewendet haben.

Supporting game creators and gamers everywhere. https://t.co/vZ8PCBTxeo — Kevin Gammill (@CmdrDesslock) August 23, 2020

Fortnite-Klage: Microsoft unterstützt Epic

In dem Dokument schreibt Kevin Gammill, General Manager für Microsofts Gaming Developer Experiences, dass Apples geplante Schritte gegen Epic negative Auswirkungen für Spiele-Entwickler und Spieler haben werden. Sollte Epic nicht länger in der Lage sein, die Unreal Engine für iOS und macOS weiterzuentwickeln, würde dies auch für Microsoft einen „extremen Nachteil“ bedeuten. Gammill nennt in diesem Zusammenhang das Rennspiel Forza Street für iPhone und iPad als Beispiel.

Für Entwickler, die die Unreal Engine nutzen, würde der Verlust von iOS und macOS enorme Kosten bedeuten. Diese müssten sich nun überlegen, ob sie weiterhin Apples Plattformen unterstützen wollen oder sich eine alternative Engine suchen – in beiden Fällen ein großer Aufwand.

Am Montag, den 24. August 2020 soll um 15:00 Uhr Ortszeit in Kalifornien – 00:00 Uhr am 25. August 2020 in Deutschland – eine Anhörung stattfinden, bei der es um eine einstweilige Verfügung geht. Dabei geht es darum, dass Apple das Spiel Fortnite wieder im App Store anzeigt, während das Verfahren läuft.