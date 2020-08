Pixel 5: Verkaufsstart angeblich früher als erwartet

Gab es vor einigen Tagen auf der französischen Seite von Google noch hauseigene Hinweise darauf, dass das Pixel 5 und Pixel 4a (5G) ab dem 8. Oktober 2020 vorbestellt werden können, gibt es nun Grund zur Hoffnung auf einen früheren Launch. Glaubt man dem Leaker Jon Prosser und seinen Informanten, soll zumindest das Pixel 5 und eine Variante des Pixel 4a mit 5G wohl schon einige Tage vor dem bisherigen Termin erhältlich sein.

What we see in the system is



Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

- September 30



Pixel 4a 5G (white)

- October