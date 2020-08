Pixel 4a: Googles 340-Euro-Smartphone ist da

Besser spät als nie, wird das Google Pixel 4a ab dem 10. September vorbestellbar sein und am 8. Oktober in einer 6 GB RAM-Version mit 128 GB Speicher auf dem Markt erscheinen. In diesem Jahr gibt es keine XL-Version; das Pixel 4a kommt mit Snapdragon 730G, OLED-Bildschirm in Full HD+, 3.140-mAh-Akku und 12-Megapixel-Kamera.

Introducing #Pixel4a. The helpful Google phone at a helpful price. https://t.co/YHi4LooEAE pic.twitter.com/3cbbjZn2RM — Made by Google (@madebygoogle) August 3, 2020

Mehrere unserer Kollegen konnten das Smartphone bereits in die Hand nehmen, was bei uns nicht der Fall ist. Wir hoffen bald ebenfalls ein Sample zu ergattern.

Auf ersten Hands-On-Bildern sehen wir das Pixel 4a mit etwas modernerem Design als sein Vorgänger. So sind die Display-Ränder kleiner geworden. Dank Fingerabdrucksensor auf der Rückseite behält es hier jedoch sein traditionelles Aussehen bei. Google hat das Motion-Sense-System, das vom Pixel 4 verwendet wird, und die Gesichtserkennung Face Unlock nicht überarbeitet.

Google ist auf der Suche nach dem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Pixel 4a nimmt das Hauptkameramodul von Pixel 4 auf. Das ist eine gute Nachricht, denn dieses 12-Megapixel-Objektiv mit optischer Bildstabilisierung und einer Blende von f/1,7 kann dank der Software-Verarbeitung von Google wahre Wunder vollbringen.

Die geringe Pixeldichte erlaubt eine gute Leistung bei schwachem Licht, insbesondere dank des Nachtmodus. Das Fehlen eines Ultra-Weitwinkel-Sensors für die Vielseitigkeit ist bedauerlich.

Googles Pixel 4a wird mit einem Qualcomm SoC Snapdragon 730G laufen, der sich bereits bei anderen Modellen bewährt hat, aber eindeutig nicht der leistungsstärkste in dieser Preisklasse ist. Es wird mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher gekoppelt sein. Eine XL-Version oder eine andere Speicherkonfiguration ist nicht geplant. Es gibt auch nur eine Farbvariante bei der Markteinführung.

Ein Slot zur zur Speichererweiterung per Micro-SD fehlt ebenfalls. Mit seinem 3.140-mAh-Akku dürfte das Pixel 4a nicht das ausdauerndste Mittelklasse-Smartphone sein. Aber es wird mit der 18-W-Schnellladung kompatibel sein, auch drahtlos.

Wir sind gespannt, wie sich das neue Google-Smartphone im Alltag schlägt. Und Ihr? Habt Ihr schon Fragen für unseren Test? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.